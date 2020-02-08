Путин и Лукашенко договорились сохранить цены на газ

Российско-белорусские переговоры на высшем уровне в пятницу, 7 февраля, в Красной поляне неподалеку от Сочи продолжались в разных форматах более 8 часов. Как сообщает агентство БелТА, общение Владимира Путина и Александра Лукашенко включало в себя диалоги в формате "один на один" за рабочим завтраком, в расширенном составе с частью российской делегации, а также в полном составе. Кроме того, во время перерыва между переговорами Путин и Лукашенко сыграли в одной команде в товарищеском хоккейном матче.

Итоги переговоров сообщил журналистам замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак. По его словам РФ и Беларусь договорились о поставках газа на 2020 год на условиях 2019 года - 127 долларов за 1000 кубометров. Пока договоренности распространяются только на 2020 год.

Кроме того, правительство России будет способствовать достижению коммерческих договоренностей о поставке нефти в Беларусь. По словам Козака, вопрос о возможных скидках не рассматривается, потому что для этого надо вводить госрегулирование нефтяного рынка в России. "Мы не можем постоянно менять правила игры - мы поставим в непонятное положение наши нефтяные компании", - сказал Дмитрий Козак. По этой же причине он не смог назвать и конкретные цифры, касающиеся будущих поставок. "Это все зависит от достижения договоренностей. Объемы, цену поставок мы не регулируем", - заявил замглавы кремлевской администрации.

Беларусь и Россия планировали еще в 2019 году принять программу углубленной интеграции в рамках Союзного государства, напоминает ТАСС. Правительствами двух стран была создана рабочая группа, которая подготовила 31 проект отраслевых "дорожных карт". По итогам переговоров президентов двух стран в декабре 2019 года было заявлено, что финальные договоренности в части интеграции блокируют три группы вопросов - в сфере нефти, газа и налогов. Белорусская оппозиция выступает против углубленной интеграции с Россией, опасаясь, что это грозит Минску потерей суверенитета.