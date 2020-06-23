Конец эпохи Лукашенко: чем уникальна нынешняя президентская кампания в Беларуси

Юрий Панченко, Татьяна Калиновская / Европейская правда

Аресты кандидата в президенты и руководителя его штаба, очереди для заполнения подписных листов в пользу оппозиционных кандидатов, возвращение интереса к политике у ранее аполитичных граждан, а главное - усталость от бессменного президента...

Все это - о президентских выборах в соседней Беларуси, которые имеют все шансы стать переломными.

Почему очередные "выборы Лукашенко" вдруг обрели интригу? Почему он вдруг получил прозвище "Саша - три процента"? И что можно ожидать от бурно начавшейся предвыборной кампании?

Необычные выборы

Уже в начале года стало понятно, что шестые президентские выборы в Беларуси будут проходить в крайне сложной для Александра Лукашенко внешней и внутренней ситуации.

В начале года ключевой проблемой выглядел диктат со стороны Кремля - в Москве активно склоняли Минск к углублению интеграции, попеременно используя то финансовый, то энергетический аргументы.

Однако ситуацию дополнительно усложнила пандемия коронавируса. Нежелание Лукашенко останавливать экономику (в том числе - из-за необходимости обеспечивать зарплаты работникам остановленных госпредприятий) не спасло экономику от жесткой просадки (по данным Всемирного банка, в 2020 году ВВП Беларуси упадет на 4%), однако крайне негативно повлияло на рейтинги власти.

При этом оценить, как именно изменились рейтинги, больше невозможно - работа независимых социологов Беларуси под запретом.

При этом власти удалось блокировать традиционную оппозицию. Анонсированные ими масштабные праймериз по выбору единого кандидата были заблокированы, а их лидер Павел Северинец - арестован.

В результате о желании идти в президенты заявило несколько оппозиционных политиков. При этом все они имеют не очень высокие шансы получить регистрацию в качестве официальных кандидатов - виной тому фильтр в виде требования собрать 100 тысяч подписей.

Это требование само по себе - проблема для оппозиционных политиков, что и было ключевой целью выдвижения единого кандидата. А кроме того, оно позволяет власти без проблем отказать в регистрации оппозиционерам, объяснив это неточностями в заполненных в их пользу подписных листах.

Особо опасный блогер

Первая сенсация нынешних выборов - как оказалось, место традиционной оппозиции готовы занять новички.

Самым ярким участником нынешней кампании стал оппозиционный блогер Сергей Тихановский. Последнего удалось не допустить на выборы на самом раннем этапе - находясь под 15-дневным арестом за участие в пикете против проведения парада 9 мая, блогер не мог самостоятельно подать заявку в центризбирком.

Вместо него кандидатом в президенты была зарегистрирована его жена Светлана Тихановская, отказать которой у ЦИК оснований не было.

Однако и в качестве доверенного лица потенциального кандидата в президенты Тихановский был слишком опасен для власти.

Как результат, провокация на митинге в Гродно привела к массовым задержаниям, в результате которой Сергею Тихановскому угрожает три года за "организацию групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти".

В свою очередь серия обысков у Тихановских с третьей попытки дала результат - согласно сообщениям следствия, на даче за диваном было найдено $900 тысяч.

Впрочем, уже сейчас можно говорить, что блогер оказал колоссальное влияние на ход кампании.

Во-первых, с его легкой руки к Лукашенко прикрепилось прозвище "Саша три процента" - оно было взято из результатов опросов, обнародованных в интернет-СМИ. И хотя такие опросы явно не показательны, в условиях отсутствия социологии альтернативы им отсутствуют.

Второй вклад - именно Тихановскому удалось показать, что противники Лукашенко больше не являются меньшинством в стране.

Очередь к подписным листам в Минске. Фото tut.by

В отличие от других кандидатов, собирающих подписи за свою кандидатуру в течение всего дня, Тихановский собирал их в определенном месте и в определенное время, превратив банальную процедуру в оппозиционные митинги.

А главное, картина громадных очередей из желающих подписать лист в пользу оппозиционного политика показала белорусам, что противники Лукашенко уже перестали быть маргинальным меньшинством.

Оппозиционер из "Газпрома"

Усталость от действующего президента привела к новому феномену - заблокировав одного оппонента, власть тут же получила другого.

Еще одна особенность последних выборов - участие в них кандидатов, казалось бы, успешно интегрированных в лукашенковскую систему управления государством.

