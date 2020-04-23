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Сын президента Таджикистана Рахмона возглавил сенат республики
08:09 22.04.2020 |
Старший сын президента Таджикистана Эмомали Рахмона - Рустам Эмомали - избран председателем верхней палаты парламента страны - Маджлиси милли. Об этом говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой президента республики в пятницу, 17 апреля. Сенаторы единогласно одобрили кандидатуру политика.
Рустам Эмомали стал фактически вторым человеком в Таджикистане, пишет издание "Фергана". В случае смерти, отставки или недееспособности президента до новых выборов все полномочия главы государства переходят к председателю верхней палаты парламента.
Выборы в сенат Таджикистана прошли 27 марта. Тогда 32-летний Рустам Эмомали был единогласно избран членом Маджлиси милли. В 2017 году он занял кресло мэра Душанбе, а ранее возглавлял Агентство по госфинконтролю и борьбе с коррупцией и Таможенную службу.
Как отмечает "Фергана", в 2016 году в конституцию страны были внесены поправки, снизившие возраст кандидата в президенты с 35 до 30 лет, что позволяет мэру Душанбе принять участие в президентских выборах, которые должны пройти в ноябре этого года.
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