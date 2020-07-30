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Коронавирус и пленные «вагнеровцы». Как Лукашенко мутирует к выборам, ломая заговоры и лечась трактором
09:29 30.07.2020 |
У президента Беларуси всегда найдется пара нежданных козырей в рукаве пиджака - и пара разоблаченных заговоров. Какие еще сюрпризы ждут нас к выборам 9 августа?
Неожиданное заявление президента Александра Лукашенко, сделанное им во вторник, о том, что он был заражен коронавирусом, который удачно перемог на ногах, лечась, по традиции, трактором, судя по всему, вызвало в Кремле некоторый шок. Пресс-секретарь Путина, Дмитрий Песков комментируя в среду автодиагноз, озвученный беларуским президентом, осторожно сообщил, что в Кремле не знали о недуге Лукашенко, но все, кто контактировал с ним, по-прежнему "живы и здоровы" - во всяком случае, пока. В частности, президент Путин продолжает плодотворно работать с документами в Ново-Огарево и регулярно тестироваться на наличие COVID-19. Путин и Лукашенко последний раз встречались 30 июня на открытии Ржевского мемориала советского солдата, а до этого 24 июня на параде Победы в Москве.
Трудно сказать, есть ли у Кремля надежные источники информации в достаточно близком окружении Александра Григорьевича. Судя по тому, что явно неожиданные для Москвы ходы удаются Лукашенко довольно часто, скорее нет, чем да - либо же они известны и периодически подкармливаемы дезой. Это придает образу несменяемого батьки некоторую шредингеровскую неопределенность - хотя сравнивать лидера государства с котом, запертым в ящике, который для внешнего наблюдателя недоступен, а, следовательно, может быть функционально одновременно и жив, и мертв, все же несколько фамильярно. Более точным будет сравнение Лукашенко с Ким Чен Ыном, который перманентно пребывает для внешнего мира в точно таком же неопределенном состоянии, не будучи в то же время и котом.
Тем не менее, некоторые закономерности в поведении Лукашенко проследить можно. Во-первых, чем ближе к выборам, тем плотнее он замыкается в своем шредингеровско-ыновском ящике, отказываясь от рутинных выходов к публике, и возникая лишь внезапно, как чертик из табакерки. Во-вторых, Александр Ынович все-таки чувствует себя не совсем уверенно, и это заметно. Основания для некоторой тревожности у Лукашенко есть: он ухитрился надоесть всем сразу. И беларусам, которые все чаще выходят протестовать, и Москве, которая желала бы видеть в Минске более определенного в пророссийском настрое президента, и Западу, где уже поняли, что никакие договоренности с батькой работать не будут, и рано или поздно он обязательно кинет любых партнеров, сделав нежданный финт. Этот груз молчаливого недовольства стал настолько заметен и велик, что даже ближайшие к Лукашенко люди, такие как глава ЦИК Ермошина, начали осторожно отползать в сторону, готовя себе запасные аэродромы. Так, в недавнем интервью "Еврорадио" Ермошина сняла с себя ответственность за все электоральные фальсификации,заявив: "ЦИК и Лидия Ермошина вообще ничего не считают. Мы сводим результат, который считают в участковых комиссиях. Там работают честные люди, которые в основном учат детей этих самых избирателей".
Конечно, полностью соскочить с ответственности Ермошиной едва ли удастся. Но размазать ее на всех причастных, сняв с себя часть вины - вполне может получиться.
Пример Ермошиной не единичен. Общее недовольство Лукашенко, хотя и по разным поводам, достигло критической точки, но то, что поводы эти все-таки разные, приводит его не в тупик, а к развилке возможностей. Либо ему придется уйти и поспешно уехать из Беларуси, причем, куда именно - отдельный вопрос, варианты тут есть, но надо срочно определяться с направлением. Либо он сумеет окончательно сломить беларусское сопротивление, достигнув стандартов КНДР. Иными словами, батьке пришла пора играть ва-банк, используя технологии, осторожно отработанные на прошлых выборах, но при этом доводя их уже до логического завершения.
Одна из таких технологий - попытка государственного переворота. Зрелищно и эффектно сорванная, разумеется. Так, как это случилось в ночь на среду.
Заговоры против Лукашенко и раскрытые попытки силового захвата власти руками неких "боевиков", связанных с некими же "сопредельными государствами" для Беларуси - не новость, а традиция, можно сказать, красивый народный обычай, неизменно соблюдаемый от выборов к выборам. Небольшой обзор таких попыток по годам привел портал Tut.by.
Характерно, что во всех описанных Tut.by случаях расследование, включая поиски источника поддержки заговорщиков, неизменно глохло, и дела, сыграв роль на выборах, рассыпались в пыль, не оканчиваясь ничем.
