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США готовят депортацию молдавского олигарха Плахотнюка
08:32 20.03.2020 |
Экс-лидер Демократической партии Молдовы Владимир Плахотнюк находится в США и сейчас американские власти проводит процедуры, необходимые для его депортации.
Как сообщает "Европейская правда", эту информацию молдавскому телеканалу TV8 подтвердил представитель посольства США в Кишиневе.
"Владимир Плахотнюк находится в Соединенных Штатах. Сейчас в его отношении выполняются административные меры по депортации", - сообщил телеканалу представитель посольства.
По его словам, этот процесс, в том числе допустимые средства судебного надзора, может занять некоторое время.
Ранее генеральный прокурор Александр Стояногло заявлял, что будет сложно экстрадировать Плахотнюка, поскольку между Молдовой и США нет соглашения о правовой помощи.
Плахотнюк покинул Молдову 14 июня 2019 года после того, как Демократическая партия потеряла власть и управлять начало правительство Майи Санду.
13 января стало известно, что Соединенные Штаты вводят персональные санкции против Владимира Плахотнюка.
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