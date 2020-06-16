Газпром скрыл поставки газа на оккупированный Донбасс

Российский Газпром впервые прекратил раскрывать в своей отчетности объемы поставок газа в оккупированную часть Донецкой и Луганской областей как поставки в Украину. Это следует из отчета монополии за первый квартал по РСБУ, пишет КоммерсантЪ.

В январе-марте объем поставок в Украину оказался равен нулю - до сих пор Газпром всегда раскрывал данные по оккупированной территории именно в этой графе, согласно официальной позиции РФ, которая признает ОРДЛО частью Украины.

Согласно прежней логике Газпрома, платить за этот газ должен был Нафтогаз как единственная украинская компания, с которой у монополии был контракт, действовавший до конца 2019 года.

В Газпроме сообщили, что перестали раскрывать объемы поставок на оккупированный Донбасс из-за отсутствия контракта с Нафтогазом, отказавшись от дальнейших комментариев.

ОРДЛО снабжаются российским газом с февраля 2015 года. Всего на оккупированную территорию было поставлено около 12 млрд кубометров газа, в том числе 2,75 млрд кубометров - в 2019 году. Стоимость этого газа, исходя из средней цены импорта газа в Украину в 2015-2019 годах, составляет $2,91 млрд.

Как отмечает издание, российский газ, безусловно, по-прежнему поставляется на восточную Украину, но теперь Газпрому пришлось найти новую юридическую схему для этого. Изданию не удалось выяснить, как она в точности выглядит, но возможны два варианта.

В первом случае поставки могут быть организованы через компанию-посредника, которая не опасается попасть под санкции из-за работы с непризнанными республиками. Собеседники издания считают наиболее вероятным возможным посредником структуру Газ-Альянс Сергея Курченко, который активно занимался торговлей нефтепродуктами и углем на оккупированном Донбассе. Однако в таком случае компания-посредник должна была получить разрешение на экспорт газа (по закону это может делать только Газпром), что представляется маловероятным.

Согласно другому варианту, поставки могут быть классифицированы как газ, идущий на технологические нужды газотранспортной системы (ГТС), оператором которой является Газпром. Расход газа по этой статье в рамках всей ГТС весьма велик: в 2019 году он составил 38 млрд кубометров, в 2019 году - 40,14 млрд кубометров. Потребности ОРДЛО составят всего 6-7% от этих объемов и будут малозаметны на фоне годовых колебаний.