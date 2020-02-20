По примеру Украины. Зачем Лукашенко пугает «Росатом» американцами на БелАЭС

Денис ЛАВНИКЕВИЧ / Деловая столица

Лукашенко не сможет торжественно запустить БелАЭС накануне выборов президента Беларуси, обеспечив себе дополнительные голоса. Россияне сознательно тормозят строительство станции.

Следом за Польшей готовность поддержать Беларусь в противостоянии с Россией выразила Литва.

Неожиданность от Литвы

"Наше желание помочь Беларуси сохранить суверенитет, предоставляя энергетические альтернативы, позволяет господину Лукашенко говорить как равноценному партнеру с Путиным. Если бы было иначе, то он, не имея альтернатив, не очень мог бы чего-то требовать", - так 15 февраля прокомментировал переговоры Беларуси с Россией об условиях поставок российской нефти и газа президент Литвы Гитанас Науседа.

По его словам, Литва помогает создавать условия, "чтобы переговоры этих двух, на первый взгляд, неравноценных государств могли выглядеть как переговоры по меньшей мере похожих государств, как переговоры на равных".

Кстати, ранее о том, что США могли бы поставлять в Беларусь через Клайпедский терминал сжиженный природный газ, заявил посол США в Литве Роберт Гилкрист. По словам посла, вопрос уже обсуждался в Вашингтоне, также он собирается обсудить его и на встречах в литовском правительстве.

16 февраля Лукашенко ответил своему литовскому коллеге: поздравил Гитанаса Науседу и народ этой страны с национальным праздником - Днем восстановления Литовского государства.

Все это выглядело очень неожиданно, потому что последние несколько лет отношения между Минском и Вильнюсом были весьма напряженные. Беларусь завершает строительство своей первой АЭС - мало того что на геологическом разломе с высокой вероятностью землетрясений, так еще и на самой границе, всего в 30 км от Вильнюса.

Литовцы по этому поводу почему-то переживают. Возможно, потому, что строит станцию "Росатом", который использует неапробированные технологии, только с третьей попытки смог доставить корпус реактора (два первых корпуса хорошенько стукнули в процессе). А возможно, потому, что сама стройка в Беларуси уже обрела дурную славу. На ней постоянно гибнут рабочие, вспыхивают пожары и происходят другие ЧП (стройку, кстати, объявили "комсомольской" и гоняют туда заливать бетон студенческие отряды). Хотя, возможно, литовцы недовольны тем, что Беларусь отказывается проводить все требуемые международные экспертизы безопасности этой АЭС.

В общем, последние пять лет отношения между Вильнюсом и Минском прошли под знаком непрерывных конфликтов вокруг АЭС. Едва не дошло до разрыва дипотношений, после того как Литва успешно пролоббировала превентивный отказ стран ЕС покупать электроэнергию с белорусской АЭС. Станция сразу потеряла для официального Минска коммерческий смысл, но отказаться от достройки было уже нельзя: ведь под строительство взяли $10 млрд российского кредита и эти деньги успешно осваивал "Росатом" со своими белорусскими субподрядчиками.

Но теперь, как видим, после неофициальных переговоров Литва неожиданно для всех сменила гнев на милость. Причина в том, что белорусская сторона неофициально объяснила литовской: из-за конфликта с РФ БелАЭС в этом году, скорее всего, запущена не будет, да и вообще ее завершение может отложиться в очень долгий ящик. Зато прямо сейчас надо наладить ввоз в Беларусь через литовские порты нефти и газа от поставщиков, альтернативных России. А для Литвы это отличная возможность пополнить бюджет за счет транзита и перевалки в портах.

Cправка

Белорусская АЭС в Островце строится по российскому проекту, на строительство был выдан Россией экспортный кредит размером $10 млрд. Межправительственное соглашение о строительстве станции предусматривает сотрудничество в проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию под ключ двух энергоблоков АЭС. Пуск первого энергоблока БелАЭС неоднократно переносился с 2018 г.

По соглашению погашение кредита начинается через шесть месяцев с даты ввода в эксплуатацию АЭС, но не позднее 1 апреля 2021 г. Беларусь обязана расплачиваться в долларах США. На 50% суммы каждой использованной части кредита начисляются проценты по ставке 5,23% годовых, на вторую половину транша кредита процентная ставка составит LIBOR для шестимесячных депозитов в USD, увеличенной на маржу в размере 1,83% годовых. Оговорены и меры на случай просрочки платежей.

АЭС как козырь в споре с Россией

Еще осенью прошлого года, когда "интеграционные" переговоры с Кремлем становились все более драматичными, Лукашенко намекал: "дорогие россияне" срывают сроки запуска обещанной атомной станции, а за это можно и претензии предъявить...

Сами претензии были озвучены уже 14 февраля, когда, выступая перед рабочими Светлогорского целлюлозно-картонного комбината, Лукашенко разве что войну России не объявил. Претензии к Москве по теме АЭС были только одними из множества, но остановимся на них.

