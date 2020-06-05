Рука Москвы в белорусских выборах. Газпромовский банкир бросает вызов Александру Лукашенко

Денис ЛАВНИКЕВИЧ / Деловая столица

Со старта президентских выборов в Беларуси на них обрисовался сильный пророссийский кандидат.

8 мая парламент Беларуси назначил дату очередных выборов президента страны: они пройдут 9 августа. Перед началом очередной избирательной кампании, как водится, СМИ публиковали множество экспертных прогнозов, и все они более-менее сходились в одном: на фоне острого "интеграционного" конфликта с Кремлем Александр Лукашенко не допустит к выборам сколько-нибудь сильного пророссийского кандидата.

Однако совершенно неожиданно сильный пророссийский кандидат все же появился. Что называется, откуда не ждали - из банковского бизнеса. Прямо накануне подачи заявления в ЦИК Беларуси Виктор Бабарико уволился с должности главы правления Белгазпромбанка. Еще вчера никто и предположить не мог, что этот человек, достаточно известный в Беларуси, вообще пойдет в политику, - а сегодня опросы показывают, что он - самый серьезный соперник Александра Лукашенко.

Феномен Бабарико

Все последние годы (лет пять-семь так точно) Виктор Бабарико действительно выделялся своей публичностью среди других банкиров. Он заработал себе положительный имидж в обществе (пусть и в весьма малой его части). Поначалу возглавляемый им Белгазпромбанк вкладывался в современную белорусскую культуру, выступая в роли щедрого мецената, потом сам Бабарико стал все чаще появляться в СМИ с резкой (порой за гранью допустимого) критикой белорусского правительства и лично Лукашенко.

Всех это удивляло, но было понятно: бизнесмен, назначенный на должность в Беларуси "Газпромом", "не по зубам" белорусским властям. Проще говоря, портить отношения с "Газпромом" и Сбербанком одновременно Лукашенко не рискнет. Поэтому публичные высказывания Бабарико белорусская власть демонстративно не замечала.

Но теперь он выступает не как банкир, а как политик. В его инициативной группе, зарегистрированной 20 мая, 8,905 человек, и это наибольшая численность среди всех претендентов на роль кандидатов в президенты, кроме Лукашенко (11 тыс.).

Бабарико уволился со своей работы одновременно с началом президентской кампании. В Беларуси он хорошо известен среди журналистов, бизнесменов и интеллигенции не только как успешный банкир, но и как жесткий и острый на язык критик Лукашенко.

При этом Виктор Бабарико, хотя и называет себя "пробелорусским кандидатом", всеми наблюдателями воспринимается как кандидат сугубо пророссийский. Очень много шума наделало его высказывание: "Какие бы ни были решения по углубленной интеграции [с Россией], Беларусь как самостоятельная страна все равно проиграет - либо в политической сфере, либо в экономической. ... А люди выиграют однозначно. Мне кажется, став частью России, большинство из них скажет радостно "наконец-то!"

Именно это интервью, опубликованное в феврале, сейчас для многих служит поводом для активной критики и неприятия Виктора Бабарико. Но это только если говорить о сторонниках белорусской независимости. А в обществе (среди рядовых белорусов) очень сильны пророссийские взгляды. И тут Бабарико безусловно выигрывает: пророссийский, ассоциируется с сильным и богатым "Газпромом", видит перспективы Беларуси только в союзе с РФ, не "колхозник" как Лукашенко, умен, интеллигентен, не живет на западные гранты как вся традиционная оппозиция. Проблема только в том, что эти самые рядовые белорусы про Бабарико знают чуть больше, чем ничего.

"Да, Виктор Бабарико за последние пару лет стал очень популярен и в бизнес-среде, и среди интеллигенции, и у журналистов, айтишников, просто людей, интересующихся политикой. Но только там. Другие слои общества понятия не имеют, кто это, как они не имеют понятия и о других соперниках Лукашенко - кроме блогера Тихановского, - сказала "ДС" белорусский политолог Светлана Гречулина. - Увидев фамилию Бабарико в бюллетене, простой избиратель в глубинке скажет: "Опять они там в этом своем Минске с ума посходили" и проголосует за Лукашенко, потому что у него нет ответа на вопрос, чем любой из людей в списке лучше Лукашенко. А скорее он просто не придет на выборы, так как не понимает, зачем лично ему это нужно".

