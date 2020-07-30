Финансовые новости
- |
- 30.07.20
- |
- 00:04
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В Минске задерживают политических активистов
15:03 29.07.2020 |
В Минске накануне намеченных на 9 августа выборов президента Республики Беларусь продолжаются задержания политических активистов. Как сообщил в среду, 29 июля, интернет-портал tut.by, накануне были задержаны по меньшей мере 36 человек (не считая журналистов), пришедших к зданию КГБ республики с целью подать ходатайство об изменении меры пресечения несостоявшемуся кандидату в президенты страны Виктору Бабарико. При этом, по данным правозащитников, задерживали не только тех, кто стоял у здания КГБ, но и тех, кто попал вовнутрь.
В то же время продолжаются задержания подозреваемых в рамках уголовного дела по событиям 14 июля в Минске. Как указал на своем сайте правозащитный центр "Весна", известно минимум о 13 арестованных. Уголовные дела возбуждены по трем статьям Уголовного кодекса Республики Беларусь: сопротивление сотруднику органов внутренних дел, насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел, организация и участие в нарушении общественного порядка, сопряженных с явным неповиновением законным требованиям сотрудников органов внутренних дел.
Вечером 14 июля в Минске и других городах Беларуси прошли стихийные акции протеста против нерегистрации кандидатами в президенты республики Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Только в Минске в тот день задержали около 300 человек.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Без транзита российского газа экспорт водорода в ЕС не удастся
|Валерій Пекар: Управлінська культура політичної верхівки та висновки на майбутнє
|Виталий Портников: Декорация мира от Путина Зеленскому
|Зачем Зеленский создал ВГА в Лисичанске и Северодонецке накануне выборов
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В Минске задерживают политических активистов
|Меркель удалось приостановить греко-турецкий газовый конфликт
|Байден победит Трампа на выборах президента США с вероятностью 91% – The Economist
|Обрезание Варшавы: как в Польше хотят ослабить оппозиционно настроенную столицу
|Facebook подал в суд на антимонопольные органы ЕС
|Москва не может быть гарантом перемирия на Донбассе - Песков
|США готовы платить странам, которые откажутся от оборудования Huawei
Это интересно
|У Volvo появится купеобразный кроссовер на электричестве
|Renault пересадит на электромобили целый город
|Клиенты в США получили от VW свыше 9,5 млрд долларов из-за «дизельгейта»
|Facebook подал в суд на антимонопольные органы ЕС
|Полная батарея за 15 минут: Qualcomm представила технологию быстрой зарядки Quick Charge 5
|Банковский Android-троян Cerberus выставлен на аукцион
|Геймерский смартфон Nubia Red Magic 5S сможет превращаться в домашнюю игровую приставку