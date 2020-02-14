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Лукашенко пригрозил начать отбор российской транзитной нефти
17:59 14.02.2020 |
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности начать отбор российской транзитной нефти. Об этом в пятницу, 14 февраля, передает агентство "БелТА".
По его словам, Беларусь пойдет на такой шаг в случае, если Россия не выполнит поставки в "утвержденном объеме" в 2 миллиона тонн в месяц."Через страну прокачивается 70 млн тонн нефти и они (Россия. - Ред.) не имеют никаких проблем. Мы добросовестно, честно качаем эту нефть", - отметил Лукашенко.
Лукашенко предупредил Путина
Белорусский президент также напомнил, что Россия до сих пор не компенсировала издержки из-за поставок загрязненной нефти в апреле прошлого года. "Помните летом грязную нефть? До сих пор не рассчитались за это, хотя у нас вышло из строя оборудование в Мозыре, Новополоцк пострадал и нефтепровод "Дружба", - сказал Лукашенко.
Он также заявил, что уже озвучил эту позицию на переговорах с Владимиром Путиным 7 февраля. "Я никого не шантажировал", - отметил Лукашенко.
Поставки нефти в Беларусь от основных российских нефтяных компаний остановлены с начала года из-за разногласий в цене. В январе Лукашенко заявил о необходимости снизить зависимость от нефти из России. Минск направил запросы о покупке нефти Украине, Польше, Казахстану, Азербайджану и странам Балтии.
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