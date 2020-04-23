Сын президента Таджикистана Рахмона возглавил сенат республики

Старший сын президента Таджикистана Эмомали Рахмона - Рустам Эмомали - избран председателем верхней палаты парламента страны - Маджлиси милли. Об этом говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой президента республики в пятницу, 17 апреля. Сенаторы единогласно одобрили кандидатуру политика.

Рустам Эмомали стал фактически вторым человеком в Таджикистане, пишет издание "Фергана". В случае смерти, отставки или недееспособности президента до новых выборов все полномочия главы государства переходят к председателю верхней палаты парламента.

Выборы в сенат Таджикистана прошли 27 марта. Тогда 32-летний Рустам Эмомали был единогласно избран членом Маджлиси милли. В 2017 году он занял кресло мэра Душанбе, а ранее возглавлял Агентство по госфинконтролю и борьбе с коррупцией и Таможенную службу.

Как отмечает "Фергана", в 2016 году в конституцию страны были внесены поправки, снизившие возраст кандидата в президенты с 35 до 30 лет, что позволяет мэру Душанбе принять участие в президентских выборах, которые должны пройти в ноябре этого года.