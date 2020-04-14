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Лукашенко заявил, что белорусы умирают не от коронавируса
17:55 13.04.2020 |
Президент Беларуси Александр Лукашенко провел в понедельник, 13 апреля, совещание по коронавирусу с главой администрации и министром здравоохранения. На нем он заявил, что "в стране не умер ни один человек от коронавируса", а умирают беларусы от хронических заболеваний, которые развиваются на фоне COVID-19. Лукашенко также отметил, что в стране есть "комбинации лекарств, чтобы спасать людей".
Президент Беларуси заявил, что не будет запрещать белорусам на Пасху идти в церковь и сам туда пойдет. Но вместе с тем, он призвал провести службы на улице возле храма, так же как и освящение яиц и куличей "там, где повыше, ветерок и прочее". Президент Беларуси считает, что граждане "перегибают" с использованием мер индивидуальной защиты и призвал деревенских жителей отказаться от защитных масок.
ВОЗ призвала Минск готовиться к худшему
Специальная комиссия ВОЗ работала в Беларуси всю предыдущую неделю и по итогам заявила, что страна вступила в новую фазу распространения эпидемии. Но несмотря на рекомендации усилить меры социального дистанцирования, в Беларуси по-прежнему не отменен чемпионат по футболу и парад победы 9 мая.
По данным Министерства здравоохранения Беларуси, на 13 апреля в стране было зафиксировано 2919 подтвержденных случаев инфицирования, 29 зараженных пациентов скончались.
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