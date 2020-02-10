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Россия будет продавать Беларуси нефть по мировым ценам
10:54 10.02.2020 |
Российская сторона согласилась продавать нефть белорусским НПЗ по ценам, установленным на мировом рынке. Об этом в воскресенье, 9 февраля, заявил первый вице-премьер правительства Беларуси Дмитрий Крутой, не уточнив конкретную цену.
Такое решение принято по итогам переговоров между президентами Беларуси и России Александром Лукашенко и Владимиром Путиным, которые состоялись в Сочи 7 февраля. По словам Крутого, белорусская сторона не требовала "никаких специальных эксклюзивных условий". "Мы хотим покупать нефть по мировым котировкам, и не хуже", - цитирует белорусского чиновника агентство "БелТА".
В согласованном обеими сторонами индикативном балансе беспошлинных поставок нефти из России в Беларусь на 2020 год указаны поставки 23,5 млн тонн.
Ранее, 1 января, Минск был вынужден остановить экспорт нефтепродуктов и нефти, добываемой на территории республики, поскольку поставки российских компаний в Беларусь были прекращены из-за разногласий в цене на нефть и в тарифах на транзит российского сырья.
Президент Беларуси Александр Лукашенко дал задание найти новых поставщиков нефти, чтобы снизить объемы российского сырья до 30-40% всей потребности. За 2019 год Беларусь импортировала из РФ 17,6 млн тонн нефти.
Минск добивается снижения цены на газ
Кроме того, Минск продолжит добиваться снижения цены на поставки газа на переговорах с "Газпромом", отметил Дмитрий Крутой, общаясь с журналистами в Минске. По его словам, "как базовый вариант, цена 127 долларов (за тысячу кубометров. - Ред.) на самом деле зафиксирована уже на уровне президентов".
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