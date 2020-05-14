Сечин останется у руля «Роснефти» еще на пять лет — Reuters

Российское правительство продлило контракт с близким союзником российского президента Владимира Путина. Игорь Сечин останется на посту генерального директора нефтяного гиганта «Роснефть» еще пять лет, передает Reuters со ссылкой на газету «Ведомости».

Российское издание со ссылкой на трех человек, знакомых с ситуацией, заявило, что правительство РФ подписало распоряжение о продлении контракта Сечина несколько дней назад. «Ведомости» также пишут, что неназванный «федеральный чиновник» подтвердил, что это решение уже одобрено правительством России.

Сечин, известный своей критикой ОПЕК, является генеральным директором компании с 2012 г. Его текущий 5-летний контракт истекает в этом месяце.

Газета сообщает, что совет директоров компании «Роснефть», в которой британской BP принадлежит 19,75%, должен собраться 14 мая для того, чтобы одобрить решение российского правительства.

Как сообщал enkorr, Игорь Сечин всегда выступал против сделки ОПЕК+ в надежде на то, что падение котировок приведет к краху производителей сланцевой нефти в США. Во второй половине марта он заявил, что цены на сырье могут вернуться к $60/барр., если «сланцевая нефть покинет рынки».