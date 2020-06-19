Эксперты назвали основные сценарии для Telegram в России после разблокировки

При разблокировке мессенджера Telegram Роскомнадзор столкнется сразу с несколькими юридическими проблемами, а сама инициатива может быть продиктована как техническими, так и политическими мотивами. Об этом заявили опрошенные ForkLog эксперты.

Решение Таганского суда Москвы от апреля 2018 года, по которому заблокирован Telegram, до сих пор не отменено. Поэтому заявление Роскомнадзора о снятии ограничений по договоренности с Генпрокуратурой вызвало недоумение правозащитников.

Ведомству необходимо отменить судебный акт, подав иск о пересмотре решения по вновь открывшимся обстоятельствам, рассказал ForkLog адвокат, партнер «Центра цифровых прав» Саркис Дарбинян:

«Иначе Роскомнадзор может сам ответить за неисполнение решения российского суда».

Московский городской суд, который отказал Telegram в кассационной жалобе, считает, что Роскомнадзор вправе самостоятельно разблокировать мессенджер.

«Судом были направлены документы для исполнения решения по удовлетворенным требованиям Роскомнадзора, который в данном деле являлся одновременно истцом и исполнителем судебного решения. В связи с этим, вопросы исполнения решения находятся в его компетенции. То есть в данном случае Роскомнадзор может самостоятельно принимать решение о полном или частичном исполнении решения суда либо отказе от его исполнения», - сказала пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова в комментарии «Интерфаксу«.

Фактически разблокировка будет заключаться в удалении из реестра запрещенных сайтов основного домена Telegram, коротких ссылок и подсетей, объясняет руководитель общественной организации «РосКомСвобода» Артем Козлюк.

«Большинство подсетей, относящихся к Telegram, Роскомнадзор вносил в реестр запрещенной информации, опираясь не на решение Таганского суда, а на так называемые «резиновое» требование Генпрокуратуры«, - напомнил он.

Исследователь «Общества защиты интернета» Александр Исавнин предполагает, что перегруженные реестры Роскомнадзора или иные технические проблемы могли стать одной из причин разблокировки Telegram.

Без блокировки, но в ОРИ

По «закону Яровой» Telegram включен в так называемый реестр организаторов распространения информации (ОРИ) и обязан хранить и при необходимости предоставлять спецслужбам доступ к пользовательской переписке. Это требование мессенджер так и не выполнил, отказавшись передавать ФСБ ключи для дешифровки сообщений.

Поскольку об исключении Telegram из ОРИ речи не идет, глава «РосКомСвободы» предположил, что сотрудничество между мессенджером и спецслужбами продолжится. В какой форме - будет зависеть от Павла Дурова.

«Нахождение одновременно вне блокировки и в реестре ОРИ, если при этом представитель сервиса никак публично это не комментирует, свидетельствует о сотрудничестве сервиса с российскими спецслужбами», - указал Артем Козлюк.

Позже Дуров написал, что подобные действия российских властей внушают оптимизм, и еще раз подчеркнул, что право на конфиденциальность и тайну личной переписки остаются фундаментальным принципом Telegram.

У Роскомнадзора есть возможность вывести Telegram из списка ОРИ, так как компания Telegram Messenger LLP, выступавшая в качестве основного юридического лица мессенджера, была ликвидирована в феврале 2020, продолжает Александр Исавнин:

«Это довольно удобно: Telegram есть, но формального «отказника» нет. Единственный момент, как это юридически оформить».

Покупка мессенджера или договоренности?

Среди версий того, что именно заставило Роскомнадзор разблокировать Telegram, Исавнин назвал смену руководства ведомства и договоренности Дурова со спецслужбами.

«Есть версия, что Дуров договорился с силовиками с позиции сильного. Потому как текущие мероприятия, например, борьбу с наркоторговлей, надо осуществлять, а Telegram не идет с ними на контакт, хотя в зарубежных странах сотрудничает с правоохранительными органами».

Не исключил собеседник ForkLog и возможную покупку мессенджера «связанными с российскими деньгами инвесторами».

«Разговор, инспирированный депутатом [Антоном] Горелкиным, и законопроект о разблокировке Telegram, который стоит рассматривать как пиар, могут свидетельствовать о серьезных политических движениях», - отметил Исавнин.

С тем, что законопроект о разблокировке Telegram изначально был «непроходной, но позволил заново начать общественную дискуссию и обсуждение судьбы Telegram на новом уровне», соглашается и адвокат Саркис Дарбинян.

Право на компенсацию

Теоретически юристы Telegram могут потребовать выплаты компенсации за период блокировки. Правда судиться для этого придется за границей, предупреждает Дарбинян.

«В рамках российского закона в такой ситуации никакой компенсации не предусмотрено. Но скоро жалобы по Telegram будут коммуницированы в Европейском суде по правам человека. Сама разблокировка в России ничего не меняет, и если решение будет не в пользу России, то компенсацию выплатить придется», - объяснил юрист.

Все будет зависеть от желания Павла Дурова продолжать столкновения с российской властью и исполнительной системой, добавляет глава РосКомСвободы Артем Козлюк:

«Я не думаю, что он будет вкладывать свои силы в такие судебные препирательства. Telegram имеет право на компенсацию, но не факт, что суды примут эти договоры как аргументированные с юридической точки зрения».

Согласно последней информации, домен telegram.org больше не значится в списке запрещенных сайтов, однако связанные с Telegram подсети до сих пор не исключены из реестра.

Напомним, 18 июня Роскомнадзор разблокировал мессенджер Telegram на территории РФ с учетом готовности руководства сервиса сотрудничать в борьбе с терроризмом и экстремизмом.