Насколько выгодны Беларуси поставки нефти не из России?

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Насколько выгодны Беларуси поставки нефти не из России?

 

Норвегия, Азербайджан, Саудовская Аравия и даже США - такова география новых поставщиков нефти в Беларусь. К их поиску Минск вынужден был прибегнуть после того, как из-за разногласий по цене не смог до конца 2019 года договориться с Москвой о закупках на 2020-й. И в январе этого года нефть из России - за исключением небольших партий от группы "Сафмар" Михаила Гуцериева, у которого давние дружеские отношения с президентом РБ Александром Лукашенко - перестала идти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ).

В апреле российские компании возобновили поставки. По словам пресс-секретаря "Белнефтехима" Александра Тищенко, в прошлом месяце Минск импортировал всего около 2 млн т нефти, 1,56 млн из них - из РФ. Но долгосрочных контрактов с российскими поставщиками на сегодня нет. И в Беларуси, судя по всему, не намерены прекращать поиски альтернативы им. 15 мая министр иностранных дел РБ Владимир Макей с удовлетворением сообщил о начале импорта американской нефти. В Минске изучают и варианты улучшения логистики поставок нефти не из России. Подробнее об этом - у DW.

Пока альтернативные поставки - лишь задел на перспективу

Первая "альтернативная нефть" пришла в Беларусь в январе из Норвегии. 80 тыс тонн доставил танкер в литовский порт Клайпеды, откуда ее привезли на белорусские НПЗ по по железной дороге. Затем было еще несколько партий норвежской нефти такого же объема, а также пару танкеров из Азербайджана с перевалкой в порту Одессы и дальнейшей транспортировкой по нефтепроводу "Одесса-Броды". В мае в Беларусь прибыла нефть из Саудовской Аравии, а в начале июня ожидается первая партии из США.

"Работа со всеми странами, у которых мы уже нефть купили (азербайджанскую, норвежскую), и нашими новыми партнерами, такими как Саудовская Аравия и США, будет продолжена. Безусловно, будем стараться добиваться максимально выгодных условий поставок", - пояснил первый вице-премьер правительства Дмитрий Крутой.

В свою очередь минский эксперт по вопросам энергетики Татьяна Маненок, подчеркивает, что во всех описанных случаях речь шла о танкерах, которые способны перевозить 80-90 тыс тонн. Для сравнения - в прошлом году Беларусь всю нефть импортировала из России, это 18 млн тонн (примерно 1,5 млн в месяц). Но в том, что объемы поставок из новых источников небольшие, Маненок не видит ничего удивительного - пока это лишь пробные закупки. "Белорусские НПЗ апробируют новые сорта нефти, проверяют свои технологические возможности переработки", - поясняет эксперт. Таким образом, по ее выражению, Минск готовит задел на перспективу.

Беларусь улучшает логистические возможности импорта нефти

Основными препятствиями на пути увеличения поставок нефти в Беларусь не из России, по мнению старшего аналитика компании "Альпари" Вадима Иосуба, являются отсутствие долгосрочных контрактов с альтернативными поставщиками, а также неготовность инфраструктуры, из-за чего российская нефть обходится дешевле.

Но власти в Минске, похоже, всерьез занялись решением логистических проблем. Помимо использования уже упомянутого нефтепровода "Одесса-Броды", объявлено о строительстве перемычки "Гомель-Горки", которая соединит два белорусских НПЗ, тем самым обеспечив переток нефти, получаемой из балтийских и украинских портов.

Вполне реальной считаются также реверсные поставки по нефтепроводу "Дружба" из Польши. "Специалисты говорят, что технически реверс возможен - не насколько "Дружба" загружена. Это все вопрос договоренностей и выгодных условий", - полагает Татьяна Маненок.

И напоминает о российском налоговом маневре в нефтяной сфере, из-за которого стоимость нефти из РФ вскоре сравнится с мировой: "Если властям Беларуси удастся улучшить логистику, то при снижении стоимости альтернативных поставок и росте себестоимости добычи российской нефти, не исключено, что цена "альтернативной" будет сравнима с российской". Более того, продолжает Маненок, если с альтернативными поставщиками будут заключены долгосрочные контакты, то цена нефти станет более выгодными.

