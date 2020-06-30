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Правящая коалиция Молдавии теряет депутатов
15:55 30.06.2020 |
Два депутата парламента Молдавии заявили, что выходят из фракции Партии социалистов (ПСРМ) и правящей коалиции. Сначала Штефан Гацкан, а вскоре после него - Лилиан Карп написали в соцсети Facebook во вторник, 30 июня, о своем решении покинуть правящую партию и присоединиться к оппозиционной парламентской группе Pro Moldova.
Теперь в правящей коалиции осталось 48 депутатов. Для принятия законов необходим минимум в 51 голос из 101. При этом, по информации Лилиана Карпа, покинуть ПСРМ в ближайшем будущем намерены еще два депутата.
Пропрезидентская Партия социалистов выступает за проведение досрочных парламентских выборов. По словам исполнительного секретаря ПСРМ, вице-председателя парламента Влада Батрынчи, досрочные выборы по пропорциональной системе являются "единственным путем преодоления существующего политического кризиса",
Молдавия лишилась парламентского большинства еще 17 июня, когда фракцию Демократической партии, входящей в правящую коалицию, покинула депутат Ефросинья Грецу, присоединившаяся к Pro Moldova, после чего у коалиционного большинства осталось 50 голосов.
За весну - начало лета из правящей коалиции ушли еще 10 депутатов-демократов. Двое перешли во фракцию партии "Шор". Восемь присоединились к группе Pro Moldova, которая была сформирована в феврале текущего года шестью депутатами, покинувшими фракцию демократов.
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