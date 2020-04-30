Россия отказалась снизить цены на газ для Беларуси до рыночного уровня

Россия не планирует пересматривать цену на газ для Беларуси, которая рассчитывала на ее снижение на фоне падения цен на нефть.

Об этом министр энергетики России Александр Новак заявил в интервью Интерфаксу.

"Мы исходим из того, что в начале года достигнуты договоренности по цене на газ для белорусских потребителей до конца 2020 года. И эта цена зафиксирована в соответствующем протоколе между правительством республики Беларусь и "Газпромом", и в контрактах между хозяйствующими субъектами, там тоже пересмотра никакого не предполагается", - сказал Новак.

"Наши компании взаимодействуют в соответствии с подписанными документами - цена $127 за тысячу кубометров", - добавил российский министр.

Как сообщалось, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия могла бы снизить цену на поставляемый природный газ для Беларуси до мировой, если бы хотела действительно помочь стране.

"Если хотите помочь, сделайте нам мировую цену по природному газу. Сегодня в Европе природный газ Россия продает по $80, не выше $90 за 1 тыс. куб. м. А мы платим $127. Где такая цена сегодня есть? Вот хотите помочь, помогите. Ни денег, ничего не просим. Зачем с нас шкуру драть?", - заявил Лукашенко.