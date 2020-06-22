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Тестовая изоляция рунета сорвалась второй раз
09:14 22.06.2020 |
20 июня должен был состояться второй этап всероссийских учений, предусмотренных так называемым законом об изоляции рунета. Однако их в очередной раз отменили из-за пандемии коронавируса.
Как сообщила пресс-служба Минкомсвязи России «Интерфаксу», «проведение учений будет возобновлено с учетом оценки обстановки по Covid-19». Следующие учения планируются на 20 сентября и 20 декабря.
Исходный график учений был утвержден приказом министерства в декабре 2019 год
На втором этапе планировалось отработать устойчивость рунета перед «внешними дестабилизирующими воздействиями природного и техногенного характера».
Первый этап учений, намеченный на 20 марта, был отменен из-за распространения коронавируса. Тогда сообщалось, что график будет пересмотрен и опубликован на сайте Роскомнадзора, но этого до сих пор не произошло.
Согласно «Положению о проведении учений», Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования в составе радиочастотной службы обязан уведомить участников о плановых учениях за два месяца.
Исполнительный директор «Общества защиты интернета» Михаил Климарев убежден, что учения не состоялись сразу по нескольким причинам.
«Дата 20 июня в приказ была поставлена от балды, - заявил он в комментарии ForkLog. - Во-первых, она приходится на субботу, когда ни одного чиновника на рабочее место не загнать. Во-вторых, кто мог в декабре спланировать, что в июне у нас будет Covid-19, карантин, голосование и победный парад?»
К слову, 20 сентября и 20 декабря выпадают на воскресенье.
Эксперт указал на недопустимость использования военных практик в операторском бизнесе.
«Учения» у телеком-операторов проходят каждый день, объясняет Михаил Климарев:
«В растянутом на континенты хозяйстве постоянно что-то ломается и постоянно кто-то приходит с угрозами. И операторы давно научились с этим жить. Без чиновников», - резюмировал эксперт.
Напомним, закон об изоляции рунета вступил в силу 1 ноября 2019 года, но реализация его отдельных положений отложена вплоть до 2021 года. На осуществление норм закона из государственного бюджета будет выделено по меньшей мере 30 млрд рублей.
В декабре 2019 на Урале было проведено тестирование DPI-оборудования, необходимого для реализации закона. По результатам испытаний пять операторов зафиксировали случаи снижения скорости и ухудшения качества сигнала.
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