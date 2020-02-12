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Уровень доверия Путину за два года снизился почти вдвое
09:54 12.02.2020 |
Президенту России Владимиру Путину в настоящее время доверяют 35 процентов россиян. Этот показатель, зафиксированный в ходе январского опроса, почти вдвое меньше того, что был зафиксирован чуть более двух лет назад. В ноябре 2017 года 59 процентов респондентов заявили, что доверяют главе российского государства, сообщил Аналитический центр Юрия Левады в среду, 12 февраля. В сентябре 2019 года показатель доверия Путину составлял 31 процент.
Рейтинги других политиков
Второе и третье места в рейтинге доверия заняли министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава МИД РФ Сергей Лавров. Рейтинг Шойгу с 2017 года снизился с 23 до 19 процентов, Лаврова - с 19 до 17 процентов. При этом с минувшего сентября их показатели слегка увеличились - на 6 процентных пунктов (Шойгу) и 3 процентных пункта (Лавров).
Уровень доверия экс-премьеру Дмитрию Медведеву упал с 9 до 5 процентов. В январе впервые был выявлен показатель доверия новому главе правительства РФ Михаилу Мишустину, он составил 3 процента. Оппозиционеру Алексею Навальному доверяют 3 процента респондентов, пресс-секретарю Путина Дмитрию Пескову - 1 процент.
Еще 22 процента опрошенных заявили, что не доверяют никому из политиков, 17 процентов затруднились дать ответ. Вопрос о доверии политикам был открытым, то есть участникам опроса предложили самим назвать 5-6 политических деятелей, которым они доверяют.
Устойчивая тенденция
По словам директора "Левада-центра" Льва Гудкова, на рейтинг доверия Путину мало влияют его выступления, устойчивая тенденция снижения этого показателя прослеживается уже давно. "Снижение на 24 процентных пункта с ноября 2017 года - это очень заметное снижение. Причем это открытый вопрос без подсказки фамилий, поэтому более надежный", - отметил Гудков.
По его мнению, падение доверия объясняется раздражением и усталостью россиян от Путина. Кроме того, "нарастает неудовлетворенность положением дел в экономике, невозможностью нормально зарабатывать", отметил социолог.
Одобрение деятельности Путина
Между тем показатель одобрения деятельности Путина держится примерно на одном уровне в 67-70 процентов последние полгода. Гудков объясняет это тем, что данный показатель основывается прежде всего на поддержке россиянами внешней политики президента и его риторике "отеческой заботы", в то время как уровень доверия связан скорее с оценкой политики в социальной сфере.
Рост рейтингов доверия Шойгу и Лаврова Гудков связал с конфликтом США и Ирана и другими событиями мировой политики в январе.
Репрезентативный опрос проведен 23-29 января среди 1603 жителей 50 регионов РФ старше 18 лет методом личного интервью.
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