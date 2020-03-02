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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Разбитые двери и столкновения с полицией: ветераны штурмуют здание правительства Молдовы

 

В Кишиневе ветераны войны в Приднестровье, требующие отставки правительства, окружили вход в здание правительства и уже разбили стеклянные двери.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на молдовские СМИ.

Собравшиеся под Кабмином требуют отставки правительства и добиваются встречи с его представителями, пишет издание NewsMaker. Они скандируют: "Мы - народ, Додон - предатель", "Кику на свалку, вместе с Чокоем", "Долой Додона", "Долой правительство".

Полицейские, окружившие вход в здание, согласились впустить в здание представителей протестующих, но большинство манифестантов не согласны и требуют, чтобы представители Кабмина вышли на улицу.

Между митингующими и правоохранителями возникла потасовка. Один из протестующих разбил стеклянные двери в правительственное здание, сообщает TV8. Полиция вывела его из толпы.

 

Митингующие недовольны пророссийским курсом молдовского правительства и президента, а также последними заявлениями глава МИД Молдовы Аурелиу Чокоя, который сказал, что конфликт в Приднестровье удалось прекратить благодаря российской армии.

2 марта в Молдове отмечают годовщину начала конфликта в Приднестровье. Протест организовал Национальный совет ветеранов войны.

Протестующие также приняли декларацию, призывающую к немедленному и безоговорочному выводу российских войск с территории Молдовы, отставке министра иностранных дел Аурелиу Чокоя, а также к расширению прав ветеранов и членов их семей, сообщает Deschide.
 

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