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Виталий Портников: То, что сам Путин больше не доверяет никому - уже сам по себе плохой сигнал ему самому
10:48 01.07.2020 |
Конечно, можно было предугадать, что российские власти не будут особо церемониться с процедурой проведения референдума о конституционных поправках. По старой советской и постсоветской традиции важно не как проголосуют, а как посчитают. Но то, что голосование будет проходить при откровенном игнорировании всяческих норм приличия; что бюллетени будут бросать в урны, установленные прямо в открытых багажниках машин; что можно будет проголосовать несколько раз подряд - такого даже самые откровенные критики «управляемой» демократии представить себе не могли.
Еще недавно фальсификаторы выборов в России прятались от камер наблюдения. Еще недавно оказаться заснятым в сюжете, демонстрирующем подтасовку бюллетеней, казалось позором. Теперь на все это властям откровенно наплевать: режим рассчитывает на управляемость, но даже декорация демократии ему больше не нужна.
Из этого нужно сделать простой вывод: Владимиру Путину очень нужно это «обнуление». Ему необходимо если не остаться у власти до середины 30-х годов текущего столетия, то, по крайней мере, зафиксировать, что только он один решает, когда уходить.
И тут возникает вопрос: а зачем ему именно такое кондовое решение вопроса о продлении своего правления? Ведь еще не так давно, после второго срока президентства, у Путина не было абсолютно никаких проблем с перемещением на премьерский пост - хотя уже тогда звучали призывы к «национальному лидеру» переписать конституцию и остаться на следующий срок. И абсолютно никаких проблем с возвращением - хотя и тогда многие сомневались, неужели «местоблюститель» Дмитрий Медведев так спокойно возьмет и уйдет с президентской должности.
Что же сейчас произошло? Какие-то великие цели? Стремление завоевать Украину? Поглотить Беларусь? Войти в историю собирателем славянских земель? Так все это можно делать и с любой другой должности - какого-нибудь председателя Госсовета или главы правительства. Например, нападение России на Грузию состоялось как раз тогда, когда президентом был Медведев, но ни у кого в России не было сомнений, что решающее слово в решении о нападении на соседнюю страну было именно за Путиным.
Нет, тут другое объяснение, характеризующее любого стареющего диктатора: потеря доверия ко всем, кто его окружает. Двенадцать лет назад у Путина могла быть абсолютная уверенность в лояльности Медведева, как и любого другого царедворца. И не было животного страха перед потерей власти, даже если вдруг он просчитается.
Сейчас никакого доверия нет - есть только страх. Потому что третий и четвертый сроки Путина по масштабу злодейств превзошли первый и второй. И если наследник национального лидера захочет доказать при живом Путине, что, пользуясь советским определением роли Сталина, «в деятельности Владимира Владимировича была и отрицательная сторона» - тогда Путину мало не покажется.
Поэтому он должен оставаться на посту, с которого никто не сможет его снять. И на должности, которая обеспечивает полный контроль над армией и спецслужбами. Путин уверен, что именно эта должность - гарантия его безопасности. И ради нее готов пойти даже на позорный референдум в багажнике.
В этом состоит его главная ошибка. Потому что Путина защищает вовсе не его должность, а уверенность элиты, что именно этот человек оберегает интересы обкрадывающих Россию проходимцев. И уверенность общества, что именно с Путиным связано если не благосостояние, то стабильность.
Однако клановые балансы Путин за последние годы разрушил. Российская стабильность на фоне экономического кризиса и пандемии доживает последние месяцы. Сам президент больше не выглядит энергичным лидером, способным проводить страну через трудности. Да он, собственно, и не был им никогда: просто отсвечивал нефтедолларами.
Подвержение этому мы можем найти в самом тексте поправок - о которых, кстати, в голосующем народе мало что известно. Ведь все говорят только об "обнулении", пресса на другом намеренно не сосредоточилась - а там есть куда более важные нюансы. Например, добавится пункт в одну из статей, согласно которому "президент Российской Федерации, прекративший исполнение полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности либо досрочно в случае его отставки или стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия, обладает неприкосновенностью". А еще о том, что иные гарантии президенту, который прекратил исполнение полномочий, могут быть определены федеральным законом (и он наверняка будет принят). А лишить его неприкосновенности может, сугубо теоретически, Совет Федерации, но "только на основании выдвинутого Государственной Думой обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления, подтвержденного заключением Верховного Суда Российской Федерации", и только при том, что за это решение проголосуют не менее двух третей и сенаторов, и депутатов, а с самой инициативой выступят не менее трети депутатов Государственной Думы, "и при наличии заключения специальной комиссии, образованной Государственной Думой". В общем, вместо такой длинной статьи могли просто написать - "никогда", и на этом успокоиться.
Но диктатора хранит не должность, а преданность соратников и доверие населения. То, что сам Путин больше не доверяет никому - уже сам по себе плохой сигнал ему самому: скоро никто не будет доверять Путину, и, тем более, верить в него.
Диктатор Доминиканской республики, генералиссимус Рафаэль Трухильо, который, подобно Путину, усаживал в президентское кресло марионеток и продолжал править страной, благополучно отработал четыре срока (не подряд) и продолжал оставаться правителем еще девять лет, занимая должность...представителя Доминиканской республики при Организации американских государств. Даже не председателя Госсовета!
И заговор против Трухильо стал вовсе не результатом изменений в конституции, которую генералиссимус честно соблюдал. Он стал результатом общей усталости от бесконечного бессмысленного правления. Да, от диктаторов устают - какие бы должности они не занимали и в какие бы багажники не требовали бросать бюллетени в свою поддержку.
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