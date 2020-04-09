Количество зараженных коронавирусом в Беларуси превысило 1000

Министерство здравоохранения Беларуси сообщило о росте количества случаев коронавируса до более чем тысячи.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на TUT.by.

За прошедшие сутки в Беларуси зарегистрировали 205 новых больных, что является рекордным ростом за день.

Общее количество заболевших составляет 1066 человек. Количество погибших за последние 24 часа не изменилась. По состоянию на среду в стране умерли 13 человек.

Президент Беларуси Александр Лукашенко публично выступает против любых разновидностей карантина и говорит, что с коронавирусом можно бороться водкой и тракторами.

Однако граждане взяли дело в свои руки: две трети белорусов стали чаще мыть руки, 48% прекратили посещение общественных мероприятий и начали регулярно пользоваться антисептиком. С середины марта частные компании по собственной инициативе перевели работников на удаленную работу.