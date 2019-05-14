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В Армении судят экс-президента Кочаряна
22:17 13.05.2019 |
Зал суда в Ереване, где в понедельник, 13 мая, начался процесс против экс-президента Армении Роберта Кочаряна, был переполнен. Значительная часть собравшихся приветствовала бывшего президента выкриками "Свободу! Свободу!". Несколько десятков сторонников Кочаряна собрались и во дворе здания суда, требуя его освобождения из-под стражи. Не обошлось без потасовок между ними и теми, кто считает Кочаряна виновным в гибели людей 1 марта 2008 года.
Второго президента Армении Роберта Кочаряна обвиняют в свержении конституционного строя в стране. Эта часть обвинения связана с делом о беспорядках 1-2 марта 2008 года. Тогда армянская оппозиция, недовольная итогами президентских выборов, начала в стране массовые акции протеста, которые закончились столкновениями протестантов с силами правопорядка. В результате жестких действий властей погибли 10 человек, более 200 получили ранения. Другой эпизод судебного процесса связан с обвинениями в адрес экс-президента в получении взятки в особо крупных размерах.
Дело Кочаряна: уголовное дело или политическое преследование?
Сам Роберт Кочарян и его адвокаты оправдывают решения, которые он принял во время протестов 2008 года, объясняя это тем, что если бы не введение чрезвычайного положения, то порядок в стране не был бы восстановлен. Кроме того экс-президент считает обвинения против него политически мотивированными - он называет их "политической вендеттой" и обвиняет находящееся сейчас у власти правительство Никола Пашиняна в избирательном применении правосудия.
Власти, в свою очередь, опровергают политический подтекст судебного преследования, заявляя о том, что после мирной революции 2018 года в стране нет неприкасаемых и что перед законом все равны.
По делу проходят также бывший министр обороны Сейран Оганян и бывший начальник генштаба Юрий Хачатуров, обвиняемые в свержении конституционного строя, а также бывший вице-премьер Армен Геворкян, обвиняемый в пособничестве свержению конституционного строя, получении взятки в особо крупных размерах и легализации незаконно полученных доходов. Однако в суд они вызваны не были, поскольку в их отношении избрана другая мера пресечения - подписка о невыезде и залог. В отношении Кочаряна мерой пресечения является арест.
Арест экс-президента Армении
Как рассказал DW адвокат по уголовным делам Ваагн Бабаян, "во время предварительного следствия по делу Кочаряна стороны уголовного судопроизводства - прокурор, осуществляющий правовой надзор за следствием, обвиняемые и их адвокаты, а также представители потерпевших - попеременно обменивались правовыми оценками по поводу обоснованности обвинения. Можно сказать, что обвинение собрало достаточно доказательств вины обвиняемых, и, сохраняя публичность процесса, представит совокупность собранных доказательств обществу и суду".
В первый день суд в Ереване рассматривал вопрос меры пресечения в отношении подсудимых, а также ходатайство об изменении меры пресечения в виде ареста в отношении Кочаряна. Бабаян отметил, что судья уже принимал подобное решение, но единолично, на что Конституционный суд признал его действие антиконституционным. "Сейчас все будет проходить при открытых дверях с участием всех участников процесса", - заключил юрист.
Беспрецедентный судебный процесс
По мнению эксперт Армянского института международных отношений и безопасности Рубена Меграбяна, "это беспрецедентный на постсоветском пространстве судебный процесс, поскольку фигурантами его являются все руководители за всю историю независимой Армении: три экс-президента и действующий премьер-министр - Кочарян в статусе обвиняемого, а Левон Тер-Петросян, Серж Саргсян и Никол Пашинян - в статусе свидетелей".
"Расследование дела было возобновлено сразу после смены власти в прошлом году, что стало причиной для заявлений о том, что "дело 1 Марта" - это "политическая вендетта", а Роберт Кочарян - "политзаключенный", - напомнил DW эксперт. Он добавил при этом, что "подавляющее большинство населения страны понимает, что хоть и с опозданием на 10 лет, но виновные обязательно должны и будут наказаны в соответствии с законом". "Разговоры о зарождающейся "мощной оппозиции" новым властям, о которой говорит Кочарян из изолятора, не имеют никаких оснований, несмотря на тот медиаресурс и большие финансовые возможности, которые, впрочем, оказались неспособны хоть как-то привлечь симпатии к нему", - уверен Меграбян.
Реакция России на "дело Кочаряна"
Между тем, считает эксперт, резонанс от процесса может выйти и за пределы Армении. "Возбуждение уголовного дела вызвало неоднозначную реакцию в России, и Москва заявила о "недопустимости преследования политических оппонентов", что красноречиво подчеркивает "вектор симпатий" Кремля, подкрепленный официальным новогодним поздравлением Путина в адрес арестованного Кочаряна", - говорит Меграбян. И сейчас с началом судебного процесса трудно предугадать поведение Москвы, заключает эксперт.
Поскольку процесс в Ереване будет идти параллельно с продолжением следствия, наблюдатели не исключают вовлечения и других лиц из бывшего руководства страны. Тем более, что обвинения выдвигаются и по коррупционным эпизодам и охватывают не только фигурантов "дела 1 марта", но и лиц, занимавших ответственные посты или входивших в ближайший круг экс-президента. В частности, арестованы экс-министр экологии Арам Арутюнян, генерал Манвел Григорян, бывший глава Службы принудительного исполнения судебных актов Мигран Погосян, а также несколько родственников Сержа Саргсяна.
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