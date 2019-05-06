Финансовые новости
- |
- 06.05.19
- |
- 11:26
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Экс-главу охраны Лукашенко обвинили в получении взятки от компании из РФ
08:59 06.05.2019 |
Заместителю госсекретаря Совета безопасности Беларуси Андрею Втюрину, с 2007 по 2014 годы занимавшему пост главы службы безопасности президента Александра Лукашенко, предъявлено обвинение в получении взятки.
Об этом в субботу, 4 мая, сообщили в Комитете государственной безопасности (КГБ) Беларуси.
По версии следователей, Втюрин был задержан с поличным 3 мая при получении 148 тысяч 600 долларов (свыше 132 тысяч евро) "от представителя российской коммерческой структуры" за содействие в продвижении ее интересов в Беларуси. Полное название компании не разглашается. Известно лишь, что российский сотрудник также задержан по этому делу.
Задержание гендиректора "Белтелеком" подтвердили
В КГБ страны также подтвердили, что под стражу заключен генеральный директор госпредприятия электросвязи "Белтелеком" Сергей Сиводедов. Он тоже задержан по обвинению в получении взятки в размере 15 тысяч евро. В деле, помимо него, фигурирует "взяткодатель, гражданин России".
В ходе следственных мероприятий по месту жительства Сиводедова изъяты 470 тысяч долларов (419 тысяч евро), предположительно полученных по другим эпизодам взяточничества. Наложен арест на три принадлежащих обвиняемому квартиры в Минске, в том числе оформленные на подставных лиц, а также на земельный участок в Минском районе Беларуси.
Первой о задержании Втюрина сообщила на своем сайте газета "Наша Нива", позднее портал Tut.by опубликовал информацию о следственных мероприятиях в отношении Сиводедова. По данным СМИ, коттедж Втюрина в элитном поселке "Дрозды-2" под Минском, где проживают госчиновники, опечатан, также арестована квартира площадью около 170 квадратных метров в элитном доме в Минске, принадлежащая 26-летнему сыну чиновника.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Гривня отыграла на межбанке утраченные вчера позиции, благодаря вышедшим на рынок обязательным продажам валюты
|Триумф победителя: Что Коломойский хочет получить от Украины
|«Заслон» и «Дуплет». Почему американские танки Эрдогана модернизирует Украина
|Доллар на межбанке резко подорожал после того, как валютный рынок опустел
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Большинство избирателей США против импичмента Трампа - опрос
|Северная Корея провела новые ракетные испытания
|Грязная нефть «Дружбы» в трубах ЕС: проблемы нарастают, решения нет
|Экс-главу охраны Лукашенко обвинили в получении взятки от компании из РФ
|В России запретили анонимно пользоваться мессенджерами
|Терезу Мэй обвинили в разглашении тайны переговоров по «Брекзиту»
Это интересно
|Microsoft запустила «отзеркаливание» оповещений Android на Windows 10
|15 правил этикета при написании электронных писем
|Самой красивой банкнотой в 2018 году признана купюра в 10 канадских долларов
|Google разрешила пользователям автоматически удалять информацию о себе
|Google разрешила разработчикам создавать приложения под «автомобильный» Android
|Tesla анонсировала сервиса беспилотных автомобилей Robotaxi
|Бюджетный прорыв. Представлен первый в мире встроенный в экран дактилоскоп для LCD