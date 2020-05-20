Финансовые новости
- |
- 20.05.20
- |
- 23:24
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Насколько выгодны Беларуси поставки нефти не из России?
19:00 20.05.2020 |
Норвегия, Азербайджан, Саудовская Аравия и даже США - такова география новых поставщиков нефти в Беларусь. К их поиску Минск вынужден был прибегнуть после того, как из-за разногласий по цене не смог до конца 2019 года договориться с Москвой о закупках на 2020-й. И в январе этого года нефть из России - за исключением небольших партий от группы "Сафмар" Михаила Гуцериева, у которого давние дружеские отношения с президентом РБ Александром Лукашенко - перестала идти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ).
В апреле российские компании возобновили поставки. По словам пресс-секретаря "Белнефтехима" Александра Тищенко, в прошлом месяце Минск импортировал всего около 2 млн т нефти, 1,56 млн из них - из РФ. Но долгосрочных контрактов с российскими поставщиками на сегодня нет. И в Беларуси, судя по всему, не намерены прекращать поиски альтернативы им. 15 мая министр иностранных дел РБ Владимир Макей с удовлетворением сообщил о начале импорта американской нефти. В Минске изучают и варианты улучшения логистики поставок нефти не из России. Подробнее об этом - у DW.
Пока альтернативные поставки - лишь задел на перспективу
Первая "альтернативная нефть" пришла в Беларусь в январе из Норвегии. 80 тыс тонн доставил танкер в литовский порт Клайпеды, откуда ее привезли на белорусские НПЗ по по железной дороге. Затем было еще несколько партий норвежской нефти такого же объема, а также пару танкеров из Азербайджана с перевалкой в порту Одессы и дальнейшей транспортировкой по нефтепроводу "Одесса-Броды". В мае в Беларусь прибыла нефть из Саудовской Аравии, а в начале июня ожидается первая партии из США.
"Работа со всеми странами, у которых мы уже нефть купили (азербайджанскую, норвежскую), и нашими новыми партнерами, такими как Саудовская Аравия и США, будет продолжена. Безусловно, будем стараться добиваться максимально выгодных условий поставок", - пояснил первый вице-премьер правительства Дмитрий Крутой.
В свою очередь минский эксперт по вопросам энергетики Татьяна Маненок, подчеркивает, что во всех описанных случаях речь шла о танкерах, которые способны перевозить 80-90 тыс тонн. Для сравнения - в прошлом году Беларусь всю нефть импортировала из России, это 18 млн тонн (примерно 1,5 млн в месяц). Но в том, что объемы поставок из новых источников небольшие, Маненок не видит ничего удивительного - пока это лишь пробные закупки. "Белорусские НПЗ апробируют новые сорта нефти, проверяют свои технологические возможности переработки", - поясняет эксперт. Таким образом, по ее выражению, Минск готовит задел на перспективу.
Беларусь улучшает логистические возможности импорта нефти
Основными препятствиями на пути увеличения поставок нефти в Беларусь не из России, по мнению старшего аналитика компании "Альпари" Вадима Иосуба, являются отсутствие долгосрочных контрактов с альтернативными поставщиками, а также неготовность инфраструктуры, из-за чего российская нефть обходится дешевле.
Но власти в Минске, похоже, всерьез занялись решением логистических проблем. Помимо использования уже упомянутого нефтепровода "Одесса-Броды", объявлено о строительстве перемычки "Гомель-Горки", которая соединит два белорусских НПЗ, тем самым обеспечив переток нефти, получаемой из балтийских и украинских портов.
Вполне реальной считаются также реверсные поставки по нефтепроводу "Дружба" из Польши. "Специалисты говорят, что технически реверс возможен - не насколько "Дружба" загружена. Это все вопрос договоренностей и выгодных условий", - полагает Татьяна Маненок.
И напоминает о российском налоговом маневре в нефтяной сфере, из-за которого стоимость нефти из РФ вскоре сравнится с мировой: "Если властям Беларуси удастся улучшить логистику, то при снижении стоимости альтернативных поставок и росте себестоимости добычи российской нефти, не исключено, что цена "альтернативной" будет сравнима с российской". Более того, продолжает Маненок, если с альтернативными поставщиками будут заключены долгосрочные контакты, то цена нефти станет более выгодными.
Кризис вносит коррективы в планы Беларуси
Несмотря на продолжающиеся поиски альтернатив, Москва на данный момент остается главным экспортером нефти в РБ. Комментируя сложившуюся ситуацию, Маненок указывает, что грешно было бы не покупать в апреле нефть в России, когда из-за мирового кризиса ее цена оказалась беспрецедентно низкой: "Мы использовали это время для того, чтобы заполнить наши хранилища относительно дешевым сырьем".
Однако нынешнее соотношение (из 2 млн тонн всего импорта 1,5 млн приходится на РФ) далеко от цифр, озвученных в январе президентом Беларуси Лукашенко. Тогда он дал установку покупать у России только 30-40% необходимой для страны нефти, а остальную получать от альтернативных поставщиков.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Гигамендель Зеленского. Зачем нужны перс-конференции
|Виталий Портников: «Обнулилось» еще одно обещание Зеленского, данное им во время предвыборной кампании
|Кабмин вводит адаптивный карантин до 22 июня
|В ожидании шары. Где главная опасность для Зеленского в его второй год
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Насколько выгодны Беларуси поставки нефти не из России?
|Совет ЕС окончательно согласовал выделение Украине 1,2 млрд евро займа
|Прибывшие во Францию из-за пределов ЕС будут отбывать 14-дневный карантин
|Лондон хочет отказаться от тарифов на 60 процентов импорта
|Палестинцы вышли из соглашений с США и Израилем
|Ментол под запретом. В Европе больше нельзя купить сигареты с характерным вкусом
Это интересно
|BMW отправит V12 в отставку уже нынешней осенью
|Электрический седан BMW i4 окажется быстрее купе М4
|Компания Facebook купила сервис Giphy и включила его в Instagram
|Госдеп США анонсировал новые санкции против Huawei
|Европа привлекла теологов к работе над новым истребителем
|Шпионское ПО на протяжении четырех лет скрывалось в Google Play Store
|Kia представила обновленный Picanto