По словам белорусского президента, российская сторона сорвала сроки строительства БелАЭС и теперь в качестве компенсации должна снизить для Беларуси ставку по выделенному на это кредиту и отодвинуть сроки его возврата. Как сказал Лукашенко, они с Путиным в ходе встречи в Сочи обсуждали и другой вариант: российскому генподрядчику может быть выписан немалый штраф за нарушения. "Вы знаете, что россияне должны были в 2018 году ввести первый блок, в 2019-м - второй. Но сорвали сроки, а там огромные штрафные санкции", - отметил Александр Лукашенко.

По его словам, в Сочи Владимир Путин предложил найти взаимоприемлемое решение, чтобы не начинать переговоры с санкций. Российский лидер также якобы отметил, что госбюджет РФ не готов к этим выплатам.

"Я говорю: хорошее предложение, у меня будет встречное. Вы сорвали сроки, значит, давайте договоримся, что процент по кредиту сократим до того уровня, как вы строите в Венгрии, во Вьетнаме (где-то около 3%). Мы не будем вводить санкции, и это как раз то на то и придется. И кредит, коль вы сроки сорвали, мы начнем выплачивать не через два года, а через пять. Логично? Логично. Неуютно, неудобно, но решили, что в этом плане мы будем договариваться, другого не дано. Или мы вводим санкции за просрочку (а там большие деньги), или они подвигаются по кредиту. Это вполне нормально", - рассказал слушателям кучу государственных тайн Лукашенко.

Впрочем, впервые вопрос о продлении срока возврата кредита на строительство Белорусской атомной станции и снижении процентной ставки был поднят на белорусско-российских переговорах еще в сентябре 2018 г. Однако тогда замминистра финансов РФ Сергей Сторчак сообщил, что "одновременно удлинить период использования средств кредита и уменьшить процентную ставку не соответствует финансовой теории".

Теперь комментировать заявление Лукашенко опять пришлось Сторчаку. Он сказал журналистам, что рабочие консультации идут, однако не по двум направлениям сразу: Минск одновременно требует (или, как дипломатично сказал Сторчак, "настоятельно просит") снизить процентную ставку и увеличить срок действия кредита. Насчет процентов замминистра финансов заметил, что оговоренная еще в 2012 г. ставка такая же, как и внутри самой России. Так что поведение Минска выглядит как попытка вытребовать себе преференции по сравнению даже с российскими получателями госкредитов.

АЭС как инструмент российского давления

На самом деле еще недавно Лукашенко не афишировал сложности с достройкой АЭС по единственной причине. Торжественный, пафосный запуск станции с перерезанием ленточек и нажатием Большой Красной Кнопки, пускающей дешевое (на самом деле нет) электричество в белорусские дома, должен был произойти прямо перед президентскими (пере)выборами 30 августа. И обеспечить очередную "элегантную победу" несменяемому главе Беларуси.

Но, видимо, в Кремле решили на этот раз не подыгрывать "бацьке". И притормозили строительство станции. Благо неопытные в этом ремесле белорусские субподрядчики постоянно что-то косячат, так что переложить на них ответственность при необходимости совсем не сложно.

"Атомную станцию построить - это не мешок картошки купить. Увы, Беларусь совершила ошибку, типичную для страны третьего мира, которая пытается завести у себя высокие технологии. В нашем случае - построить атомную электростанцию. Изначальным требованием белорусов было включение в проект именно белорусских субподрядчиков. Рабочие места, передача передового опыта, - говорит белорусский политолог Александр Зимовский. - Обычная демагогия. Тут-то и был чертик в табакерке. Так что вопрос просрочки обоюдоострый. Всегда можно выдвинуть встречное требование, что "ваши строители не успевают за нашими сроками". Кстати, перенос сроков запуска станции был согласован в Минске два года тому. Партнеры дружно все подписали и график назначили такой: в декабре 2019 г. начало эксплуатации первого энергоблока; в текущем же году запуск второго энергоблока. В первом квартале белорусы собирались вывести АЭС на физический пуск. Так атомщики называют загрузку топлива в реактор".

Гуляет в среде белорусских экспертов и такая версия: Александр Григорьевич невероятно впечатлился провалом "Газпрома", который был вынужден заключить контракт на транзит газа через Украину на условиях Киева, да еще $3 млрд компенсации заплатить. И теперь, дескать, в Минске мучительно думают, роют архивы, ищут бумаги, зацепки, дающие Беларуси шанс обратиться в Стокгольмский или какой-то другой арбитраж.

Кроме того, белорусское минэнерго уже очень осторожно намекнуло, что "когда-то в перспективе" возможно использование в БелАЭС американского ядерного топлива. На самом деле это намек Москве: не пойдете навстречу по смягчению кредита - мы по нему и платить не станем, а станцию запустит и будет эксплуатировать Westinghouse.

Впрочем, пока это тот самый пушкинский "спор славян между собою". Стратегически же в Минске начали понимать, что сегодняшний кризис не состоялся бы, если бы в 1991-1992 гг. воплотилась идея Балтийско-Черноморского нефтегазового коллектора, а сам он позже стал бы основой Балтийско-Черноморского союза (Литва и Латвия, Беларусь, Польша, Украина), или так называемого Межморья. Теперь это Межморье своими дипломатическими вояжами вынуждены выстраивать американцы. Им за это, конечно, спасибо, только обидно, что сами не смогли.