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МИД России пригрозил США последствиям за операцию против наркотрафика из Венесуэлы
14:16 10.04.2020 |
Решение США начать силовую операцию по перекрытию наркопоставок в Латинской Америке грозит крайне негативными последствиями. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Крайне непредсказуемыми и негативными последствиями, с учетом нынешних обстоятельств, может обернуться решение Вашингтона начать силовую операцию по перекрытию наркопоставок в Латинской Америке, которая сопровождается наращиванием военной активности вокруг Венесуэлы», - пояснила Захарова.
Она добавила, что в России «неоднократно» об этом говорили.
Администрация Трампа в начале апреля объявила о размещении кораблей ВМС рядом с Венесуэлой в рамках борьбы с наркоторговлей, чтобы оказать давление на президента Николаса Мадуро и его союзников.
По словам главы Пентагона Марка Эспера, «коррумпированные лица» из правительства Мадуро, «опираются на прибыль, полученную от продажи наркотиков, чтобы сохранять свою репрессивную власть».
Минюст США обвинил в наркоторговле самого Мадуро и еще 14 высших чиновников страны, а Госдепартамент объявил за поимку Мадуро награду в 15 млн долларов.
Генпрокурор Уильям Барр напомнил, что США не считают Мадуро президентом Венесуэлы и сравнил его с бывшим лидером Панамы Мануэлем Норьегой, которого американцы свергли в 1989 году в результате военного вторжения после аналогичных обвинений в наркоторговле.
Мадуро назвал угрозы США действиями времен Дикого Запада и заявил, что за него вступятся военные и народ в случае американской агрессии. Мадуро также отверг обвинения правительства США в наркоторговле, подчеркнув, что Венесуэла удерживает рекорд по борьбе с незаконным оборотом наркотиков уже 15 лет.
МИД России, напомним, оказался в центре скандала из-за попытки контрабанды 4 центнеров кокаина дипломатической почтой из посольства в Аргентине в 2016 году.
Расследование дела было завершено в октябре прошлого года. Обвиняемым оказался завхоз бывший завхоз посольства России в Буэнос-Айресе Али Абянов. Вместе с ним на скамье подсудимых - бизнесмен Андрей Ковальчук (утверждающий, что является экс-сотрудником посольства в Германии, что МИД категорически отрицает), а также бывший сотрудник ЦК ВЛКСМ Владимир Калмыков и предприниматель Иштимир Худжамов.
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