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Разбитые двери и столкновения с полицией: ветераны штурмуют здание правительства Молдовы
12:13 02.03.2020 |
В Кишиневе ветераны войны в Приднестровье, требующие отставки правительства, окружили вход в здание правительства и уже разбили стеклянные двери.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на молдовские СМИ.
Собравшиеся под Кабмином требуют отставки правительства и добиваются встречи с его представителями, пишет издание NewsMaker. Они скандируют: "Мы - народ, Додон - предатель", "Кику на свалку, вместе с Чокоем", "Долой Додона", "Долой правительство".
Полицейские, окружившие вход в здание, согласились впустить в здание представителей протестующих, но большинство манифестантов не согласны и требуют, чтобы представители Кабмина вышли на улицу.
Между митингующими и правоохранителями возникла потасовка. Один из протестующих разбил стеклянные двери в правительственное здание, сообщает TV8. Полиция вывела его из толпы.
Митингующие недовольны пророссийским курсом молдовского правительства и президента, а также последними заявлениями глава МИД Молдовы Аурелиу Чокоя, который сказал, что конфликт в Приднестровье удалось прекратить благодаря российской армии.
2 марта в Молдове отмечают годовщину начала конфликта в Приднестровье. Протест организовал Национальный совет ветеранов войны.
Протестующие также приняли декларацию, призывающую к немедленному и безоговорочному выводу российских войск с территории Молдовы, отставке министра иностранных дел Аурелиу Чокоя, а также к расширению прав ветеранов и членов их семей, сообщает Deschide.
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