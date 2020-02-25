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Российские суда пойдут с молотка в Испании
08:13 25.02.2020 |
Суд по коммерческим спорам провинции Гранада вынес решение продать российское судно "Заполярье", находящееся с сентября 2018 года в южноиспанском порту Мотриль и задолжавшее за стоянку и портовое обслуживание 1,6 млн. евро. Об этом сообщает в понедельник, 24 февраля, гранадская газета Ideal. Капитан порта Фернандо Рамос подтвердил DW эту информацию и пояснил, что вырученные на торгах средства пойдут на оплату долга и на заработную плату российскому экипажу, фактически брошенному в порту.
Вместе с тем, капитан выразил недоумение, почему владелец "Заполярья" - Мурманское морское пароходство (ММП) - довело ситуацию до крайности, не найдя своевременно относительно небольшую сумму на покупку топливного мазута.
Без денег и еды
Судно-балкер с грузом технической соли направлялось в Великобританию, когда вынуждено было остановиться у испанских берегов из-за отсутствия средств для приобретения топлива. Кроме того, команда осталась без воды, продовольствия и электроэнергии - испанцы были вынуждены оказать ей гуманитарную помощь по линии Красного Креста. История попала в российскую и мировую прессу, вызвала скандал, после чего руководство ММП заверило команду и общественность, что намерено в кратчайшие сроки решить возникшие проблемы.
Однако вопрос с судном так и не был решен - долг перед портом постоянно рос и уже составил солидную сумму, пояснил капитан Рамос. По его словам, торги будут назначены в марте. 180-метровое судно, стоимость которого оценивается в 3,5 млн. евро, учитывая негативную конъюнктуру рынка, скорее всего, будет продано лишь за половину своей цены. В настоящее время "Заполярье" арестовано. Экипаж сможет покинуть его лишь по окончанию торгов.
"Умом Россию не понять"...
Вместе с тем капитан Рамос выразил недоумение, почему компания-владелец "Заполярья" допустила его арест и конфискацию. Ведь речь идет о новом и дорогостоящем судне. И, к примеру, его дальнейшая эксплуатация или своевременная продажа самим владельцем помогли бы не только избежать накопления долгов, но и решить финансовые проблемы самой компании. Испанцам известно, что ММП считается стратегической российской компанией - до недавнего времени она являлась крупнейшим морским перевозчиком, а четверть ее акций принадлежала государству.
Пресса сообщает также, что в аналогичной ситуации в стране находится и другое судно ММП - "Северная Земля". Оно также арестовано судом за долги и подлежит продаже с аукциона. Сухогруз стоит в порту Авилес (север Испании) с мая 2018 года. Первые торги состоялись в январе 2020 года, но покупателей не нашлось. Теперь должен состояться повторный аукцион, где судно оцененное в 3,8 млн. евро, может быть продано по значительно более низкой цене.
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