Беларусь в январе-марте снизила переработку нефти на 40%

В I квартале 2020 г. объемы нефтепереработки на белорусских предприятиях «Нафтан» и Мозырский НПЗ составили 2,76 млн т, что на 40,6% меньше, чем в январе-марте 2019 г. Об этом в понедельник сообщило корпоративное издание «Вестник «Белнефтехима», передает ngv.

Также отмечается, что был снижен экспорт, который в денежном эквиваленте составил $921,2 млн (-65,8% к уровням 2019 г.).

«Негативное влияние на показатели внешней торговли оказали снижение физических объемов экспорта нефтепродуктов, падение котировок на нефть марки Urals на 24%, с $63,2 до $48,1 за барр., вовлечение в переработку на НПЗ запланированной на экспорт белорусской нефти и снижение котировок и экспортных цен на химическую и нефтехимическую продукцию до 30%», - поясняет издание.

В I квартале белорусские НПЗ работали не на полную мощность, так как к началу года Минск не смог договориться с российскими компаниями о поставках сырья. Как говорил белорусский президент Александр Лукашенко, согласилась поставлять нефть только группа «Сафмар» Михаила Гуцериева. Остальные затребовали премию к цене в размере $15-16/т. В результате, в январе Беларусь получила лишь 0,5 млн т нефти из России вместо оговоренных в межправительственном соглашении 2 млн т.