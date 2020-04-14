Победили только печенегов. Россия подписала капитуляцию в нефтяной войне

Алексей Ермоленко / UBR.ua

Конец прошлой недели запомнился мемами россиян на выступление своего президента, в котором Владимир Путин сравнил коронавирус с половцами и печенегами - народностями, жившими в Средние Века на территории современной Украины. Намного более значимым, однако, и для России, и для всего мира, стало подписание соглашения между крупнейшими экспортерами "черного золота" о сокращении добычи.

В рамках соглашения сокращение составит 10 млн баррелей в сутки (б/с), а всего с рынка может уйти до 20 млн б/с. Российская Федерация не только приняла ультиматум ОПЕК, но даже согласилась сократить добычу в пять раз больше, чем предлагалось месяц назад в Вене, что разрушительно скажется на ее нефтяной промышленности. К этому ее принудили экономические и политические действия Саудовской Аравии и США. Эксперты дали прогнозы, какой в новых реалиях будет цена бензина.

Соглашение

В пятницу, 6 апреля, 23 нефтедобывающих государства договорились об общем сокращении добычи нефти на 10 млн баррелей б/с. Квоты распределили следующим образом: Саудовская Аравия и Россия по 2,5 млн б/с, Ирак - более 1 млн, ОАЭ - на 0,7 млн, Нигерия - 0,42 млн, Мексика - 0,4 млн. Ирану, Ливии и Венесуэле разрешили добычу не сокращать из-за внутриполитических кризисов.

Ограничения начинают действовать со следующего месяца, добычу будут поэтапно наращивать до декабря 2021, до которого и действует нынешнее соглашение. Ожидается, что уже в мае добыча стран ОПЕК+ снизится на 23% с 43,8 млн до 33,8 млн б/с, это должно замедлить переполнение рынка нефтью. О готовности сократить добычу еще на 3,7 млн б/с заявили также некоторые страны G20. По некоторым оценкам, сокращение в мире может составить 19 млн б/с.

"Все резервуары заполнены. Весь танкерный флот: и нефтяной, и нефтепродуктовый - заполнен. Кто на рейде стоит, кто на причале, кто в открытом море. Некуда всю эту массу девать. Нельзя остановить ни добычу, ни переработку, и потребление топлива только в Европе упало на 40-50%. Упали цены: если добытую в Венесуэле нефть отправить в Европу, то будет убыток за счет затрат на транспортировку", - рассказывает эксперт по рынку нефтепродуктов Леонид Косянчук.

Несмотря на то, что соглашение облечено в форму всеобщего компромисса, на деле оно подвело черту под разгромным поражением Кремля в результате развернувшейся в последний месяц экономической войны, вызвавшей обвал цен на рынке, которые по факту упали даже ниже, чем на торгах на бирже.

"Вся политика наращивания добычи и продажи нефти по ценам дешевле, чем стоимость контейнеров, в которых она хранится, привела к тому, что цены обвалились. Например, канадская нефть продавалась по $4 при себестоимости в $60-90/за бар. Динамика цен на рынке определяется динамикой деривативных контрактов, но тот же условный Brent торгуется в деривативе в $27-30, а спотовая нефть - $15-18, Urals еще ниже", - рассказал аналитик финансовых рынков Иван Угляница.

Многоходовка

Месяц назад в Вене собрался саммит ОПЕК+, участники которого планировали договориться о символическом сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с, из которых по 0,5 млн б/с падало на долю крупнейших экспортеров - России и Саудовской Аравии, с целью не допустить падения цен на нефть. Россия тогда соглашение сорвала, а ее министр финансов даже уничижительно намекнул, что Саудовская Аравия может самостоятельно сократить добычу за двоих.

Считается, что инициатором демарша была компания "Роснефть", чей бизнес в Венесуэле накануне попал под каток американских санкций за финансирование режима Мадуро, обвиняемого в причастности к наркоторговле. Глава "Роснефти" Игорь Сечин является другом президента РФ, и без того раздосадованного санкциями США в отношении "Северного потока-2", практически остановившими грандиозный проект в шаге от его завершения.