Таких оказалось даже двое: создатель белорусского Парка высоких технологий Валерий Цепкало и бывший предправления "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико.

При этом личные капиталы позволяли обоим без проблем собрать "с запасом" подписи в поддержку своей кандидатуры - что было практические невозможно сделать традиционным оппозиционерам.

При этом в начале кампании обоих кандидатов считали "спарринг-партнерами" Лукашенко - не случайно тот же Бабарико в первые недели после заявления об участии в выборах фактически не собирал подписи за свою кандидатуру.

Все изменил второй арест Тихановского. Бабарико высказался в защиту оппозиционного блогера - и после этого его избирательная кампания по-настоящему стартовала. А сам банкир стал считаться основным оппонентом Лукашенко.

При этом вопрос поддержки Бабарико расколол оппозиционно настроенных белорусов.

С одной стороны, за ним стоит "креативная молодежь", до сих пор не участвовавшая в политике. Этого оказалось достаточно, чтобы банкир собрал за свою кандидатуру почти 500 тысяч подписей - в разы больше необходимого.

Виктор Бабарико

С другой - традиционная оппозиция не спешит поддержать потенциального соперника Лукашенко. Для большой части из них топ-менеджер банка, принадлежащего российскому "Газпрому", выглядел так же неприемлемо, как и сам Лукашенко.

Показательными являются заявления кандидата по внешней политике. В начале кампании он и вовсе критиковал Лукашенко за... недостаточную интеграцию с РФ.

Лишь потом, когда такая риторика "не зашла", он несколько скорректировал свой внешний курс.

"Беларусь входит в ОДКБ, и понятно, что существует куча международных соглашений, из которых в один день не выйдешь. Моя позиция по отношению к Беларуси: может, не удастся это сделать после победы в течение одного или двух сроков, но я бы очень хотел видеть Беларусь нейтральной страной", - позже заявил он в интервью российскому изданию "Коммерсант".

Игра на повышение ставок

В последние дни сбора подписей избирательная кампания резко обострилась.

При подаче в центризбирком подписных листов сам Бабарико и его сын были арестованы.

Официально - вовсе не по политическому делу, а по уголовным делам - кандидата в президенты обвиняют в уклонении от уплаты налогов и в отмывании средств, полученных преступным путем.

Сторонники кандидата в это не верят - на следующий день центр Минска был заполнен протестующими.

Тысячи людей создали живую цепь в поддержку арестованных. В ответ милиции пришлось практически заблокировать центр Минска, задержав более сотни людей.

При этом белорусские силовики делают заявления, что арест Бабарико поставил крест на спецоперации РФ по смещению Лукашенко.

"Мы знаем, что кукловоды, стоящие за ним, опасаются, что наши действия приведут к получению данных и подтверждению их причастности к этой противоправной деятельности. Такими лицами являются, мы знаем, большие начальники в "Газпроме", а может быть, и выше", - заявил глава Комитета госконтроля Иван Тертель.

При этом сам Лукашенко уточняет, что арест стал возможен благодаря получению информации о международных переводах Бабарико, полученных от США.

И это дополнительно раскалывает общество, часть которого и ранее считала Бабарико частью плана РФ по смене власти в стране.

Что дальше?

19 июня белорусский ЦИК завершил прием подписных листов. А уже 9 июля станет известно, кого Лукашенко допустит к выборам.

Возможность как недопуска неугодных кандидатов к выборам, так и контроля за работой ЦИК гарантирует Лукашенко формальную победу и на этот раз.

Вопрос лишь в одном - как такую победу воспримут в обществе.

Градус усталости от бессменного президента, недовольство его последними решениями вовсе не гарантирует массовых протестов даже в случае грубых и масштабных фальсификаций выборов.

Тем более, того же Бабарико сложно назвать харизматичным политиком, готовым вести людей на баррикады.

С другой стороны, с последних жестких разгонов протестов в Беларуси прошло более десяти лет. За это время выросло новое поколение белорусов, не готовых мириться с несменяемым президентом.

А главное - прыжок популярности Тихановского и Бабарико показал, что

уровень недовольства действующим президентом достиг своего пика.

Люди готовы поддержать любого альтернативного кандидата, даже с сомнительным бекграундом, лишь бы не допустить на шестой срок Александра Лукашенко.

Эту усталость и недовольство власти вряд ли удастся взять под контроль. А значит, лето в Беларуси обещает быть по-настоящему жарким.