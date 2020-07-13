Азербайджан и Армения сообщили о столкновении на границе. Убиты четверо азербайджанских военных

По меньшей мере четверо азербайджанских военнослужащих были убиты в результате вооруженного противостояния между Арменией и Азербайджаном на границе между двумя государствами.

Инцидент произошел в Товузском районе азербайджано-армянской границы, то есть вдали от непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), которая занимает территорию, оспариваемую Азербайджаном и Арменией. Баку считает ее оккупированной армянами. В районе границы НКР с Азербайджаном периодически происходят перестрелки и артобстрелы.

Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провоцировании инцидента в Товузском районе.

"Начиная с полудня 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы, подвергли обстрелу наши позиции из артиллерийских установок, сказано в сообщении министерства обороны Азербайджана.

Азербайджанская армия уточнила, что в результате боя погибли двое военных, а позже еще один скончался от полученных ранений. Были ранены пятеро азербайджанских военнослужащих.

По данным министерства обороны Азербайджана, "имеются потери с обеих сторон".

Однако пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян написала в "Фейсбуке", что с армянской стороны никто не погиб, а вина за происшедшее лежит на азербайджанской стороне.

"Военнослужащие вооруженных сил Азербайджана, по непонятным для нас причинам, на автомобиле УАЗ предприняли попытку нарушения государственной границы РА на Тавушском направлении, - утверждает Степанян. - После предупреждения армянской стороны, оставив автомобиль УАЗ, военнослужащие противника возвратились на свои позиции".

Она пишет, что после этого азербайджанские военные "используя артиллерийский огонь, попытались захватить наш опорный пункт, но были отброшены огнем, неся потери в живой силе"․

Обвинения в обстреле деревни

Позже Степанян заявила, что в ночь на понедельник обстрелы с азербайджанской стороны возобновились "из 82-миллиметрового миномета и танка".

Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в минометном обстреле села Агдам, находящегося в Товузском районе, неподалеку от границы с Арменией. Однако представитель армянских вооруженных сил написала в "Фейсбуке", что армия "не стреляет в направлении азербайджанских населенных пунктов", а подвергает обстрелу только "инженерную инфраструктуру и технические средства вооруженных сил Азербайджана".

Представители администрации деревни Агдам сообщили Азербайджанской службе Би-би-си, что в населенном пункте началась паника. "Началась стрельба из крупнокалиберного оружия, жители деревни стали паниковать. Ситуация в деревне плохая", - сообщил представитель местной администрации Гисмат Мамедов.

Позднее министерство обороны Азербайджана сообщило о гибели четвертого военнослужащего в перестрелке с армянскими военными. Одновременно ведомство обвинило армянскую сторону в замалчивании своих потерь.

"В ночных боях с артиллерией, минометами и танками наши подразделения уничтожили опорный пункт противника, артиллерию, автомашины и личный состав на территории воинской части. Противник скрывает информацию о жертвах", - говорится в сообщении ведомства.

Незаконченный конфликт

Конфликт между Азербайджаном и Арменией начался из-за Нагорного Карабаха в 1988 году, когда населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР.

В 1994 году при посредничестве Москвы было подписано соглашение о перемирии, положившее конец активным боевым действиям в регионе, но оставившее Карабах и окружающие его районы Азербайджана под контролем армян.

За шесть лет войны погибли свыше 30 тысяч человек.

Мирное урегулирование зашло в тупик после переговоров лидеров Армении и Азербайджана в 2009 году.