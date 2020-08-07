Мирный атом Лукашенко нервирует балтийских соседей Беларуси

"Место странное, среди лесов и болот. Как известно, чем больше расстояние, чем выше убытки от передачи электроэнергии. А крупные потребители электроэнергии находятся в другой части Беларуси - в восточной. Рядом только Вильнюс, рукой подать и до латвийского Даугавпилса", - политический комментатор Рамунас Богданас - один из немногих литовских журналистов, которому удалось побывать на строящейся БелАЭС.

Ядерная независимость для Лукашенко

О строительстве первой белорусской атомной электростанции Москва и Минск договорились в 2011 году, а подготовка котлована под первый реактор началась в феврале 2013 года - с символической бутылки шампанского, которую тогдашний глава "Росатома" Сергей Кириенко разбил о ковш экскаватора. С тех пор литовцы пристально наблюдают за стройплощадкой, которая в ясную погоду видна с вильнюсской телебашни: от столицы Литвы до БелАЭС меньше полусотни километров.

Близость к литовской границе и определила столь странный выбор места. Для "Росатома" станция под Островцом должна заменить два замороженных проекта - Балтийской АЭС в Калининградской области и Игналинской АЭС в Литве (остановлена в 2009 году), в перезапуске которой российская компания надеялась принять деятельное участие.

"Лукашенко может сколько угодно говорить о том, что БелАЭС нужна для энергетической независимости Минска от Москвы. Но и то, что это проект "Росатома", и то, что Беларуси придется еще 25 лет выплачивать России долг за АЭС размером в 10 млрд долларов США, свидетельствует, что причины тут совсем другие, - объясняет профессор Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета Раймундас Лопата. - Очевидно, что, с одной стороны, Островец удобен для продажи электроэнергии на рынок ЕС, а с другой - это самое подходящее место. Ведь здесь почти рукой подать до Круонисской гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС) под Каунасом". Именно на нее рассчитывают Минск и Москва как на обязательную резервную мощность в случае аварийной (или, как принято говорить у чиновников, нештатной) ситуации на БелАЭС.

Риски от БелАЭС и их оценки

В том, что риск такой ситуации велик, в Литве не сомневаются. Ссылаясь на независимые источники и расследования белорусских журналистов, литовская пресса все последние годы регулярно пишет о ненадлежащем качестве строительства АЭС, об отсутствии необходимых лицензий и сертификатов у подрядных организаций, плохих условиях содержания рабочих и воровстве материалов, а также о регулярных и тревожных инцидентах - от падения с 4-х метровой высоты (во время переноса на другое место) металлического корпуса будущего первого реактора до полного выгорания электрощитовой во время испытаний аварийной системы защиты реактора.

При этом белорусские власти и "Росатом" неохотно признают подобные факты, хотя и вынуждены были пойти на замену упавшего корпуса реактора. Такая сдержанность Минска и Москвы лишь усиливает нервозность соседей. При этом у Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) нет технических претензий к БелАЭС в Островце. Такой вывод эксперты агентства сделали по итогам их миссии, которая с 24 февраля по 4 марта по приглашению Минска занималась комплексной оценкой национальной ядерной энергетической инфраструктуры Беларуси.

Росатом и деньги Кремля

В Вильнюсе опасаются не только "ядерной бомбы замедленного действия" у границы Литвы, но того, что за нее несет ответственность, с одной стороны, находящийся в кризисе режим Лукашенко, а с другой - российский монополист в сфере атомной энергетики.

"Везде, куда приходит "Росатом", за ним следуют коррупция и грязные деньги Кремля, - указал в беседе с DW политолог Мариус Лауринавичус, один из главных литовских экспертов по российскому гибридному влиянию в ЕС. - Если какие-то из государств Евросоюза станут закупать электроэнергию из Островца, то коррупционные риски немедленно возрастут. Это - наравне с экологической угрозой - не может не беспокоить Литву".

Строительство Островецкой АЭС в странах Балтии также воспринимается в качестве попытки режима Путина удержать бывшие советские республики в единой системе БРЭЛЛ (объединяющей Беларусь, Россию, Эстонию, Латвию и Литву), восходящей к советским временам, и не позволить странам Балтии присоединиться к континентальной европейской системе. Именно Вильнюс предпринимает активные шаги в этом направлении.

В 2017 году Сейм Литвы принял постановление о невозможности покупки электроэнергии с БелАЭС и запрете для нее использования в качестве резерва ГАЭС под Каунасом. В 2019 году Литве удалось уговорить Латвию и Эстонию не покупать дешевую электроэнергию у Минска и Москвы после 2025 года - было подписано соответствующее трехстороннее соглашение. Однако Латвия заявляет о заинтересованности в поставках электроэнергии с АЭС в Островце. Вильнюсу и Таллинну пока не удалось убедить Ригу отказаться от этой идеи.

Латвия пойдет своей дорогой?

"Здесь возобладала точка зрения, что сохранение взаимодействия и диалога с Минском предпочтительнее изоляции и политической конфронтации, - напоминает в интервью DW политолог и преподаватель Латвийского университета Андис Кудорс. - Конечно, в том, что касается Беларуси, Латвия солидарна с ЕС в стратегических вопросах и по теме ценностей. Но не стоит забывать, что белорусский транзит составляет около 20 процентов всего транзита через Латвию. Беларусь находится во второй двадцатке торговых партнеров Латвии. Это не критический, но важный элемент экономической политики Риги".

По мнению Кудорса, дальнейшая судьба БелАЭС во многом будет зависеть от результатов президентских выборов в Беларуси, которые пройдут 9 августа. Возможно, именно поэтому загрузка ядерного топлива и физический запуск атомной станции (энергетический запланирован ближе к концу года), который по техническим причинам откладывался уже много раз, в итоге был назначен именно на выборный период - чтобы продемонстрировать еще одно достижение президента Лукашенко, сегодня резко теряющего популярность.