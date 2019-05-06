Экс-главу охраны Лукашенко обвинили в получении взятки от компании из РФ

Заместителю госсекретаря Совета безопасности Беларуси Андрею Втюрину, с 2007 по 2014 годы занимавшему пост главы службы безопасности президента Александра Лукашенко, предъявлено обвинение в получении взятки.

Об этом в субботу, 4 мая, сообщили в Комитете государственной безопасности (КГБ) Беларуси.

По версии следователей, Втюрин был задержан с поличным 3 мая при получении 148 тысяч 600 долларов (свыше 132 тысяч евро) "от представителя российской коммерческой структуры" за содействие в продвижении ее интересов в Беларуси. Полное название компании не разглашается. Известно лишь, что российский сотрудник также задержан по этому делу.

Задержание гендиректора "Белтелеком" подтвердили

В КГБ страны также подтвердили, что под стражу заключен генеральный директор госпредприятия электросвязи "Белтелеком" Сергей Сиводедов. Он тоже задержан по обвинению в получении взятки в размере 15 тысяч евро. В деле, помимо него, фигурирует "взяткодатель, гражданин России".

В ходе следственных мероприятий по месту жительства Сиводедова изъяты 470 тысяч долларов (419 тысяч евро), предположительно полученных по другим эпизодам взяточничества. Наложен арест на три принадлежащих обвиняемому квартиры в Минске, в том числе оформленные на подставных лиц, а также на земельный участок в Минском районе Беларуси.

Первой о задержании Втюрина сообщила на своем сайте газета "Наша Нива", позднее портал Tut.by опубликовал информацию о следственных мероприятиях в отношении Сиводедова. По данным СМИ, коттедж Втюрина в элитном поселке "Дрозды-2" под Минском, где проживают госчиновники, опечатан, также арестована квартира площадью около 170 квадратных метров в элитном доме в Минске, принадлежащая 26-летнему сыну чиновника.