"До всех этих катаклизмов в поставках все больше доминировали США со своей в том числе и сланцевой нефтью", - рассказывает Леонид Косянчук. Однако эта экспансия имела и обратную сторону - низкая маржа делала добывающие компании уязвимыми перед падением цен на нефть. И рыночная конъюнктура, казалось, давала возможность России отыграться за прошлые неудачи.

По мнению партнера агентства RusEnergy Михаила Крутихина, изначально планировалось, что вызванный срывом соглашения ОПЕК+ кризис должен был уронить цены таким образом, чтобы обанкротить американские компании, добывающие сланцевую нефть, которые переживали трудные времена и в соглашениях ОПЕК+ не участвовали, и выдавить их с рынка. А также ударить по Саудовской Аравии, госбюджет которой сверстан исходя из цены $85/бар.

Россия же в свою очередь должна была выстоять за счет накопленных резервов и захватить впоследствии чужие доли нефтяного рынка. "Теперь посмотрим, как американская сланцевая добыча почувствует себя в новых условиях", - удовлетворенно заявил в интервью Bloomberg вице-президент "Роснефти" Михаил Леонтьев 7 марта. И, действительно, сланцевая добыча испытала сильнейшее потрясение.

"Комфортной ценой для американских сланцевиков считается отметка в $50 за баррель. В марте стоимость WTI - американского эталона падала до 10 долларов, а эксперты предрекали отрицательные цены из-за заполненных хранилищ и падения глобального спроса на нефть на 35 млн баррелей в сутки", - рассказал аналитик TeleTrade Сергей Родлер.

На мудреца довольно простоты

Стратегической многоходовке, однако, не суждено было сбыться. В ответ на демарш саудиты предложили всем покупателям российской нефти скидку независимо от предложенной им цены, в результате чего в Европе Urals стали предлагать почти по $10/бар. Москва традиционно перевела стрелки, мол, рынок обвалила с целью обанкротить американскую добычу именно Саудовская Аравия. В ответ Аль Сауды обвинили Путина во лжи и перенесли уже намеченную встречу ОПЕК+.

"Принцы королевской крови не терпят к себе отношения как к быдлу, с королями нужно разговаривать по-другому, но Путина этому не учили. Вот короли, учитывая, что у них себестоимость вообще $5/бар, и демпингуют, они могут долго выдерживать свою марку. А для России, которая является европейской бензоколонкой, те цены, которые сейчас устанавливают саудиты, катастрофа", - считает Косянчук.

Принуждение к соглашению

В разгар ценовой войны в дело вступил Вашингтон, который предупредил, что введет пошлину на импортную нефть для спасения сланцевой добычи, и пригрозил российской нефтянке санкциями. "Газпром" ранее уже прочувствовал их эффективность, поэтому "Роснефть" оперативно продала свои венесуэльские активы созданной в тот же день госкомпании "Росзарубежнефти", которую, как считается, возглавил старый коллега Сечина по службе в Анголе еще в советское время.

Белый дом заявил о подготовке военной операции против наркокартелей в Южной Америке. Это вызвало гневный протест уже со стороны российского МИДа, который, правда, прозвучал несколько двусмысленно с учетом того, что ранее российское посольство в Аргентине попало в скандал с хранением под видом дипломатической почты крупнейшей партии кокаина в 400 кг, - это объем потребления в Европе за полгода. Стороны пошли на мировую.

Капитуляция

Согласно соглашению, формально и саудиты, и россияне сокращают добычу в равных пропорциях - на 2,5 млн б/с. Однако за базовый уровень, к которому привязано сокращение, взяты объемы добычи октября 2018 года - 11 млн б/с. И если Россия в марте добыла 11,2 млн б/с, а Саудовская Аравия - 9,8 млн б/с, то по факту саудиты сокращают свою добычу всего на 1,3 млн б/с, а россияне - на 2,73 млн б/с, то есть в пять раз больше, чем им предлагалось в начале марта (0,5 млн б/с).

Кроме того, по сообщению The Wall Street Journal, контролируемый кронпринцем Мохаммедом бен Салманом государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии PIF купил накануне соглашения существенные доли сразу в четырех европейских нефтедобывающих компаниях, чем увеличил фактические мощности саудитов по поставкам нефти на мировой рынок.

