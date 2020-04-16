В мае бюджет России будет получать от экспорта нефти меньше $1 за баррель

Заключение нового соглашения о сокращении нефтедобычи в рамках ОПЕК+ не спасет бюджет России от резкого обвала финансовых поступлений, обеспечиваемых за счет экспорта нефти, предупреждает Bloomberg. (Ранее Bloomberg называл согласие Россию на новую сделку «болезненной уступкой».) По данным агентства, в мае размер экспортной пошлины упадет до минимума с 2002 года, когда был введен существующий механизм их взимания.

Размер экспортной пошлины на нефть устанавливается на следующий месяц, исходя из средней цены Urals в течение месяца - с середины текущего месяца до середины предшествующего. По данным Минфина России, с 15 марта по 14 апреля баррель Urals стоил в среднем $19,00075, а тонна - $138,7. В результате с 1 мая размер экспортной пошлины составит $6,8 за тонну Urals или примерно $0,93 за баррель.

В апреле размер пошлины составляет $52 за тонну или $7,12 за баррель. Таким образом, в следующем месяце ее ставка сократится на 87%.

В то же время ставка пошлины на экспортируемую высоковязкую нефть снизится с $5,2 до $1 за тонну ($0,137 за баррель), а льготная ставка пошлины на нефть для ряда месторождений Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения останется нулевой.

В мае выпадающие доходы бюджета от снижения экспортных пошлин на нефть, нефтепродукты и газовый конденсат могут составить порядка $4 млрд, следует из данных Минфина, что частично будет скомпенсировано поступлениями по демпферному механизму (доплаты нефтяников в бюджет при низких ценах на нефть) - порядка $1 млрд. По данным Минфина, в марте нефтяные компании выплатили в бюджет по демпферному механизму 10,5 млрд руб.

Указывая на низкие цены на физических рынках нефти (в начале апреля стоимость барреля Urals на рынке Северо-Западной Европы падала до $10,54, в середине месяца она составляет менее $17), Bloomberg предупреждает, что российскому бюджету предстоит жить в условиях сверхнизких доходов от нефти «и после мая».

При цене Urals в $15 за баррель федеральный бюджет резко теряет нефтегазовые доходы: экспортная пошлина на нефть обнуляется, НДПИ падает в несколько раз, примерно до 240 млрд руб. в год (с учетом прогноза по добыче в 2020 году). Для сравнения: в 2019 году эти налоги принесли бюджету 6,8 трлн руб., или около 35% доходов.

Накануне, 15 апреля, исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль предупредил, что апрель 2020 года может стать худшим месяцем в истории мировой нефтяной индустрии и войти в анналы как «Черный апрель».