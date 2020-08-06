Финансовые новости
- |
- 06.08.20
- |
- 00:15
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Ереван ограничивает российское телевещание
22:50 05.08.2020 |
Президент Армении Армен Саркисян подписал закон, ограничивающий вещание иностранных, в том числе российских телеканалов в общественном мультиплексе. Об этом сообщила в среду, 5 августа, пресс-служба президента. Решение вступит в силу через десять дней после официального опубликования.
Закон "Об аудиовизуальных медиа" был принят Национальным собранием Армении во втором и окончательном чтении 16 июля. Одно из его положений предусматривает, что зарубежные аудиовизуальные программы могут ретранслироваться без лицензии через общественный мультиплекс только на основании межгосударственного договора.
В Армении сейчас транслируются российские Первый канал, "РТР Планета", "Россия. Культура" и межгосударственный телеканал "Мир".
Председатель Национальной комиссии по телевидению и радио страны Тигран Акопян неоднократно заявлял о том, что доминирование иностранных вещателей в кабельных сетях угрожает языковой и информационной безопасности страны.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Карантинные бунты: Почему у Зеленского решили не наезжать на местную власть в Луцке и Тернополе
|Виталий Портников: Кравчук собирается подставить Фокина
|Без новых лиц, но со сказками. Как Зе-команда идет на местные выборы
|Сбить рейтинг президента до 15%: Кто и зачем развернул кампанию против Ермака
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Ереван ограничивает российское телевещание
|США увязали разработку крылатых ракет морского базирования со сдерживанием РФ
|Сенат США принял засекреченную версию расследования по России
|Мощный взрыв в Бейруте: власти заявили, что виновата селитра
|ФБР провело обыски в американских компаниях Коломойского, – СМИ
|Шотландия избавится от дизельных пассажирских поездов к 2035 году
Это интересно
|Обманутые китайские криптоинвесторы организовали свою мошенническую схему
|Спецверсию кабриолета Lexus LC посвятили морским путешествиям
|Первую в мире водородную заправку для пассажирских поездов построят в Германии
|Toyota запустит производство твердотельных батарей в 2025 году
|Илон Маск рассказал новые подробности о разрабатываемых чипов для мозга
|BMW придумала руль-джойстик для машин с автопилотом
|Google представила Pixel 4a: камера почти как у Pixel 4, «голый» Android и OLED-экран за $349