Выигрывают от соглашения и США - ожидается рост цен на нефть, что должно спасти сланцевую добычу. При этом, несмотря на призывы Москвы, Трамп отказался взять на себя какие-либо обязательства по сокращению сланцевой добычи. И даже 250 тыс. б/с из доли Мексики, взятые на себя Штатами, не к чему добавлять - американской квоты как таковой нет.

"На США никаких рыночных ограничений не возлагается, они просто заявили, что добыча у них и так снизится в связи с падением спроса и цены, что является рыночными факторами. И если смотреть на долю рынка, США и Саудовская Аравия, скорее всего, останутся при своих. А потери России, конечно, очень значимые", - считает Андрей Шевчишин.

России соглашение принесет серьезные убытки. Для его выполнения ей придется закрыть 14 тыс. уже действующих скважин, которые добывают по 9,5 тонн в сутки. В то же время у Саудовской Аравии одна скважина дает в сутки 1-2 тыс. тонн, то есть ей придется закрыть намного меньше. К тому же саудовские скважины находятся на поверхности, их легко расконсервировать снова, российские же находятся на глубине и расходы на их перезапуск будут огромными.

"В России сложно закрыть или приостановить добычу, это стоит дорого, мало того, что придется "убить" скважину, но, чтобы ее восстановить, потребуется еще больше вложений. И если ты теряешь долю рынка, потом ее сложно вернуть. Это касается не только рынка нефти", - прокомментировал Иван Угляница.

Если российскую скважину остановить на несколько месяцев, то или замерзнет вода, закачанная туда насосом при добыче, или начнутся отложения парафинов и стеаринов, и нефть засорится. Хотя вряд ли это приведет к серьезному бюджетному кризису в РФ, там есть механизмы компенсации убытков.

"Куда нефть девать? Приостановить добычу - это серьезные убытки. Россия выигрывает в том, что у нее расходы в рублях, а экспорт - в валюте. Баланс есть: можно "ужаться" за счет собственного народа, понизить арендную плату для "Лукойла" и "Роснефти" за пользование ресурсами", - перечисляет Леонид Косянчук.

Цена на бензин

Стабилизация нефтяного рынка означает также и то, что цены на "черное золото" будут стремиться вернуться на тот уровень, который был до нефтяной войны. Это неизбежно, так как нефть в последние недели торговалась в минус.

"Такой дешевой нефти за последние 27 лет я и не помню. Не факт, что нынешняя цена останется. Скорее всего, когда мировая экономика выйдет из рецессии, нефть будет стоить $50-60 за баррель. Время дешевой нефти давно закончилось, потому что нефть сейчас добывается с больших глубин, как, например, в России", - говорит Косянчук.

Впрочем, этот процесс подорожания, считают эксперты, вряд ли будет быстрым. Стороны сейчас только договариваются о ценах на нефтяные фьючерсы на июнь-июль, что на рынке физической нефти отразится еще позже. При этом ценники на АЗС в Украине в последний месяц снизились вовсе не из-за падения цен на нефть в мире, а в результате падения цен на бензин в Европе из-за карантина. И на некоторых АЗС цены это снижение может продолжаться.

"Сети, которые работают в бюджетном сегменте, уже свое выбрали, там уже дальше дешеветь некуда. А премиальным сетям еще есть куда двигаться. Как сказал правильно наш президент: вы систему лояльности перенесите в цены на стеллы. Возможно, где-то еще на 1-1,5 грн на литре некоторые сети АЗС цены снизят", - считает Леонид Косянчук.

Поэтому, пока есть карантин, ожидать роста цен на бензин не стоит. Ограничительные меры в Европе продолжает оказывать блокирующее воздействие на рост цен и на бензин, и на нефть.

"Из-за низкого глобального спроса на нефть из-за карантинных мер ожидать существенного роста цен на топливо не стоит. В частности, стоимость бензина в Украине имеет потенциал для дальнейшего снижения: например, А-95 может подешеветь до 23,50-24,00 грн за литр, несмотря на падение курса", - считает Сергей Родлер.