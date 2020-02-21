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Лукашенко: РФ предложила компенсировать Беларуси $300 млн выпадающих нефтяных доходов
12:49 21.02.2020 |
Президенты Беларуси и России провели переговоры по телефону по поводу энергоресурсов, сообщил Александр Лукашенко. По его словам, Путин предложил компенсировать Минску порядка $300 млн выпадающих доходов от налогового маневра за счет премий нефтяным компаниям, передает «Коммерсантъ».
«Президент России позвонил... Он внес предложение, чтобы мы над ним подумали, в том числе и по поставкам нефти в Беларусь ... Если мы получали в прошлом году от пошлины $1 млрд, допустим, а в этом году за счет снижения этой самой пошлины... получим, допустим, $700 млн. Он сказал: мы $300 млн компенсируем. В том числе за счет премий компаниям», - сказал Лукашенко на встрече с губернатором Архангельской области Игорем Орловым (цитата по БелТА).
Россия предлагает сохранить «финансовый уровень по нефти прошлого года», сообщил президент Беларуси. По его словам, это «хоть какой-то путь к развязке споров».
Лукашенко также сообщил, что российские нефтяные компании не соглашались на поставки сырья в Беларусь по мировым ценам. «К мировой цене они еще просили добавить $12 премии. Потому что у нас, видите ли, маржинальные рынки - Европы, Украины, белорусский рынок», - сказал он. Однако Минск считает нецелесообразной уплату премии поставщикам в условиях удорожания российского сырья в связи с реализацией РФ налогового маневра, передает «Бизнес Цензор».
Президент Беларуси заявил, что предложенная Путиным схема - «это хоть какой-то путь к развязке тех споров». Он также добавил, что президент РФ предложил ему «формулу посчитать, сколько мы от уменьшения таможенной пошлины в 2020 г. потеряем к уровню прошлого года».
Как сообщал enkorr, 18 февраля глава ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин посетил Минск, где встретился с Александром Лукашенко. На рабочей встрече в Минске «стороны обменялись мнениями о развитии дальнейшего сотрудничества в области энергетики», отмечается в сообщении управления информационной политики «Роснефти».
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