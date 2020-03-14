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Fitch: России придется сильно снизить цены на нефть, чтобы не проиграть рынок Европы Эр-Рияду
11:30 13.03.2020 |
России придется сильно снизить цены на нефть в Европе, чтобы не проиграть Саудовской Аравии свою долю на рынке, сообщил РИА Новости старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
СМИ на этой неделе сообщили о начале ценовой войны ряда стран ОПЕК на рынке нефти, после того как организация и Россия не смогли договориться о продлении сделки ОПЕК+ с 1 апреля. Так, агентство Рейтер пишет, что Саудовская Аравия пытается вытеснить российскую нефть марки Urals с ее основных рынков, предлагая вместо этого свою по более низкой цене. А Блумберг сообщил, что Эр-Рияд предлагает в Европе тройные объемы своей нефти по цене в 25 долларов за баррель.
"Порядка половины российского экспорта нефти приходится на Европу, российским компаниям также придется сильно снижать цены, чтобы удержать долю рынка", - прокомментировал эти сообщения Маринченко.
Эксперт отметил, что ситуация усугубляется падением из-за коронавируса спроса в Китае, который стал еще одним важным рынком для России.
"Но основная проблема даже не в прямой конкуренции, а в том, что из-за неспособности Саудовской Аравии и России договориться о снижении добычи в условиях падающего спроса на рынке образовался сильный переизбыток нефти, который будет толкать цены вниз", - заключил эксперт.
Впрочем, в четверг одна из российских компаний уже прокомментировала складывающуюся ситуацию на рынке. Так, глава "Газпром нефти" Александр Дюков сообщил, что не видит никаких препятствий для размещения своей нефти на рынке, в том числе Европы, несмотря на текущие условия, практически весь объем законтрактован.
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