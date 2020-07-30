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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Турецкие войска в Азербайджане. Как Эрдоган переиграл Путина

 Владислав Гирман / Деловая столица

Анкара укрепляет свое положение в регионе - пытается войти в энергопроекты Греции, Израиля и Кипра, одновременно подминая под себя Кавказ.

Конфликт между Грецией и Турцией вокруг геологоразведывательных работ турецких судов вблизи границ первой и на шельфе Кипра, интенсивно развивавшийся с конца мая этого года, вдруг пошел на спад.

Еще 22 июля Анкара, отметая все претензии и возмущение Афин, направляла на поиск энергоресурсов судно Oruc Reis уже не только в экономической зоне Кипра, оправдывая свои действия правами непризнанной Турецкой Республики Северный Кипр (ТРСК), но и под боком у греков - у берегов острова Кастелоризо, расположенного близ побережья материковой Турции.

В ответ Афины привели войска в режим повышенной готовности и отправили боевые корабли к острову для проведения учений.

Евросоюз, прежде всего - Германия и Франция - встал на сторону Греции в этом конфликте.

Эммануэль Макрон, президент Франции, чьи отношения с Анкарой также ухудшились из-за поддержки турками признанного правительства Ливии (Париж поддерживал противоборствующую сторону - Халифу Хафтара, сателлита Кремля), принялся продвигать тему санкций в отношении Турции. Аналогичного мнения придерживается и Германия.

Не прошло и недели, как Турция свернула разведку нефти и газа у Кастелоризо. Как сообщил в интервью CNN Turk спикер Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калин, турецкий лидер лично отдал соответствующее распоряжение, чтобы ничто не мешало переговорам с Грецией.

Неужели Эрдоган, всегда фыркавший на угрозы Брюсселя, испугался санкций?

Нет. Все несколько сложнее и куда интереснее. И упирается в вопрос азербайджанско-армянского конфликта, разгоревшегося с новой силой после боестолкновений вооруженных сил двух стран на северо-западном участке их совместной границы 12-13 июля.

Турция в конфликте в довольно резкой и откровенной форме поддержала, естественно, Баку. Россия, вроде бы, встала на сторону союзной Армении, однако после заявки Анкары поумерила пыл и даже отказалась от экстренного заседания ОДКБ.

Эрдоган же явно не собирается останавливаться. 27 июля несколько колонн турецких войск вошли на территорию Азербайджана для участия в совместных учениях. Они начались 29 июля и продлятся до 10 августа сразу в нескольких регионах: в Баку (восток), Кюрдамир и Евлах (центр), Нахчыван (запад, у границы с Арменией) и Гянджа (северо-запад, близко к Товузу, т.е. непосредственной зоне конфликта 12-13 июля).

Поторгуем?

Как связаны снижение Турцией напряженности в диалоге с Грецией, и напротив - эскалация отношений Баку и Еревана?

Для начала отметим, что у турок есть интерес и к проекту трубопровода EastMed, который продвигают при поддержке Вашингтона Израиль, Греция и Кипр.

EastMed позволит этим странам выйти на европейский рынок и обеспечивать ЕС энергоресурсами, добываемыми на месторождениях, пребывающих под контролем трех государств.

Консенсуса касательно строительства газопровода лидеры Греции, Израиля и Кипра достигли 3 января 2020 г. И обошлись без Турции.

Что, мягко говоря, Анкару не устраивает. Турки, как исторически торговая нация, прекрасно осознают, что быть посредником куда выгоднее, чем поставщиком. А EastMed сулит огромные барыши, и было бы глупо не попытаться оседлать эту трубу.

Такого же рода проектом является и турецко-азербайджанский TANAP - трубопровод для поставки газа из Каспийского региона в Европу в обход России.

Только тут проблемка возникла: конфликт Баку и Еревана представляет угрозу транзитным амбициям Анкары на этом направлении.

Обострение, судя по всему, - по большей части плод политики премьера Армении Никола Пашиняна, который таким образом решил проверить Россию на вшивость. Готов ли Кремль "вписаться" за Ереван в кризисной ситуации, или же останется на своей позиции поддержки тлеющего костра конфликта между двумя странами.

Путин ожидаемо «не подвел» - т.е. подвел. Когда кризис случился, Москва ограничилась декларациями. Не более. Пашинян же получил прекрасный повод расширить поле для внешнеполитических маневров и направить усилия на углубление связей с Западом.

Турция, в свою очередь, сперва предельно четкой, агрессивной реакцией на пограничные столкновения, а затем и отправкой войск на учения продемонстрировала и свою силу, и амбиции регионального полицейского.

В итоге все в выигрыше. Турция усиливает свое влияние в регионе, снижает степень риска для энергопроектов, консолидирует сограждан, в том числе, многочисленную азербайджанскую диаспору. Правительство Пашиняна, в свою очередь, также консолидирует сограждан против союза Баку и Анкары, увеличивает шанс на выход из-под влияния разочаровавшей Армению России и привлекает к конфликту внимание ЕС и США (где полным ходом идет избирательная гонка, а включившийся в нее рэпер и республиканец Канье Уест - "армянин по жене" Ким Кардашьян).

Кто в проигрыше, так это именно Москва, поскольку ее турки выталкивают и из Восточного и Северного Средиземноморье - подальше и от Ливии, и от Сирии, и от Ирана, и вприкуску - от Кавказа.

Турок злит россиянина

Отправкой войск в Азербайджан Эрдоган серьезно изменил баланс сил. И усилил свои переговорные позиции, поскольку на учения турецкие военные отправились за несколько часов до его звонка Путину.

Странно, как турецкое вмешательство не предугадали в Москве. Реакция Анкары, окрыленной успехами в Ливии, была очевидна.

Теперь же Эрдогану остается добиться компромисса с Афинами, Кипром, ЕС и Израилем, и выторговать участие в транзитных проектах. Так, Анкара имеет все шансы плавно превратиться из противника в союзника и партнера.

Но есть и минусы. Первый касается непосредственно модели поведения правительства Эрдогана на международной арене. Он становится все напористее. Аппетит постоянно растет. Схожая картина наблюдалась и после прихода к власти Путина, особенно после его Мюнхенской речи 2007 г. Тогда Запад смолчал, а Россия отхватила территории Грузии, затем и Украины.

Сегодня в качестве авторитарного правителя-собирателя земель Эрдоган все больше уподобляется Путину.

Правда, Москву, конечно, рано сбрасывать со счетов. Регулярно получая тычки по всему миру (от США, от Турции, от ЕС, от бунтующих соотечественников), Кремль может попытаться исправить ситуацию - доказать состоятельность и мощь режима, который буквально недавно вроде бы как усилился благодаря поправкам в конституции. Что грозит последствиями в первую очередь для ближайших соседей России, в первую очередь - для Украины и, вероятно, Беларуси. И это второй минус.

В Армении же не стоит исключать попытку устранения россиянами Пашиняна от власти с приводом на его место кого-нибудь из Карабахского клана, представителями которого еще не так давно окружали себя экс-президенты и выходцы из Нагорного Карабаха Роберт Кочарян и Серж Саргсян. Пашинян всех их соратников должностей лишил, а бывших президентов отдал в руки Фемиды.

Противостояние с Азербайджаном может ослабить его позиции еще до оформления дружбы с Западом, и стать палочкой-выручалочкой для «карабахских» на пути к возвращению во власть. Таким образом Россия, пусть и непрямыми методами, но сохранит свое присутствие на Кавказе.

 

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