Если просмотреть и прочитать все интервью, которые кандидат дал за последние две недели, то создается впечатление, будто Виктор Бабарико возглавляет классическую гашековскую "Партию умеренного прогресса в рамках существующего закона". Он выступает за рынок и реформирование госсобственности, за либерализацию политической системы при президентской республике (ограничение сроков президентства), за увеличение свободы для прессы, союзные отношения со всеми странами, если это выгодно, не отвечает на прямой вопрос "Чей Крым", не может ответить на вопросы о своем отношении к белорусскому языку и культуре.

"Я, кажется, понимаю, почему Бабарико нашел такой отклик у "партии интернета". Ответив на запрос - дайте нам кого-нибудь, кто ни в чем не похож на Лукашенко. Неспортивный, не из народа, не психопат, не нарцисс, не балабол, не хамло, не в каждой бочке затычка и без "идеек". Спокойный, взвешенный, осторожный. Наверное, мог бы быть президентом. Где-то в другое время и в другом месте", - говорит белорусский журналист Дмитрий Галко.

Кандидат-громоотвод?

"Когда Лукашенко пришел к власти, да и многие годы потом расклад был таков: он сам - самый пророссийский политик, все его оппоненты - антироссийские. Но сегодня ситуация диаметрально противоположная: Лукашенко - главный защитник белорусского суверенитета, потому что иначе он лишится любой власти, - объяснила "ДС" белорусский социолог Валентина Жолнерович. - А вот в обществе сильны пророссийские настроения. Люди стремительно теряют прежний уровень жизни плюс массовые смерти от коронавируса, а в телевизоре Лукашенко заверяет, что вирус - это "психоз". В этой ситуации рядовой избиратель не видит ценности в суверенитете страны, он видит ценность в кандидате, который приведет страну в Россию и тем самым обеспечит повышение зарплат".

По ее мнению, прежде любым политикам сложно было перебить пресловутую харизму Лукашенко, с которой в обычное время тягаться очень сложно. Но сейчас время другое. Людям не до харизмы. Человек, обладающий явными качествами кризис-менеджера, "специалиста по решению проблем", уверенный в себе, решительный, способный не только вскрыть главные проблемы, но и доказать, что у него есть решение, способен отнять голоса у Лукашенко. Вопрос - позволят ли ему это сделать.

"Я с трудом представляю ситуацию, когда Бабарико позволят на равных соперничать с Лукашенко, хотя бы пропустят во второй тур (его никогда не бывает). Потому что если он наберет хотя бы 15% голосов - моментально станет альтернативным центром силы, центром притяжения для недовольных Лукашенко чиновников. Такого начальник Беларуси не допускает никогда: он политик №1, а политиков №2, 3 и далее просто нет, потому нумерация начинается где-то с №1000, - сказал "ДС" белорусский политолог Виктор Лебедченко. - Другое дело, что и слишком откровенно "топить" Бабарико не станут, потому что он четко ассоциируется с Москвой. И неважно, реально ли его "Газпром" финансирует или это сказки, но он уже стал неким маркером для Кремля. Так что задача окружения Лукашенко - максимально корректно "отработать" взаимоотношения с Бабарико в эту кампанию, показать, что пророссийского кандидата никто не обижал, просто люди за него не стали голосовать".

Пока, судя по ситуации в Беларуси, реально проблем со сбором 100 тыс. подписей, нужных для регистрации кандидатом, не будет у трех человек. Это сам Лукашенко (за него уже заставляют собирать голоса бюджетников), Виктор Бабарико (большая и хорошо мотивированная инициативная группа) и Валерий Цепкало, в прошлом - карьерный дипломат и создатель Парка высоких технологий.

Возможно, Москва не захочет сейчас публично поддерживать Виктора Бабарико, чтобы, что называется, "не сглазить". Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов считает, что у руководства России будет повод для праздника, если Лукашенко проиграет выборы. В эфире программы "Будем наблюдать" он ответил на вопрос слушателя: "Примет ли Россия поражение Лукашенко?". "Со счастьем", - ответил Венедиктов и добавил: "С салютом и парадом. Вот, кстати, повод для парада".