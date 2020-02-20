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Беларусь повысила тариф на транспортировку нефти по «Дружбе»
15:46 20.02.2020 |
Беларусь повысила тариф на прокачку нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба» по отдельному маршрутному направлению «Унеча (Высокое)-Полоцк-Невель», передает afn.by.
Согласно постановлению Министерства антимонопольного регулирования и торговли №13 от 10 февраля 2020 г. тариф повышается на 6,59%, с 191,2 российских руб. до 203,8 российских руб. за 1 тонну.
Документ вступает в силу после официального опубликования.
Как сообщал enkorr, на прошлой неделе президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил планы запуска нефтепровода «Дружба» в реверсном направлении для прокачки нефти из Польши.
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