Кризис вносит коррективы в планы Беларуси

Несмотря на продолжающиеся поиски альтернатив, Москва на данный момент остается главным экспортером нефти в РБ. Комментируя сложившуюся ситуацию, Маненок указывает, что грешно было бы не покупать в апреле нефть в России, когда из-за мирового кризиса ее цена оказалась беспрецедентно низкой: "Мы использовали это время для того, чтобы заполнить наши хранилища относительно дешевым сырьем".

Однако нынешнее соотношение (из 2 млн тонн всего импорта 1,5 млн приходится на РФ) далеко от цифр, озвученных в январе президентом Беларуси Лукашенко. Тогда он дал установку покупать у России только 30-40% необходимой для страны нефти, а остальную получать от альтернативных поставщиков.
По материалам: Deutsche Welle
 

ПО РУБРИКАМ

17:52 Депозитные ставки для физлиц 20.05.20

17:40 Кабмин снизил норматив отчисления прибыли за 2019г. в бюджет до 30% для Ощадбанка и Укрэксимбанка

14:16 Фунт дешевеет к доллару 20 мая на слабой статистике из Великобритании

13:31 К государственной программе «Доступные кредиты 5-7-9%» присоединился ПАО «Банк Восток»

12:41 Справочный курс гривны 20 мая понижен на 5,14 коп до 26,5676 грн/$1

12:30 Зеленский: Мы дожмем банковскую систему Украины

12:16 Биржи АТР 20 мая закрылись в основном ростом в ожидании восстановления деловой активности

11:43 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 20.05.20

11:37 Остаток средств на корсчетах банков 20.05.20

11:22 Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 20.05.2020

11:14 Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 19.05.20

10:07 Отчет: популярность биткоин-микшеров значительно возросла

09:26 Евро 20 мая торгуется к доллару у максимума за 2 недели на внутреннем оптимизме

09:22 Золото дорожает 20 мая на фоне заявлений главы ФРС

07:51 Фондовые индексы США 19 мая закрылись коррекционным снижением на 0,5-1,5%

• дальше…

23:21 Транспортные предприятия Украины за 4 мес. сократили перевозку грузов на 15,3% - Госстат

18:32 Среди бизнеса наблюдается регресс в оценке судебной системы - опрос ЕВА

17:49 Гостаможня вводит «пилот» по автоматическому оформлению таможенных деклараций

17:32 Кабмин приостановил вступление Украины в международные организации

16:58 Рада «завернула» законопроект по приватизации земель сельхозпредприятий

16:01 Рада отправила на доработку законопроект о реформе СБУ, раскритикованный ЕС

15:56 Рада одобрила мораторий на банкротство госпредприятия «Энергорынок»

15:52 Совет ЕС окончательно согласовал выделение Украине 1,2 млрд евро займа

15:48 Кабмин вводит адаптивный карантин до 22 июня

14:19 Нефть дорожает 20 мая в ожидании данных о запасах в США, Brent по $35

• дальше…

19:00 Насколько выгодны Беларуси поставки нефти не из России?

15:52 Совет ЕС окончательно согласовал выделение Украине 1,2 млрд евро займа

08:38 Прибывшие во Францию ​​из-за пределов ЕС будут отбывать 14-дневный карантин

08:32 Лондон хочет отказаться от тарифов на 60 процентов импорта

08:27 Палестинцы вышли из соглашений с США и Израилем

08:14 Ментол под запретом. В Европе больше нельзя купить сигареты с характерным вкусом

08:08 Парламент Венгрии запретил менять пол

08:02 Совет ЕС утвердил программу поддержки занятости объемом 100 млрд евро

07:57 Германия и страны «Вышеграда» договариваются об открытии границ

19.05 Конституционный суд ФРГ запретил разведке следить без повода за интернет-коммуникацией

19.05 Вскрыли «Панцири». Как Эрдоган Путина в Ливии нокаутировал

19.05 Пандемия обрушила автомобильные рынки в Европе

19.05 Беларусь в январе-марте снизила переработку нефти на 40%

19.05 NASDAQ ужесточит правила IPO, затруднив выход на биржу китайских компаний

19.05 ЕС не будет подстраиваться под Facebook в вопросах регулирования

• дальше…

15:48 Кабмин вводит адаптивный карантин до 22 июня

15:43 Метро запустят с 25 мая – решение Кабмина

19.05 Маски, перчатки и лимит на пассажиров: Кличко рассказал, как будет работать общественный транспорт в Киеве

