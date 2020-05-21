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Президентские выборы в Молдавии пройдут 1 ноября
13:54 21.05.2020 |
Президентские выборы в Молдавии назначены на 1 ноября. Соответствующее постановление принял в четверг, 21 мая, парламент в Кишиневе. За решение проголосовали 50 депутатов из присутствовавших 97 - представители Партии социалистов республики Молдова (ПСРМ) и Демократической партии Молдовы (ДПМ), а также независимый депутат Александр Олейник, приняв тем самым предложение действующего президента Игоря Додона.
"Срок полномочий президента Республики Молдова истекает 23 декабря 2020 года. В связи с этим парламент должен назначить дату выборов президента Республики Молдова. Таким образом, предлагается, чтобы решением парламента была установлена дата 1 ноября 2020 года", - указывается в информационной записке к проекту постановления.
Предыдущие выборы состоялись в ноябре 2016 года
Депутат от Партии действия и солидарности (PAS) Сергей Литвиненко предложил назначить президентские выборы на 25 октября, но данное предложение не было рассмотрено. Спикер парламента Зинаида Гречаный пояснила, что отказ выносить это предложение на голосование связан с тем, что поправка была представлена с нарушением регламента, пишет издание NewsMaker.
Предыдущие выборы президента Молдавии состоялись 13 ноября 2016 года. Игорь Додон вступил в должность главы государства 23 декабря. Следующие президентские выборы должны состояться в период от 30 до 60 дней до истечения мандата действующего президента, то есть с 23 октября по 23 ноября нынешнего года.
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