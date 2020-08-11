Светлана Тихановская уехала из Беларуси в Литву

Главная соперница Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская покинула страну. "Тихановская в безопасности, она в Литве", - сообщил министр иностранных дел этой страны Линас Линкявичус утром во вторник, 11 августа, в Twitter.

На выборах президента Беларуси 9 августа, по предварительным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, Тихановская - 10,9%. Тихановская 10 августа подала в Центральную комиссию страны по выборам (ЦИК) жалобу, требуя признать недействительными официальные результаты голосования. Муж Тихановской Сергей, известный в стране блогер, первоначально планировал участвовать в выборах, однако был арестован еще до регистрации потенциальных кандидатов.

В ночь на 10 в более чем 30 городах страны прошли массовые протесты против официальных результатов президентских выборов, было задержано около трех тысяч человек. В ночь на 11 августа протесты продолжились. Милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Правительство Германии ранее заявило, что на выборах в Беларуси не были соблюдены минимальные демократические стандарты. Госдеп США назвал выборы в Беларуси несвободными и недемократичными. Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) осудила силовые действия в отношении протестовавших в Беларуси и призвала опубликовать точные результаты президентских выборов.