Как Алиев и Пашинян в Мюнхене говорили о Нагорном Карабахе

Лидеры Армении и Азербайджана Никол Пашинян (слева) и Ильхам Алиев

Организаторов Мюнхенской конференции по безопасности можно поздравить с премьерой. Несколько лет они пытались устроить дискуссию на высшем уровне о Нагорном Карабахе, но каждый раз кто-то отказывался. На этот раз получилось: президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян в субботу, 15 февраля, публично обсуждали проблему непризнанной республики, решить которую не удается более четверти века. Планировали говорить о будущем, но груз прошлого оказался слишком тяжелым.

Обмен историческими аргументами

Историческая во всех отношениях дискуссия под лаконично-нейтральным заголовком "Обновление по Нагорному Карабаху" была запланирована под занавес напряженного второго дня конференции. Возможно, она вообще состоялась благодаря тому, что оба лидера уже встречались в 2019 году. Небольшой зал был заполнен до отказа представителями сторон конфликта, журналистами и экспертами.

Говорили по-английски. Получивший слово первым Ильхам Алиев сразу обозначил свою позицию, которую потом повторял не раз: "Нагорный Карабах исторически является частью Азербайджана". В подтверждение своих слов он сделал экскурс в историю региона за последние тысячи лет, а также отметил, что на стороне Баку - международное право и резолюции Совета Безопасности ООН.

Поэтапный подход и жесткие условия

Никол Пашинян в долгу не остался и привел свои исторические аргументы. Но, отметив, что "международное сообщество устало" от повторяющихся годами доводов сторон, попытался сообщить что-то новое. "Невозможно решить 30-летний конфликт за 1-2 шага", - сказал Пашинян и предложил "мини-революции", в его понимании - поэтапный отход от прежних жестких позиций. Одной из них является предложение о том, что решение проблемы должно устраивать все три стороны: Армению, Нагорный Карабах и Азербайджан. "Революцией" Пашинян назвал появление в этом списке Азербайджана, что раньше было, по его словам, невозможно. Также он предложил использовать социальные сети не для разобщения, а для "лучшего понимания" позиций сторон, и видеть конфликт в региональном и глобальном контексте.

Президент Алиев заявил, что он не против поэтапного решения, но в целом занял бескомпромиссную позицию, соглашался на уступки только при условии, что Армения прекратит финансировать Нагорный Карабах и выведет оттуда свои войска. Премьер Пашинян ответил, что там нет армянских войск, а лишь местные силы самообороны и "добровольцы" из Армении, среди которых - и его сын.

Карабах как предупреждение Украине

В ходе чуть более получасовой дискуссии, которую ведущая почти не регулировала - очевидно, опасаясь кого-либо обидеть, - стороны то и дело возвращались к истории и началу войны в Нагорном Карабахе во времена позднего СССР, с иронией советовали друг другу навести в интернете, прессе и литературе справки, кому принадлежит регион и кто виноват в том, что все так получилось. Сидевший в зале бывший президент Украины Петр Порошенко получил представление о том, что может произойти с его страной через 30 лет в случае замораживания конфликта, хотя ситуация в Нагорном Карабахе и обстановка в Донбассе сильно отличаются.

Когда казалось, что дискуссия завершена, слово снова взял Ильхам Алиев. "По поводу самоопределения, - сказал он, обращаясь к фразе Пашиняна, что Нагорный Карабах использовал право на самоопределение. - Армянский народ самоопределился, у него есть армянское государство. Мой совет - найти другое место на земле для самоопределения второй раз, не в Азербайджане". Пашинян назвал такой ответ "не очень конструктивным", снова вспомнил тысячелетнюю историю и повторил, что Армения и Нагорный Карабах "готовы к серьезным усилиям по разрешению конфликта". На прощание оба лидера обменялись коротким рукопожатием.