В Беларуси граждан оградят от «вредной» информации

Министр информации Беларуси Игорь Луцкий пообещал оградить население страны от информации, которая, по его словам, вредит государству. "Стратегия министерства информации, на мой взгляд, будет заключаться в том, чтобы корректировать действия средств массовой информации, для того чтобы обеспечить, во-первых, доведение четкой государственной политики и ограничить население от информации, которая наносит вред государству", - сказал он в эфире телеканала СТВ в воскресенье, 7 июня.

В этой связи новый глава ведомства обратил внимание на ситуацию в соцсетях и на страницах сайтов и видеохостингов в период политических перестановок в Беларуси. "Может кому-то показаться, что это что-то безобидное, но это очень серьезно влияет на то, что происходит в стране, и то, как будет развиваться страна", - отметил министр информации.

По словам Луцкого, задача, прежде всего, государственных СМИ - "разрушать этот цифровой шум" и "дать людям четкую, ясную, понятную и правдивую информацию о том, что происходит".

Поручение Лукашенко

Игорь Луцкий был назначен на пост министра информации 4 июня, после того как президент Беларуси Александр Лукашенко отправил в отставку правительство. Луцкий уже работал в министерстве информации Беларуси: до февраля 2018 года он занимал там должность первого замминистра. После этого Луцкий возглавлял ЗАО "Столичное телевидение" (юрлицо канала СТВ).

Во время назначения Луцкого на должность министра, Лукашенко отметил, что работу министерства информации нужно переформатировать. "Мы не видим этого министерства. Хотелось бы, чтобы мы его увидели", - пояснил Лукашенко.