19.05 Метро Киева после карантина полностью откажется от жетонов

18.05 Кличко анонсировал возобновление работы крупных магазинов и фитнес-клубов

18.05 Названа дата запуска видеофиксации нарушений ПДД

18.05 Большинство курортных гостиниц Украины планирует возобновить работу с 1 июня – опрос

18.05 Минздрав обнародовал новые правила для работы салонов красоты во время карантина

18.05 Тарифы на воду в Украине вырастут почти вдвое в 2021 году

18.05 ТРЦ в Киеве откроют после метро – Кличко

15.05 Кабмин опубликовал постановление, разрешающее работу непродовольственных рынков в Украине

15.05 Безвизу Украины с ЕС не угрожает ни коронавирус, ни другие причины - Еврокомиссия

15.05 Опендатабот опровергает заявление полиции о сливе данных миллионов украинцев

15.05 Столар и Кличко: Зачем ОПЗЖ канал о ямах на столичных дорогах

15.05 В Украине насчитали более трех тысяч миллионеров

• дальше…

19:37 Сеанс гипноза для страны. Зеленский намерен держаться за кресло крепче Януковича

19:24 Гигамендель Зеленского. Зачем нужны перс-конференции

18:36 Рада отменила заседания из-за заболевшего коронавирусом депутата

18:32 Среди бизнеса наблюдается регресс в оценке судебной системы - опрос ЕВА

18:03 Виталий Портников: «Обнулилось» еще одно обещание Зеленского, данное им во время предвыборной кампании

17:32 Кабмин приостановил вступление Украины в международные организации

15:52 Совет ЕС окончательно согласовал выделение Украине 1,2 млрд евро займа

14:04 В ожидании шары. Где главная опасность для Зеленского в его второй год

12:30 Зеленский: Мы дожмем банковскую систему Украины

12:05 Зеленский считает допустимой амнистию отдельных активов за плату ниже 5%

11:53 Пилотным проектом «большой приватизации» после коронакризиса станет гостиница «Днипро» - Зеленский

09:13 Точка невозврата. Почему для Зеленского местные выборы важнее парламентских

19.05 Публикация конфиденциальных разговоров высших должностных лиц является мощным ударом по украинской дипломатии

19.05 Виталий Портников: Для Украины важен следующий год

19.05 Рада отправила на повторное первое чтение законопроект «О медиа»

• дальше…

10:07 В Украине задержали продавца одной из крупнейших баз данных в истории

09:44 Сервис Google Фото стал еще удобнее. Делиться фотографиями стало проще

19.05 Microsoft и Sony будут вместе делать камеры с искусственным интеллектом

19.05 Sony предлагает оснащать смартфоны выдвижными динамиками

19.05 США проведут эксперимент по передаче электричества из космоса на Землю

19.05 Представлена современная версия культового спорткара 1960-х годов

19.05 ЕС не будет подстраиваться под Facebook в вопросах регулирования

18.05 Panasonic поверила в Tesla и готовится к расширению производства тяговых батарей в Неваде

18.05 BMW отправит V12 в отставку уже нынешней осенью

18.05 Электрический седан BMW i4 окажется быстрее купе М4

18.05 Компания Facebook купила сервис Giphy и включила его в Instagram

18.05 Госдеп США анонсировал новые санкции против Huawei

15.05 Европа привлекла теологов к работе над новым истребителем

15.05 Шпионское ПО на протяжении четырех лет скрывалось в Google Play Store

15.05 Kia представила обновленный Picanto

• дальше…

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

29.10 10 компаний Китая, вызывающих восхищение

23.10 Глава Nvidia — самый эффективный руководитель в мире

18.10 Грядёт революция в рекламе. Искусственный интеллект сможет дорисовывать рекламу в уже готовом видео

20.09 Где платят больше всего: топ-10 компаний мира

10.09 Основатель Alibaba Джек Ма уходит в отставку

22.08 Как стать геймером-миллионером и во что это обходится

26.06 Топ-10 причин изучать иностранные языки

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно