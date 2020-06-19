Финансовые новости
- |
- 19.06.20
- |
- 11:38
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
|
|
"Вкладывать деньги в обанкротившиеся банки все равно, что лечить алкоголизм водкой"
Константин Кушнер
Эксперты назвали основные сценарии для Telegram в России после разблокировки
09:19 19.06.2020 |
При разблокировке мессенджера Telegram Роскомнадзор столкнется сразу с несколькими юридическими проблемами, а сама инициатива может быть продиктована как техническими, так и политическими мотивами. Об этом заявили опрошенные ForkLog эксперты.
Решение Таганского суда Москвы от апреля 2018 года, по которому заблокирован Telegram, до сих пор не отменено. Поэтому заявление Роскомнадзора о снятии ограничений по договоренности с Генпрокуратурой вызвало недоумение правозащитников.
Ведомству необходимо отменить судебный акт, подав иск о пересмотре решения по вновь открывшимся обстоятельствам, рассказал ForkLog адвокат, партнер «Центра цифровых прав» Саркис Дарбинян:
«Иначе Роскомнадзор может сам ответить за неисполнение решения российского суда».
Московский городской суд, который отказал Telegram в кассационной жалобе, считает, что Роскомнадзор вправе самостоятельно разблокировать мессенджер.
«Судом были направлены документы для исполнения решения по удовлетворенным требованиям Роскомнадзора, который в данном деле являлся одновременно истцом и исполнителем судебного решения. В связи с этим, вопросы исполнения решения находятся в его компетенции. То есть в данном случае Роскомнадзор может самостоятельно принимать решение о полном или частичном исполнении решения суда либо отказе от его исполнения», - сказала пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова в комментарии «Интерфаксу«.
Фактически разблокировка будет заключаться в удалении из реестра запрещенных сайтов основного домена Telegram, коротких ссылок и подсетей, объясняет руководитель общественной организации «РосКомСвобода» Артем Козлюк.
«Большинство подсетей, относящихся к Telegram, Роскомнадзор вносил в реестр запрещенной информации, опираясь не на решение Таганского суда, а на так называемые «резиновое» требование Генпрокуратуры«, - напомнил он.
Исследователь «Общества защиты интернета» Александр Исавнин предполагает, что перегруженные реестры Роскомнадзора или иные технические проблемы могли стать одной из причин разблокировки Telegram.
Без блокировки, но в ОРИ
По «закону Яровой» Telegram включен в так называемый реестр организаторов распространения информации (ОРИ) и обязан хранить и при необходимости предоставлять спецслужбам доступ к пользовательской переписке. Это требование мессенджер так и не выполнил, отказавшись передавать ФСБ ключи для дешифровки сообщений.
Поскольку об исключении Telegram из ОРИ речи не идет, глава «РосКомСвободы» предположил, что сотрудничество между мессенджером и спецслужбами продолжится. В какой форме - будет зависеть от Павла Дурова.
«Нахождение одновременно вне блокировки и в реестре ОРИ, если при этом представитель сервиса никак публично это не комментирует, свидетельствует о сотрудничестве сервиса с российскими спецслужбами», - указал Артем Козлюк.
Позже Дуров написал, что подобные действия российских властей внушают оптимизм, и еще раз подчеркнул, что право на конфиденциальность и тайну личной переписки остаются фундаментальным принципом Telegram.
У Роскомнадзора есть возможность вывести Telegram из списка ОРИ, так как компания Telegram Messenger LLP, выступавшая в качестве основного юридического лица мессенджера, была ликвидирована в феврале 2020, продолжает Александр Исавнин:
«Это довольно удобно: Telegram есть, но формального «отказника» нет. Единственный момент, как это юридически оформить».
Покупка мессенджера или договоренности?
Среди версий того, что именно заставило Роскомнадзор разблокировать Telegram, Исавнин назвал смену руководства ведомства и договоренности Дурова со спецслужбами.
«Есть версия, что Дуров договорился с силовиками с позиции сильного. Потому как текущие мероприятия, например, борьбу с наркоторговлей, надо осуществлять, а Telegram не идет с ними на контакт, хотя в зарубежных странах сотрудничает с правоохранительными органами».
Не исключил собеседник ForkLog и возможную покупку мессенджера «связанными с российскими деньгами инвесторами».
«Разговор, инспирированный депутатом [Антоном] Горелкиным, и законопроект о разблокировке Telegram, который стоит рассматривать как пиар, могут свидетельствовать о серьезных политических движениях», - отметил Исавнин.
С тем, что законопроект о разблокировке Telegram изначально был «непроходной, но позволил заново начать общественную дискуссию и обсуждение судьбы Telegram на новом уровне», соглашается и адвокат Саркис Дарбинян.
Право на компенсацию
Теоретически юристы Telegram могут потребовать выплаты компенсации за период блокировки. Правда судиться для этого придется за границей, предупреждает Дарбинян.
«В рамках российского закона в такой ситуации никакой компенсации не предусмотрено. Но скоро жалобы по Telegram будут коммуницированы в Европейском суде по правам человека. Сама разблокировка в России ничего не меняет, и если решение будет не в пользу России, то компенсацию выплатить придется», - объяснил юрист.
Все будет зависеть от желания Павла Дурова продолжать столкновения с российской властью и исполнительной системой, добавляет глава РосКомСвободы Артем Козлюк:
«Я не думаю, что он будет вкладывать свои силы в такие судебные препирательства. Telegram имеет право на компенсацию, но не факт, что суды примут эти договоры как аргументированные с юридической точки зрения».
Согласно последней информации, домен telegram.org больше не значится в списке запрещенных сайтов, однако связанные с Telegram подсети до сих пор не исключены из реестра.
Напомним, 18 июня Роскомнадзор разблокировал мессенджер Telegram на территории РФ с учетом готовности руководства сервиса сотрудничать в борьбе с терроризмом и экстремизмом.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Выжидательная позиция покупателей и продавцов валюті 18 июня вылилась в умеренно-ревальвационную динамику
|Полноценный саммит Восточного партнерства будет в марте 2021 года: ЕС определил приоритеты
|Рада приняла в 1-ом чтении законопроект о всеукраинском референдуме
|Бензин против автогаза. Выйдет ли у Коломойского повернуть время вспять?
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Какой будет Россия после референдума Владимира Путина
|Эксперты назвали основные сценарии для Telegram в России после разблокировки
|Верховный суд помешал Трампу отменить обамовскую амнистию нелегальных иммигрантов
|Кто подкупает депутатов? Молдавия идет к досрочным выборам
|Евросоюз продлил санкции против Крыма еще на один год
|США вышли из переговоров о «цифровом налоге»
Это интересно
|Исследование: разработчики покидают EOS, Bitcoin Cash и Tron
|В Китае работник банка похитил более 2 млн юаней и потерял их на инвестициях в биткоин
|Названы самые успешные мобильные игры. Лидирует PUBG
|Apple получила патент на групповые фотопортреты на расстоянии
|Peugeot 308 обзавёлся виртуальной панелью приборов
|Официальные аксессуары для PlayStation 5 включают камеру и 3D-наушники
|Sony представила новую PlayStation. Чего ждать от легендарной консоли?