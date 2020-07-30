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Додон анонсировал конституционную реформу и создал спецкомиссию
17:52 30.07.2020 |
Президент Молдовы Игорь Додон заявил о необходимости конституционной реформы и создал комиссию для ее подготовки.
Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker, указ о создании комиссии он подписал вчера.
По словам президента, это первый шаг к подготовке изменений в основной закон, которые должны коснуться ряда сфер.
"Учитывая конституционные блокировки 2014-2020 годов, проблему политических перебежчиков, предложения сократить количество депутатов, проблемы национальной безопасности, созданные чиновниками с двойным гражданством, необходимость конкретизировать полномочия и статус Конституционного суда, Высшего совета магистратуры, конкретизации отдельных положений Конституции и пересмотра некоторых решений КС, которые вышли за рамки конституционного поля, мы считаем необходимым начать процесс конституционной реформы", - заявил Игорь Додон.
Возглавит комиссию экс-глава Конституционного суда Дмитрий Пулбере. Заместителем станет Станислав Павловский, бывший судья ЕСПЧ. В общем список членов комиссии насчитывает 21 человек, среди которых двое бывших должностных лиц КС.
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