Но вот, похоже, настала пора сорвать покровы. Государственное информационное агентство БЕЛТА сначала сообщило о 32 боевиках "иностранной частной военной компании", задержанных под Минском. Затем, выдержав паузу, уточнило: их задержано 33. Из них 32 - под Минском, еще один - "на юге страны", и все они из ЧВК Вагнера. Всего же, по информации правоохранительных органов, по городам и весям Беларуси шарятся сейчас более 200 боевиков, засланных сами понимаете откуда и кем "для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании".
По версии БЕЛТА, 32 боевика, задержанных "в одном из санаториев Минского района" спалились на однообразной одежде в стиле милитари и нехарактерном для российских туристов поведении: они небольшими группами внимательно изучали территорию и окружение санатория, не употребляли спиртного, не посещали увеселительных заведений и не танцевали в нетрезвом виде голыми при луне. Последний штрих и стал решающим в их провале. Трудно было не догадаться, что так странно вести себя, прикидываясь туристами из России, могли только вагнеровские боевики в ходе выполнения особо важного спецзадания.
В итоге, все 32 соколика были взяты ночью, тепленькими, прямо из постелей силами группы "А" КГБ Беларуси, при поддержке ОМОН ГУВД Мингорисполкома. Понятно, что, если бы россияне не спали, а танцевали при луне, да еще в нетрезвом виде, все могло бы сложиться иначе, и еще неизвестно, кто бы кого повязал.
Однако, 200-33= 167. Иными словами, 167 вагнеровских боевиков, а возможно и больше, все еще остаются на свободе, бороздя с дурными намерениями беларусские просторы. Причем выявить их, благодаря очевидному промаху БЕЛТА, прямо указавшему на причины провала, будет теперь намного сложнее. Ясно ведь, что, прочтя информацию о провале, боевики немедленно переоденутся, выбросив одежду в стиле милитари, и начнут вести себя так, как и положено россиянам на отдыхе. Как теперь прикажете их отличать от благонамеренных гостей из России, мирно танцующих под луной?
Задача эта не то чтобы не решаемая, но определенно сложная и потому требующая времени. А времени уже и не осталось: выборы-то вот они, 9 августа. Но на 3 августа запланировано обращение Лукашенко к нации - и у Александра Ыновича будет возможность подробно объяснить нации, почему выборы следует отложить до тех пор, пока последнего из боевиков не вычислят и выловят, а также пока не будут выявлены их связи внутри Беларуси. Конечно, эти связи не обязательно ведут к другим кандидатам, но исключать такую возможность полностью тоже нельзя. Нужно все тщательно проверить! Тем более что Минск вагнеровцы уже несколько лет использовали в качестве перевалочной базы на пути в Ливию, Кот-дʼИвуар и другие страны Африки. Учитывая, что российские ЧВК являются не обремененными должностными инструкциями филиалами спецслужб, без высочайшего согласования и разрешения здесь было никак не обойтись. Тем более что схема была обкатана давно: Минск охотно подставлял Москве плечо, когда ей случалось толкнуть "контрабасом" десяток-другой оружейных систем в обход тех или иных международных эмбарго. И вот - все. Финиш.
Кто упрекнет Лукашенко за такое решение? Запад - за то, что он в последний момент предотвратил промосковский путч? Едва ли. Более того, открытое обвинение РФ в попытке вмешательства во внутренние дела Беларуси - совсем неплохой прием для ухода от санкций за отмену выборов. Здесь все очень удачно совпало: после длительного перерыва Госдепартамент США недавно назначил в Беларусь хотя и не посла, но все-таки временного поверенного в делах - и есть кого проинформировать о злоумышлениях Москвы. Москва? Москва будет все отрицать - и отлично! Она и так всегда все отрицает - "ихтамнет", точка. А речь-то, в конце концов, идет о частной военной кампании. Возможно - да, возможно! - у путинского повара немного поехала крыша и он решил приготовить особо острое блюдо по стороннему заказу. Ну, не совсем стороннему, а по заказу какого-нибудь олигарха из числа друзей Путина. Вариантов здесь заготовлено множество, выбирай любой, в зависимости от того, в каком направлении станут развиваться события, но фишка в любом случае в том, что Путин-то ничего и не знал, сидя в своем Ново-Огареве! А Лукашенко, который вместе со своим целебным трактором всегда находится в самой гуще событий, одним взглядом разрывает в куски все заговоры и инфекции.
А еще в опубликованном списке задержанных вагнеровцев есть и несколько персонажей, разыскиваемых в Украине. И выдача их Киеву, для последующего обмена на кого-нибудь, уже ненужного Путину и бурятским шахтерам из ЛДНР, тоже может стать интересным ходом, обеспечив Лукашенко поддержу Киева.
Словом, на (не)выборах в Беларуси вырисовывается богатая сюжетная линия, не вполне понятной пока кривизны. И эта кривая, надо признать, вполне может вывести Александра Григорьевича на вожделенную им орбиту Ын Ировича.
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