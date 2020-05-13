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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Пусть лучше мрут, чем бунтуют. Почему Путин отменил карантин

 Владислав ГИРМАН / Деловая столица

Несмотря на рост числа случаев коронавируса, хозяин Кремля отменил карантин и предложил россиянам новый тип патриотизма.

Российский президент Владимир Путин, по слухам, пережидающий эпидемию в бункере, 11 мая снова обратился к согражданам в связи с распространением Covid-19. В своем обращении хозяин Кремля говорил о том, как важно здоровье каждого, а после объявил об отмене карантина с 12 мая.

Видимо, Путина воодушевили новости о поправляющемся премьер-министре Михаиле Мишустине, которого с Covid-19 госпитализировали 30 апреля. При этом на следующий день после видеообращения Путина, многолетний "адвокат дьявола" - спикер Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что был госпитализирован в больницу с диагнозом Covid-19. А последний раз на публике он появлялся также 30 апреля. Вряд ли его шеф об этом не знал, даже если действительно отсиживается в бункере. Скорее не все так страшно - или же один верный боец не равноценен всему плану.

В любом случае, по мнению президента России, уже пора смягчать режим ограничений, за исключением россиян старше 65 лет и, естественно, учитывая рост социального напряжения, с сохранением запрета на массовые мероприятия.

Вместо карантина вводится обязательный масочный режим, по крайней мере в вотчине заметно прибавившего в политическом весе на волне пандемии Сергея Собянина - в Москве, а также в Подмосковье.

Маски носить россияне будут обязаны всегда и повсюду: на работе, в магазине, в транспорте и т.п. Нарушителей будут наказывать рублем, а точнее 5 тыс. рублей (примерно 1830 грн), но не сразу. Сперва пожурят, а если нарушения будут систематическими (кто это вообще фиксировать будет?), то тогда и оштрафуют.

Как данный масочный режим будет соблюдаться в России, представить несложно. Примерно так же, как и, к сожалению, в Украине, где даже без отмененного карантина на улице прибавилось лиц, полностью открытых приятному майском ветерку.

Но вернемся к Путину и зададимся вопросом: почему, собственно, российский президент решился на снятие ограничений?

Учитывая, что даже оперативный штаб, созданный для противодействия Covid-19, чьи статистические данные о числе случаев и смертей вызывают все больше вопросов, сообщил 11 мая, т.е. в один день с выходом видеообращения Путина, о том, что Россия уже вышла на второе (на первом США) место в мире по количеству случаев коронавируса.

За сутки рост числа случаев составил 4,9%, или плюс 10 889 заболевших - до 232 243. При этом коронавирус унес жизни лишь 2 116 человек, что при таком общем числе заразившихся, а также зная о состоянии российской медицины, кажется нонсенсом.

Насторожили эти цифры и британскую газету Financial Times, которая, изучив общие данные о смертности в Москве и Санкт-Петербурге, выяснила, что в прошлом месяце умерло на 2 073 человека больше, чем в среднем за последние 5 лет. Журналисты также пришли к выводу, что на самом деле скончавшихся от Covid-19 может быть на 72% больше. Просто, судя по различным историям из регионов РФ, очень часто причиной смерти указывают не коронавирус, а иную болезнь.

И карантин в России, получается, сильного влияния на ситуацию не окажет. Жесткий карантин там попросту невозможен из-за широко распространенного разгильдяйства.

А вот акции протеста - очень даже да. Согласно официальным, т.е., цензурируемым данным опросов, уровень доверия к Путину снизился до рекордных за 14 лет 28%.

Социология, которая для обывателя закрыта и готовится лишь для солнцеликого, согласно появившейся в различных ТГ-каналах со ссылкой на источники в Кремле, еще неприятнее: уровень недоверия побил 20-летний антирекорд, Путин очень многих бесит, россияне готовы к протестам. Потому силовикам дали указание мобилизироваться для умиротворения "крепостных".

Горите на работе

И потому, оценив риски от падения собственного рейтинга и для российской экономики, Путин предпочел снять карантин. Пусть лучше продолжают заражаться, зарабатывая себе на хлеб, и умирать с другими диагнозами в картах, нежели в стране случатся бунты и обвал экономики.

Последняя и так на ладан уже дышит. Министр финансов Антон Силуанов недавно признался, что доходы бюджета могут упасть на 4 трлн рублей (около $54,3 млрд), а дефицит составит примерно 4% ВВП.

Исправить положение правительство могло бы благодаря средствам из Фонда национального благосостояния, на счету которого, если верить его данным, по состоянию на 1 апреля было порядка $165 млрд.

Но даже с ними, по прогнозу Deutsche Bank, базирующемуся на оценке спроса и стоимости нефти, средств ФНБ хватит лишь на два года.

К тому же российское правительство решило в закрома не лезть, а вместо этого запустит печатный станок. Как сообщает Bloomberg, Центробанк будет вливать в банковскую систему долгосрочные репо объемом 1-1,5 трлн рублей, чтобы хоть как-то закрыть дыры в бюджете.

И это лишь сухие цифры - данные по числу случаев, смертей, по количеству средств в экономике и т.д. А ведь есть еще истории, весьма красочно иллюстрирующие хаос.

Например, о вспыхивающих аппаратах ИВЛ, которые не справляются с нагрузкой. Из-за чего 9 мая случился пожар в реанимации московской больницы №50, в результате чего погибла пациентка и еще трое пострадали. 12 мая короткое замыкание аппарата ИВЛ вызвало пожар уже в питерской больнице, где погибли пять человек.

Думается, теперь итальянские чиновники более не сетуют на то, что в гуманитарной помощи РФ не оказалось ИВЛ.

Или есть еще история о курсантах и офицерах, подцепивших Covid-19 во время репетиции ежегодного ритуала победобесия. Согласно расследованию издания "Проект", коронавирусом во время последней репетиции военного парада, проводившейся 16 апреля на полигоне "Алабино", заразились 376 военных.

Парад пришлось отменить. И не просто отменить, ведь пальмовую скрепу у Путина из-под носа увел президент Беларуси Александр Лукашенко, пускавший солнечные зайчики своей кокардой 9 мая.

К слову, концепция "дедывоевали" с наложившимися на нее последствиями эпидемии, в России явно видоизменяется. Кардинально.

Рефлексией Путина на "проигранный" Лукашенко раунд стала новая национальная идея. Ну, как новая. Базируется она на патриотизме, как заявил российский президент. Суть же в том, какую форму теперь обретает этот самый патриотизм. Путин, в частности, сказал: "Не нужно постоянно хвататься за героическое прошлое страны, а надо смотреть и в ее успешное будущее".

Та-да-дам. Любить родину в России теперь будут модерново, а уровень победобесия будет постепенно сокращаться. Полный перечень идеологем Кремль и правительство, думается, представит в обозримом будущем. Время не ждет. Карантин отменяется, "союзник" парад отобрал, нужно скормить населению "новый курс". К мрачному будущему, где Россия гордо всем пакостит, находясь по-прежнему в опале - под международным давлением и санкциями.
 

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