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Претендента на пост президента Беларуси Бабарико задержали
18:45 18.06.2020 |
Белорусские правоохранительные органы проводят обыски в домах семьи потенциального кандидата на пост президента страны Виктора Бабарико. "Можем подтвердить, что в доме проводят обыск", - заявили "Интерфаксу" в четверг, 18 июня, в избирательном штабе Бабарико, который возглавляет его сын Эдуард.
Гражданская жена Эдуарда Бабарико Елена Зверева написала в Facebook, что обыскивают также квартиру в микрорайоне Цна на окраине Минска, где они вместе живут. По ее словам, квартиры обыскивают в отсутствие владельцев.
Виктор и Эдуард Бабарико утром того же дня отправились сдавать очередную часть подписей, собранных для регистрации Бабарико-старшего в качестве кандидата на президентских выборах, сообщил его штаб на своем сайте. Однако вскоре они перестали выходить на связь, телефоны не доступны. "ДФР (Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля. - Ред.) дверь не открывает, комментариев не дает", - указывается в сообщении.
Агентство телевизионных новостей (АТН), подразделение государственной Белтелерадиокомпании, сообщило, что отец и сын Бабарико были доставлены в ДФР для проведения следственных действий в рамках дела Белгазпромбанка, связанных с неуплатой налогов и легализацией незаконно полученных средств. В сообщении указывается, что задержанные "аккуратно дают показания".
Адвокатов Виктора и Эдуарда Бабарико не допустили к своим подзащитным со ссылкой на то, в здании ДФР проходят "учения", пишет Tut.by. Защитники подали жалобу в Генеральную прокуратуру, сообщает телеграм-канал Onliner.
В Комитете госконтроля (КГК) сообщили, что Бабарико задержан из-за попытки воздействия на свидетелей и сокрытия улик преступления. По словам главы КГК Ивана Тертеля, он являлся непосредственным организатором противоправной деятельности.
Выборы президента Беларуси назначены на 9 августа. Срок сбора подписей претендентов в президенты истекает 19 июня.
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