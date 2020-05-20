Насколько выгодны Беларуси поставки нефти не из России?

Норвегия, Азербайджан, Саудовская Аравия и даже США - такова география новых поставщиков нефти в Беларусь. К их поиску Минск вынужден был прибегнуть после того, как из-за разногласий по цене не смог до конца 2019 года договориться с Москвой о закупках на 2020-й. И в январе этого года нефть из России - за исключением небольших партий от группы "Сафмар" Михаила Гуцериева, у которого давние дружеские отношения с президентом РБ Александром Лукашенко - перестала идти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ).

В апреле российские компании возобновили поставки. По словам пресс-секретаря "Белнефтехима" Александра Тищенко, в прошлом месяце Минск импортировал всего около 2 млн т нефти, 1,56 млн из них - из РФ. Но долгосрочных контрактов с российскими поставщиками на сегодня нет. И в Беларуси, судя по всему, не намерены прекращать поиски альтернативы им. 15 мая министр иностранных дел РБ Владимир Макей с удовлетворением сообщил о начале импорта американской нефти. В Минске изучают и варианты улучшения логистики поставок нефти не из России. Подробнее об этом - у DW.

Пока альтернативные поставки - лишь задел на перспективу

Первая "альтернативная нефть" пришла в Беларусь в январе из Норвегии. 80 тыс тонн доставил танкер в литовский порт Клайпеды, откуда ее привезли на белорусские НПЗ по по железной дороге. Затем было еще несколько партий норвежской нефти такого же объема, а также пару танкеров из Азербайджана с перевалкой в порту Одессы и дальнейшей транспортировкой по нефтепроводу "Одесса-Броды". В мае в Беларусь прибыла нефть из Саудовской Аравии, а в начале июня ожидается первая партии из США.

"Работа со всеми странами, у которых мы уже нефть купили (азербайджанскую, норвежскую), и нашими новыми партнерами, такими как Саудовская Аравия и США, будет продолжена. Безусловно, будем стараться добиваться максимально выгодных условий поставок", - пояснил первый вице-премьер правительства Дмитрий Крутой.

В свою очередь минский эксперт по вопросам энергетики Татьяна Маненок, подчеркивает, что во всех описанных случаях речь шла о танкерах, которые способны перевозить 80-90 тыс тонн. Для сравнения - в прошлом году Беларусь всю нефть импортировала из России, это 18 млн тонн (примерно 1,5 млн в месяц). Но в том, что объемы поставок из новых источников небольшие, Маненок не видит ничего удивительного - пока это лишь пробные закупки. "Белорусские НПЗ апробируют новые сорта нефти, проверяют свои технологические возможности переработки", - поясняет эксперт. Таким образом, по ее выражению, Минск готовит задел на перспективу.

Беларусь улучшает логистические возможности импорта нефти

Основными препятствиями на пути увеличения поставок нефти в Беларусь не из России, по мнению старшего аналитика компании "Альпари" Вадима Иосуба, являются отсутствие долгосрочных контрактов с альтернативными поставщиками, а также неготовность инфраструктуры, из-за чего российская нефть обходится дешевле.

Но власти в Минске, похоже, всерьез занялись решением логистических проблем. Помимо использования уже упомянутого нефтепровода "Одесса-Броды", объявлено о строительстве перемычки "Гомель-Горки", которая соединит два белорусских НПЗ, тем самым обеспечив переток нефти, получаемой из балтийских и украинских портов.

Вполне реальной считаются также реверсные поставки по нефтепроводу "Дружба" из Польши. "Специалисты говорят, что технически реверс возможен - не насколько "Дружба" загружена. Это все вопрос договоренностей и выгодных условий", - полагает Татьяна Маненок.

И напоминает о российском налоговом маневре в нефтяной сфере, из-за которого стоимость нефти из РФ вскоре сравнится с мировой: "Если властям Беларуси удастся улучшить логистику, то при снижении стоимости альтернативных поставок и росте себестоимости добычи российской нефти, не исключено, что цена "альтернативной" будет сравнима с российской". Более того, продолжает Маненок, если с альтернативными поставщиками будут заключены долгосрочные контакты, то цена нефти станет более выгодными.

Кризис вносит коррективы в планы Беларуси

Несмотря на продолжающиеся поиски альтернатив, Москва на данный момент остается главным экспортером нефти в РБ. Комментируя сложившуюся ситуацию, Маненок указывает, что грешно было бы не покупать в апреле нефть в России, когда из-за мирового кризиса ее цена оказалась беспрецедентно низкой: "Мы использовали это время для того, чтобы заполнить наши хранилища относительно дешевым сырьем".

Однако нынешнее соотношение (из 2 млн тонн всего импорта 1,5 млн приходится на РФ) далеко от цифр, озвученных в январе президентом Беларуси Лукашенко. Тогда он дал установку покупать у России только 30-40% необходимой для страны нефти, а остальную получать от альтернативных поставщиков.