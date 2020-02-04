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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Черный лебедь для Минска. Сможет ли Лукашенко и далее шантажировать россиян «трубой»

 Денис ЛАВНИКЕВИЧ / Депозитные ставки

Затевая очередной новогодний спор с РФ о ценах на углеводороды, Александр Лукашенко, казалось, учел все. Но прилетел "черный лебедь" в виде смены российского правительства и политики в отношениях с соседями.

Бурное выяснение отношений между Москвой и Минском - далеко не новость, последний "интеграционный" кризис вообще затянулся на полтора года и несколько недель назад плавно перерос в "нефтяной". Минск умело повышал ставки: 14 января (запомним эту дату) администрация белорусского президента начала сливать информацию о том, что Александр Лукашенко якобы уже всерьез рассматривает возможность национализации "Белтрансгаза", ранее проданного "Газпрому".

Более того, дескать, официальный Минск работает над комплексной дорожной картой дезинтеграции с Россией. В которой: постановка нефтепровода "Дружба" на капремонт (и это, кстати, уже произошло), иски в международные суды к российским газовикам и нефтяникам по примеру Украины, разоблачение шпионской сети России в Беларуси и фактов вмешательства РФ во внутренние дела РБ, и даже разрыв военного сотрудничества с РФ.

То есть белорусская сторона давала понять: России лучше прекратить спор о ценах на газ и нефть, возобновить "углеводородное субсидирование" белорусской экономики. Иначе крику и грязи будет столько, сколько серьезной империи не к лицу. (Тут впору вспомнить высказывание самого Путина про "стричь свинью": шерсти мало, визгу много.)

Повышение ставок Минском могло бы и сыграть (как всегда было прежде), вот только уже 15 января Кремль "перевернул игральный стол": Владимир Путин объявил об изменении Конституции и всей российской политики, а правительство во главе с Дмитрием Медведевым подало в отставку. Белорусским чиновникам сразу стало не с кем договариваться.

Труба раздора

Нынешние экономические проблемы Беларуси - из-за того, что года полтора назад россияне очухались и поняли, что надо все-таки убрать дурацкую систему экспортных пошлин - это была ошибка их экономистов - и перешли к изъятию региональных рент. То есть белорусские НПЗ плавно начали получать нефть без привычной 30%-ной скидки (она образовывалась за счет отсутствия пошлин на сырье для белорусов). Результат: по итогам года у Беларуси огромный дефицит во внешней торговле. По Гомелю и Витебску (областям, где нефтеперерабатывающие предприятия) дефицит составляет по миллиарду долларов. То есть закупают на миллиард долларов больше продукции, чем продают на внешних рынках. А самый большой дефицит - в $3,4 млрд - это Минск.

Спасти ситуацию "прямо сейчас" могло только возобновление поставок нефти со скидкой, да и долгосрочных договоренностей с РФ по газу у Минска тоже сейчас нет. В результате 10 января "нефтяная война" между Минском и Москвой перешла в "горячую" фазу. Александр Лукашенко подписал указ №9 "О налогообложении" которым ввел в стране экологический налог на транзит нефти - 50% от прибыли организаций-транзитеров.

Налог, по сути, запретительный. Лукашенко в открытую шантажирует Россию прекращением нефтяного транзита по нефтепроводу "Дружба", - хотя сам он предупреждал о подобном варианте еще до новогодних праздников. В интервью главному редактору "Эха Москвы" Алексею Венедиктову Лукашенко заявил, что рассматривает реверсные поставки нефти на НПЗ в Мозыре и Новополоцке из других стран, для чего потребуется часть труб, которые сегодня используются для транзита российской нефти.

Россия через нефтепровод "Дружба" продает сырье в Польшу, Германию, Словакию, Венгрию и Чехию. Ежегодный транзит нефти через Беларусь в Европу составляет 60 млн т - четверть нефтяного экспорта РФ. И вот теперь транспортировка российской нефти по "Дружбе" в Европу приостанавливается: сперва экологическим налогом и требованием Минска резко поднять тариф за транзит, потом - постановкой "трубы" на ремонт.

Поначалу в Москве не знали, как лучше отреагировать на действия "ближайшего союзника". Совещание, на котором обсуждался тариф на транзит российской нефти через Беларусь, прошло в Москве 13 января. Но договориться о цене транзита не удалось.

9 января Александр Лукашенко изложил журналистам свое видение причин очередной (далеко не первой по счету) "нефтяной войны" между Минском и Москвой. Начальник Беларуси заявил: "Почему мы до сих пор с президентом России не договорились по нефти? Потому что Россия хочет, чтобы мы купили у нее нефть по ценам выше мировых. Где такое видано? Поэтому я и отказался от такой нефти и прямо заявил: если не будет поставок по мировой цене из РФ, мы найдем эту нефть в другом и месте. Что мы и делаем. И нашли".

