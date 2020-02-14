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Лукашенко заявил о намеках руководства России на присоединение Белоруссии
12:27 14.02.2020 |
В руководстве России намекают на то, что в обмен на установку единых цен на энергоносители Белоруссия должна будет стать частью Российской Федерации, заявил белорусский президент Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.
При этом Лукашенко выразил уверенность в том, что народы России и Белоруссии не хотят такого объединения.
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