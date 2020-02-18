Финансовые новости
- |
- 18.02.20
- |
- 04:12
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Как Алиев и Пашинян в Мюнхене говорили о Нагорном Карабахе
09:29 17.02.2020 |
Организаторов Мюнхенской конференции по безопасности можно поздравить с премьерой. Несколько лет они пытались устроить дискуссию на высшем уровне о Нагорном Карабахе, но каждый раз кто-то отказывался. На этот раз получилось: президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян в субботу, 15 февраля, публично обсуждали проблему непризнанной республики, решить которую не удается более четверти века. Планировали говорить о будущем, но груз прошлого оказался слишком тяжелым.
Обмен историческими аргументами
Историческая во всех отношениях дискуссия под лаконично-нейтральным заголовком "Обновление по Нагорному Карабаху" была запланирована под занавес напряженного второго дня конференции. Возможно, она вообще состоялась благодаря тому, что оба лидера уже встречались в 2019 году. Небольшой зал был заполнен до отказа представителями сторон конфликта, журналистами и экспертами.
Говорили по-английски. Получивший слово первым Ильхам Алиев сразу обозначил свою позицию, которую потом повторял не раз: "Нагорный Карабах исторически является частью Азербайджана". В подтверждение своих слов он сделал экскурс в историю региона за последние тысячи лет, а также отметил, что на стороне Баку - международное право и резолюции Совета Безопасности ООН.
Поэтапный подход и жесткие условия
Никол Пашинян в долгу не остался и привел свои исторические аргументы. Но, отметив, что "международное сообщество устало" от повторяющихся годами доводов сторон, попытался сообщить что-то новое. "Невозможно решить 30-летний конфликт за 1-2 шага", - сказал Пашинян и предложил "мини-революции", в его понимании - поэтапный отход от прежних жестких позиций. Одной из них является предложение о том, что решение проблемы должно устраивать все три стороны: Армению, Нагорный Карабах и Азербайджан. "Революцией" Пашинян назвал появление в этом списке Азербайджана, что раньше было, по его словам, невозможно. Также он предложил использовать социальные сети не для разобщения, а для "лучшего понимания" позиций сторон, и видеть конфликт в региональном и глобальном контексте.
Президент Алиев заявил, что он не против поэтапного решения, но в целом занял бескомпромиссную позицию, соглашался на уступки только при условии, что Армения прекратит финансировать Нагорный Карабах и выведет оттуда свои войска. Премьер Пашинян ответил, что там нет армянских войск, а лишь местные силы самообороны и "добровольцы" из Армении, среди которых - и его сын.
Карабах как предупреждение Украине
В ходе чуть более получасовой дискуссии, которую ведущая почти не регулировала - очевидно, опасаясь кого-либо обидеть, - стороны то и дело возвращались к истории и началу войны в Нагорном Карабахе во времена позднего СССР, с иронией советовали друг другу навести в интернете, прессе и литературе справки, кому принадлежит регион и кто виноват в том, что все так получилось. Сидевший в зале бывший президент Украины Петр Порошенко получил представление о том, что может произойти с его страной через 30 лет в случае замораживания конфликта, хотя ситуация в Нагорном Карабахе и обстановка в Донбассе сильно отличаются.
Когда казалось, что дискуссия завершена, слово снова взял Ильхам Алиев. "По поводу самоопределения, - сказал он, обращаясь к фразе Пашиняна, что Нагорный Карабах использовал право на самоопределение. - Армянский народ самоопределился, у него есть армянское государство. Мой совет - найти другое место на земле для самоопределения второй раз, не в Азербайджане". Пашинян назвал такой ответ "не очень конструктивным", снова вспомнил тысячелетнюю историю и повторил, что Армения и Нагорный Карабах "готовы к серьезным усилиям по разрешению конфликта". На прощание оба лидера обменялись коротким рукопожатием.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Потребительские настроения украинцев в январе 2020 года ухудшились на 3,1 пункта - до 89 пунктов по 200-бальной шкале
ТОП-НОВОСТИ
|КПСС с диджитализацией: Как «слуги» будут захватывать всю страну
|Мюнхенские отговорки. Как Зеленский озвучил новые шаги «ползучей капитуляции»
|Позитив недели. Начались испытания новых снарядов для САУ «Акация»
|Экономические настроения в Украине в I кв.-2020 ухудшились - Госстат
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ЕС продлил на год санкции в отношении Беларуси
|США повышают пошлины на самолеты из Евросоюза
|Канада хочет обновить соглашение о свободной торговле с Украиной
|Военный конвой США вошел в северо-восточную Сирию
|Асад установил контроль над Алеппо, Россия развернула «зеленых человечков»
|Трамп призвал Россию отказаться от поддержки Асада
Это интересно
|Электрокроссовер Ford для Европы проедет 600 километров без подзарядки
|Bloomberg: себестоимость PS5 составляет $450 из-за дефицита компонентов
|Названы самые надежные автомобили в мире
|В Украине запустили электронный сервис, который платит кэшбек за безопасное вождение
|Samsung и LG готовят Cloud Top ― планшетные дисплеи для подключения к смартфонам
|Аксессуары для Xiaomi Mi 10: внешний вентилятор, контроллеры и колонка с беспроводным зарядником
|Скрытый майнер хакеров Outlaw научился «убивать» конкурентов