Будет ли Россия выплачивать 50 млрд долларов бывшим акционерам ЮКОСа?

Многолетнее судебное разбирательство между бывшими акционерами ЮКОСа и Россией вышло на новый уровень. Апелляционный суд Гааги встал на сторону бывших владельцев некогда крупнейшей российской нефтяной компании, подтвердив решение третейского суда в Гааге, который в 2014 году обязал Россию выплатить им компенсацию в размере 50 млрд долларов. Постановление Окружного суда Гааги, который в 2016 году отменил выплату компенсации, было тем самым аннулировано.

"Самое важное в сегодняшнем постановлении - это то, что оно полностью восстанавливает компенсацию в 50 млрд долларов. Это принципиально важно, - подчеркнул в интервью DW Джонатан Хилл, пресс-секретарь компании Group Menatep Limited (GML). - Мы определенно намереваемся взыскать назначенную арбитражем сумму".

Все дело в Договоре к Энергетической хартии

GML представляет интересы крупнейших акционеров ЮКОСА, которые в общей сложности контролировали около 60 процентов акций компании. В 2014 году Международная Постоянная палата третейского суда в Гааге приняла сторону бывших владельцев ЮКОСа и обязала Российскую Федерацию выплатить им компенсацию в размере 50 млрд долларов. Согласно решению суда, Россия нелегально экспроприировала нефтяную компанию, нарушив тем самым Договор к Энергетической хартии, регулирующий вопросы защиты иностранных инвестиций в энергетическом секторе и разрешения третейских споров.

Россия оспорила это решение в Окружном суде Гааги, который в апреле 2016 года отменил постановление арбитража о выплате компенсации. Окружной суд пришел к выводу, что иск GML к России не подлежал юрисдикции третейского суда, согласившись, таким образом, с доводами российской стороны. Они состояли в том, что России в 1994 году подписала, но не ратифицировала Договор к Энергетической хартии. А поскольку договор не был ратифицирован, к России не мог применяться его пункт о разрешении третейских споров с инвесторами - то есть в данном случае с бывшими акционерами ЮКОСа.

Однако апелляционный суд в Гааге счел эту аргументацию недостаточной. "Когда Российская Федерация подписала Договор к Энергетической хартии, она взяла на себя обязательство исполнять его на временной основе в той мере, в которой это не противоречит ее законодательству", - говорится в опубликованном во вторник заявлении суда. Суд пришел к выводу, что исполнение договора не идет вразрез с российским правом.

Перспективы бывших владельцев ЮКОСа: как взыскать 50 млрд долларов

Решение апелляционного суда очень тщательно обосновано и отвечает на все пункты, по которым Россия подвергала критике постановление третейского суда, отметила в интервью DW партнер международной юридической фирмы Morgan Lewis во Франкфурте-на-Майне Сабине Конрад (Sabine Konrad). "Теперь процесс снова вернулся на исходную позицию. Это означает, что истцы могут начать исполнять решение суда", - объяснила Конрад.

Постановление третейского суда от 2014 года бывшие акционеры ЮКОСа начали исполнять почти незамедлительно и не дожидаясь решения суда высшей инстанции по российской апелляции. GML тогда подала иски об обеспечительном аресте российского государственного имущества в шести странах - Бельгии, Франции, Великобритании, Германии, США и Индии.

В результате в 2015 году в Бельгии и Франции был арестован ряд российских активов. В Бельгии, к примеру, под арест попало имущество на сумму в 1,7 млрд евро, включая собственность всех зарегистрированных в стране российских банков, а также представительства российских учреждений и организаций - кроме тех, что были защищены дипломатическим иммунитетом. Во Франции были арестованы активы на сумму до 1 млрд долларов. Среди них, как тогда сообщали СМИ, оказались деньги государственного информационного агентства "Россия сегодня", а также активы российских космических предприятий. Впоследствии суды в Бельгии и во Франции отменили аресты принадлежащих РФ активов.

Теперь у GML может действительно получиться взыскать часть суммы в 50 млрд долларов, хотя соответствующее решение национальные суды в каждой из стран будут принимать индивидуально, считает партнер международной юридической фирмы Gibson Dunn в Лондоне Джеффри Салливан. В интервью DW он напомнил, что в некоторых странах суды приостановили исполнение решения арбитража до тех пор, пока не будет известен исход апелляции, и теперь могут возобновить процедуру. Однако бывшим владельцам ЮКОСа будет сложно взыскать всю сумму целиком, считает Салливан: "Думаю, они могут рассчитывать на некоторый успех, но им будет очень сложно получить 50 млрд долларов за счет тех активов, которые они могут арестовать".

Кроме того, в Бельгии и Франции был принят закон, затрудняющий аресты иностранного госимущества и получивший в прессе название "закон имени ЮКОСа". Принятие этих законов, по словам Салливана, тоже "осложняет жизнь" бывшим акционерам ЮКОСА.

Россия подготовилась к возможным арестам имущества

Имущество, которое имело бы статус государственного, не так просто найти, подчеркивает Сабине Конрад. "Кроме того, есть большая разница в попытках взыскать 20 миллионов, 200 миллионов и 50 миллиардов", - добавляет она.

Российская сторона не исключает, что GML вновь будет пытаться арестовать российское государственное имущество, заявил DW Андрей Кондаков, глава Международного центра правовой защиты (МЦПЗ), представляющего интересы РФ в судебном разбирательстве. По его словам, Россия хорошо подготовилась к такому развитию событий.

Кондаков подчеркнул, что российская сторона удивлена и разочарована решением апелляционного суда и собирается оспаривать его в Верховном суде Нидерландов. Впрочем, Джеффри Салливан из Gibson Dunn сомневается, что эта попытка увенчается успехом. По его словам, голландские суды обычно неохотно отменяют решение арбитража по выплате компенсации. "Скорее всего, Верховный суд будет последователен в своем решении, хотя до тех пор, пока он не рассмотрел дело, сложно утверждать наверняка", - добавил юрист.