Нефть и нервы

Нынешний конфликт развивался очень быстро после того, как 20 декабря в Санкт-Петербурге Путин и Лукашенко на полях саммита ЕАЭС не смогли договориться о ценах поставки в Беларусь российских углеводородов. Белорусская сторона настаивала на отмене премии к цене беспошлинных поставок нефти, мотивируя это удорожанием сырья из-за проведения РФ налогового маневра в нефтяной сфере.

Лукашенко требовал от Кремля государственных гарантий поставок нефти со скидкой - как в прошлые годы. Официальную позицию РФ в ответ на белорусские претензии изложил вице-премьер Дмитрий Козак. Дескать, договоренности Москвы и Минска по поставкам нефти - это частные контракты компаний, к которым правительство отношения не имеет. По словам Козака, нефтянка в России работает в рыночных условиях, и отмена надбавки по требованию белорусской стороны "потребует радикальной перестройки принципов работы российской нефтяной отрасли". Вице-премьер пояснил, что если компании договорятся поставлять нефть "по какой-то другой цене", правительство будет приветствовать это, но если не договорятся - кабмин РФ вмешиваться не станет.

После ряда безрезультатных звонков Путину и Медведеву 31 декабря Лукашенко приказал руководителям белорусской нефтехимии обеспечить поставку нефти из альтернативных источников. С 1 января поставки российской нефти прекратились, запасов сырья осталось на 20 дней. Сразу был остановлен экспорт белорусских нефтепродуктов - бюджет начал терять деньги.

Несколько дней белорусские НПЗ работали со сниженной загрузкой на остатках сырья, только чтобы не прерывать технологический процесс. 4 января помощь пришла от личного друга Лукашенко - российского бизнесмена Михаила Гуцериева. Его нефтяные компании (группа "Сафмар") объявили, что поставят в Беларусь в январе около 750 тыс. т нефти. Фактически это была уступка со стороны Москвы: Гуцериеву в Кремле дали добро на временные поставки нефти на период переговоров с Минском - а то, глядишь, Лукашенко и войну России объявит, с него станется.

К тому же никто не сомневается, что Гуцериев многократно окупит эту "благотворительность" за счет белорусских бизнес-проектов своей семьи - от добычи калийных солей до криптобиржи.

Средняя цена российской нефти для Беларуси в 2019-м была $367 за тонну (примерно 82% от уровня мировых цен); в 2018-м концерн "Белнефтехим" покупал нефть в РФ по цене 75% от мирового уровня. Потенциальные варианты альтернативных поставок действительно имеются - есть рамочное соглашение с Казахстаном, есть возможность докупить в Саудовской Аравии, Азербайджане и даже США. Латвия и Литва сразу заверили что смогут обеспечить перевалку и транзит. Вариант по Украине - трубопровод Одесса-Броды. Вот только все описанные поставщики и маршруты дают нефть на $70-80 за тонну дороже прямых поставок из РФ. Что неприемлемо для белорусской экономики.

Черный лебедь вьет гнездо

Ежегодно Беларусь получает 24 млн. т российской нефти (в последние годы - беспошлинно), на собственные нужды расходуется 6 млн т. Остальное продается за рубеж: в виде собственно нефти (т. н. "перетаможка") и в виде нефтепродуктов с белорусских НПЗ.

Однако запущенный в РФ налоговый маневр в нефтяной сфере лишает белорусский бюджет нефтяных сверхприбылей (два столпа белорусского бюджета: хлористый калий - 25% мирового рынка - и переработка российской нефти). Из-за отсутствия прогресса в деле интеграции двух стран Москва отказалась компенсировать Минску потери белорусского бюджета от российского налогового маневра - "раз суверенное государство - пусть покупает нефть по рыночным ценам". Лукашенко обиделся - и начался нынешний конфликт.

Теперь разбирательство с РФ может очень сильно затянуться. Пока в Кремле сформируют новое правительство, пока оно войдет в курс дел, пока определится с политикой в отношении Минска... Все это само по себе займет несколько месяцев. А белорусские НПЗ уже "на подсосе", нефти от Гуцериева надолго не хватит. Да и президентские перевыборы уже в августе, бюджет надо наполнять.

Добавим сюда то, что, по словам многочисленных источников в Москве, Владимир Владимирович сильно обижен на Александра Григорьевича за "облом" с интеграцией на 20-летнюю годовщину подписания договора о Союзном государстве. Так что в нефтегазовых отношениях Минска и Москвы сейчас на смену "славянско-братскому" подходу вполне может придти "бухгалтерский".

Понятно, что в таком случае в конце лета Лукашенко пойдет на выборы, доказывая народу, что тот так плохо живет только из-за козней "кремлевских олигархов", а сам Лукашенко - спаситель белорусской независимости от имперских притязаний России. Экономических ресурсов на то, чтобы обеспечить себе очередную "элегантную победу", у Лукашенко хватит.

Последствиями станут - уже через пару-тройку месяцев - обвал экономики и резкая девальвация нацвалюты, падение доходов и потеря сбережений. Впрочем, белорусы через это уже проходили - в начале 2011-го, расплачиваясь за результаты выборов в декабре 2010-го.
 

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