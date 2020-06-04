Лукашенко назначил нового премьер-министра Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал в четверг, 4 июня, имя нового премьер-министра страны. Главой кабинета стал Роман Головченко, до сих пор занимавший пост председателя Государственного военно-промышленного комитета. Первым вице-премьером назначен Николай Снопков, до февраля занимавший должность заместителя главы администрации президента, а в последние месяцы - пост посла Беларуси в Китае.

Накануне Лукашенко отправил правительство Беларуси в отставку, проведя перед этим совещание по поводу предложений по новому составу правительства. Смена кабинета была анонсирована белорусским президентом еще в конце мая. Он объявил: что хочет сформировать новое правительство до президентских выборов, которые состоятся 9 августа 2020 года.

Чиновники, не включенные в состав нового правительства Белоруссии, "без работы не останутся", заявил Лукашенко на совещании в четверг. Впрочем, известно, что Сергей Румас, который с 2018 года возглавлял белорусское правительство, в состав нового кабинета не войдет. "Он мне прямо сказал: я хочу заняться бизнесом, хочу заработать деньги, немалые деньги, я могу их заработать" - заявил Лукашенко. При этом он выразил надежду, что Румас не уедет из Беларуси и будет заниматься бизнесом в стране.