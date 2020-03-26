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Путин заявил о переносе голосования по поправкам в конституцию
17:27 25.03.2020 |
Всероссийское голосование по поправкам в конституцию, изначально запланированное на 22 апреля, будет перенесено на более позднюю дату. Об этом в среду, 25 марта, заявил президент России Путин, выступивший с обращением к гражданам России в связи с пандемией коронавируса. "Считаю, что голосование по поправке к конституции надо перенести", - заявил он.
Путин добавил, что новая дата будет определена с учетом развития "ситуации и в регионах, и в целом по стране". "Только опираясь на профессиональное мнение, рекомендации врачей, специалистов, примем решение о новом дне голосования", - подчеркнул глава государства.
Неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена нерабочей
Неделя с 30 марта по 5 апреля объявляется нерабочей. "Сейчас крайне важно предотвратить угрозу быстрого распространения болезни. Поэтому объявляю следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы", - указал президент.
Поддержка бизнеса и экономики
В ходе 15-минутного выступления Путин обозначил ряд мер по поддержке экономики. Малому и среднему бизнесу будет предоставлена отсрочка по уплате налогов на полгода, за исключением налога на добавленную стоимость и по страховым взносам.
Предлагается на шесть месяцев ввести мораторий на банкротство предприятий в сложной ситуации.
Были озвучены также условия для введения отсрочки выплат по кредитам. "Понятно, что при резком сокращении доходов выплачивать долг в прежнем режиме трудно или просто невозможно", - отметил президент. Таким образом, в случае падения доходов физлиц более чем на 30 процентов, будут предусмотрены "каникулы" по потребительским и по ипотечным займам.
Ставку налога для тех, кто выводит доходы в виде дивидендов на зарубежные счета, увеличат до 15 процентов. Кроме того, подоходный налог установят на уровне в 13 процентов для физических лиц, чей общий объем банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает 1 млн рублей.
Глава государства также попросил правительство и Центробанк России предложить дополнительные меры по устойчивому развитию реального сектора экономики, включая предоставление госгарантий.
Меры в социальной сфере
Кроме того, президент обозначил ряд мер в социальной сфере. В первую очередь, они коснутся размера больничных и того, сколько будут получать оставшиеся без источников дохода. Так, пособие по безработице с нынешних 8 тысяч рублей в месяц будет увеличено до минимального размера оплаты труда (МРОТ) - 12 130 рублей. Устанавливаются также новые нормы выплаты по больничному - они должны рассчитываться исходя из суммы не менее одного МРОТ в месяц. Изменения будут действовать минимум до конца текущего года.
Правительство выделило 1,4 млрд рублей Роспотребнадзору
Накануне российский лидер провел совещание по эпидемиологической ситуации в стране с руководством правительства, Центрального банка и администрации президента. В целях подготовки к выступлению Путин изменил свой график, отменив вылет в Санкт-Петербург.
По итогам заседания президиума координационного совета при правительстве было, в частности, принято решение о выделении 1,4 млрд рублей Роспотребнадзору на работы по созданию вакцин для защиты от SARS-CoV-2 и тестированию лекарств.
По официальной информации, в России не зафиксировано ни одной смерти от последствий COVID-19. По статистике оперативного штаба по предупреждению и борьбе с коронавирусной инфекцией, число заболевших в 55 регионах страны составляет 658, выздоровело 29 человек, под наблюдением в рамках самоизоляции находятся 112 тысяч человек.
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