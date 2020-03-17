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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Беларусь и РФ прекращают железнодорожное сообщение с Украиной из-за коронавируса

 

Россия и Беларусь в ближайшие дни прекратят железнодорожное сообщение с Украиной в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

Как сообщается на сайте «Российских железных дорог», в целях сдерживания эпидемии с 17 марта будет закрыто железнодорожное сообщение с Украиной и Молдовой. До особых указаний приостанавливается курсирование международных пассажирских поездов, прицепных и беспересадочных вагонов. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно.

Временно отменяется курсирование следующих поездов:

* №65/66 Москва - Кишинев (АО «ФПК»),
* №5/6 Москва - Киев (Украинские ж/д),
* №23/24 Москва - Одесса (Украинские ж/д),
* № 61/62 Москва - Николаев (Украинские ж/д), включая вагоны Херсон-Москва,
* №73/74 Москва - Львов (Украинские ж/д), включая прицепные вагоны Хмельницкий-Москва,
* № 95/96 Москва - Кривой Рог (Украинские ж/д), включая вагоны Полтава - Москва, Днепр-Москва,
* №53/54 С.Петербург - Киев (Украинские ж/д), включая беспересадочные вагоны Харьков - Санкт-Петербург,
* №47/48 Москва - Кишинев (Молдавские ж/д),
* №341/342 Москва - Кишинев (Молдавские ж/д),
* №361/362 С.Петербург - Кишинев (Молдавские ж/д),
* №369/370 Баку - Киев (Азербайджанские ж/д).

В то же время, на сайте «Белорусской железной дороги» сообщается, что после решения Украины о закрытии международного железнодорожного сообщения, в Минске решили временно приостановить курсирование поездов, беспересадочных и прицепных вагонов по ряду украинских маршрутов.

* №32/31 Киев-Рига, а также прицепного вагона Минск-Рига;
* №53/54 Киев/Харьков-Санкт-Петербург;
* №86/85 Минск-Киев;
* №94/93 Минск-Одесса;
* №100/99 Минск-Запорожье, а также беспересадочных вагонов Минск-Кишинэу;
* №361/362 Кишинэу-Санкт-Петербург, а также беспересадочных вагонов Гродно-Санкт-Петербург;
* №371/372 Могилев-Львов, а также прицепных вагонов Барановичи-Львов и Минск-Могилев;
* №856/855 Гомель-Сновск;
* №6390/6389 Сарны-Горынь-Здолбунов;
* №6309/6310 и №6315/6316 Ковель-Хотислав.

Кроме того изменяется маршрут движения приграничных поездов №6217/6218 Барановичи-Удрицк-Барановичи и №6342/6341, 6344/6343 Брест-Заболотье-Брест.

Отменяются и временно курсировать не будут:

* поезд №31/32 Киев-Рига отправлением из Киева с 16.03.2020, отправлением из Риги с 17.03.2020, а также прицепной вагон Минск-Рига, отправлением из Минска и Риги 17.03.2020;
* поезд №54/53 Киев/Харьков-Санкт‑Петербург отправлением из Киева и Харькова с 15.03.2020, отправлением из Санкт-Петербурга с 16.03.2020;
* поезд №86/85 Минск-Киев отправлением из Минска с 15.03.2020, отправлением из Киева с 16.03.2020;
* поезд №94/93 Минск-Одесса отправлением из Минска с 17.03.2020, отправлением из Одессы с 18.03.2020;
* поезд №100/99 Минск-Запорожье отправлением из Минска с 16.03.2020, отправлением из Запорожья с 18.03.2020;
* поезда №856/855 Гомель-Сновск-Гомель отправлением из Гомеля и Сновска с 21.03.2020;
* поезд №361/362 Кишинэу-Санкт-Петербург, отправлением из Кишинева с 15.03.2020, отправлением из Санкт-Петербурга с 17.03.2020;
* беспересадочные вагоны в сообщении Гродно-Санкт-Петербург курсирующие в составах поездов №26/362 отправлением из Гродно с 16.03.2020;
* беспересадочные вагоны в сообщении Гродно-Санкт-Петербург, курсирующие в составах поездов №83/7/25 отправлением из Санкт-Петербурга с 17.03.2020;
* беспересадочные вагоны в сообщении Минск-Кишинэу курсирующие в составах поездов №100/362 отправлением из Минска с 16.03.2020;
* беспересадочные вагоны в сообщении Кишинэу-Минск, курсирующие в составах поездов №361/99 отправлением из Кишинева с 15.03.2020;
* приграничный поезд №6390/6389 Сарны-Горынь-Здолбунов отправлением от станций Сарны и Горынь с 16.03.2020;
* приграничный поезд №6309/6310 Ковель-Хотислав отправлением от станций Ковель и Хотислав с 16.03.2020;
* приграничный поезд №6315/6316 Ковель-Хотислав отправлением от станций Ковель с 16.03.2020 и Хотислав с 17.03.2020.

Поезд международных линий №371 Могилев-Львов отправлением из Могилева 15.03.2020 проследует до станции Горынь и 16.03.2020 отправится обратно по маршруту Горынь-Могилев. В дальнейшем поезд №371/372 Могилев-Львов-Могилев отменяется и временно курсировать не будет. В свою очередь прицепной вагон Барановичи-Львов отправлением из Барановичей с 15.03.2020 и отправлением из Львова с 16.03.2020 отменяется.

До последней приграничной станции сокращается маршрут следования приграничных поездов Брест-Заболотье и Барановичи-Удрицк:

* поезда №6342/6341 и №6344/6343 Брест-Заболотье с 16.03.2020 будут курсировать в сообщении Брест-Хотислав;

* поезд №6217/6218 Барановичи-Удрицк с 16.03.2020 будет курсировать в сообщении Барановичи-Горынь.

Напомним, в связи с пандемией коронавируса COVID-19 Кабмин до 3 апреля запретил въезд в Украину иностранцам и закрыл регулярное международное пассажирское сообщение.

C 17 марта Украина закроет пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.
По материалам: УНИАН
 

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