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Иностранные инвестиции в Россию практически прекратились
23:08 13.04.2020 |
В 50 раз сократился объем прямых инвестиций в российский небанковский сектор в первом квартале 2020 года по сравнению с первым кварталом 2019 года. Об этом в понедельник, 13 апреля, пишет РБК, ссылаясь на свежие данные Банка России.
Если в первом квартале 2019 года в российский небанковский сектор пришло 10,3 миллиарда долларов США, то в первом квартале 2020 года только 0,2 миллиарда. При этом значение портфельных инвестиций составило минус 1,2 миллиарда долларов. В первом квартале 2019 года этот показатель находился в плюсе и составлял 6,8 миллиарда долларов.
Эксперты отмечают, что инвесторы, что типично для любого кризиса, переводят свои сбережения в страны с развитыми финансовыми системами, в число которых Россия не входит.
Экономике России во втором квартале 2020 года грозит падение на 18 процентов из-за режима самоизоляции, массово вводимого в регионах страны с целью сдержать распространение коронавируса SARS-CoV-2, и обвала цен на нефть, следует из прогноза Института исследований ВЭБ РФ. Кроме того, на второй квартал придется пик безработицы, полагают эксперты.
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